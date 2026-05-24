Kiên quyết ngăn chặn người nước ngoài hoạt động hướng dẫn du lịch tại Khánh Hòa

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh, Viện Hải dương học và các khu, điểm du lịch phải ban hành và giám sát việc thực hiện nội quy; kiểm tra thông tin thẻ hướng dẫn viên (quét mã QR trên thẻ) trước khi vào cổng; không để xảy ra tình trạng người nước ngoài trực tiếp tổ chức dẫn đoàn, tư vấn dịch vụ cho du khách. Các đơn vị cần bố trí nhân viên tiếp nhận và giải quyết kịp thời các kiến nghị của khách du lịch trong phạm vi quản lý.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh Khánh Hòa sẽ tăng cường công tác giám sát, quản lý hướng dẫn viên du lịch trong quá trình dẫn khách du lịch đến tham quan các điểm du lịch thuộc phạm vi quản lý; đồng thời đào tạo, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ thuyết minh viên nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách quốc tế tại các điểm.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa yêu cầu chỉ sử dụng hướng dẫn viên đủ điều kiện hành nghề theo quy định tại khoản 3, Điều 58 Luật Du lịch; kiểm tra, đối chiếu thông tin thẻ hướng dẫn viên với cơ sở dữ liệu trên website www.huongdanvien.vn của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam trước khi tuyển dụng và phân công nhiệm vụ. Tuyệt đối không sử dụng người nước ngoài, không để xảy ra tình trạng người nước ngoài hoạt động hướng dẫn du lịch tại Việt Nam.

Hướng dẫn viên du lịch khi hành nghề phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có trách nhiệm nhắc nhở, yêu cầu hướng dẫn viên du lịch không được có hành vi cung cấp, giới thiệu cho khách các nội dung thông tin mang tính chất xuyên tạc lịch sử, văn hóa, chủ quyền quốc gia. Khi sử dụng tiếng nước ngoài trên băng rôn, bảng quảng cáo phải hiển thị kèm tiếng Việt đặt ở phía trên với kích thước lớn hơn, chữ nước ngoài không vượt quá 3/4 kích thước chữ tiếng Việt.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cũng đề nghị các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch, nơi tập trung đông khách trên địa bàn quản lý.

Đơn vị cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân và cơ quan báo chí kịp thời phản ánh các dấu hiệu vi phạm như: Hướng dẫn viên sử dụng thẻ hết hạn, thẻ giả, không đeo thẻ hoặc người nước ngoài hoạt động hướng dẫn trái phép, có những hành vi xuyên tạc lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam... đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.