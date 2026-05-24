Kiên quyết ngăn chặn người nước ngoài hoạt động hướng dẫn du lịch tại Khánh Hòa

Chủ Nhật, 11:39, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhằm kịp thời chấn chỉnh các sai phạm trong hoạt động du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành và quản lý hướng dẫn viên du lịch.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh, Viện Hải dương học và các khu, điểm du lịch phải ban hành và giám sát việc thực hiện nội quy; kiểm tra thông tin thẻ hướng dẫn viên (quét mã QR trên thẻ) trước khi vào cổng; không để xảy ra tình trạng người nước ngoài trực tiếp tổ chức dẫn đoàn, tư vấn dịch vụ cho du khách. Các đơn vị cần bố trí nhân viên tiếp nhận và giải quyết kịp thời các kiến nghị của khách du lịch trong phạm vi quản lý.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh Khánh Hòa sẽ tăng cường công tác giám sát, quản lý hướng dẫn viên du lịch trong quá trình dẫn khách du lịch đến tham quan các điểm du lịch thuộc phạm vi quản lý; đồng thời đào tạo, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ thuyết minh viên nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách quốc tế tại các điểm.

kien quyet ngan chan nguoi nuoc ngoai hoat dong huong dan du lich tai khanh hoa hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa yêu cầu chỉ sử dụng hướng dẫn viên đủ điều kiện hành nghề theo quy định tại khoản 3, Điều 58 Luật Du lịch; kiểm tra, đối chiếu thông tin thẻ hướng dẫn viên với cơ sở dữ liệu trên website www.huongdanvien.vn của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam trước khi tuyển dụng và phân công nhiệm vụ. Tuyệt đối không sử dụng người nước ngoài, không để xảy ra tình trạng người nước ngoài hoạt động hướng dẫn du lịch tại Việt Nam.

Hướng dẫn viên du lịch khi hành nghề phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có trách nhiệm nhắc nhở, yêu cầu hướng dẫn viên du lịch không được có hành vi cung cấp, giới thiệu cho khách các nội dung thông tin mang tính chất xuyên tạc lịch sử, văn hóa, chủ quyền quốc gia. Khi sử dụng tiếng nước ngoài trên băng rôn, bảng quảng cáo phải hiển thị kèm tiếng Việt đặt ở phía trên với kích thước lớn hơn, chữ nước ngoài không vượt quá 3/4 kích thước chữ tiếng Việt.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cũng đề nghị các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch, nơi tập trung đông khách trên địa bàn quản lý.

Đơn vị cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân và cơ quan báo chí kịp thời phản ánh các dấu hiệu vi phạm như: Hướng dẫn viên sử dụng thẻ hết hạn, thẻ giả, không đeo thẻ hoặc người nước ngoài hoạt động hướng dẫn trái phép, có những hành vi xuyên tạc lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam... đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Hải Nam/VOV.VN
Hai tàu biển quốc tế đưa hơn 2.000 du khách đến Khánh Hòa

VOV.VN - Ngày 28/4, hai tàu biển mang tên Piano Land và Seven Seas Navigator cùng cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa hơn 2.000 du khách quốc tế đến tham quan Khánh Hòa.

Khánh Hòa tổ chức nhiều sự kiện để kích cầu du lịch

VOV.VN - Nhằm tiếp tục thu hút du khách và duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch, thời gian tới Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn, đồng thời từng bước xây dựng các sản phẩm đặc trưng để nâng tầm thương hiệu điểm đến.

Khánh Hòa thu hơn 2.600 tỷ đồng từ du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 kéo dài đã giúp du lịch Khánh Hòa đón lượng khách lớn, doanh thu tăng mạnh. Tổng lượt khách đến tỉnh ước đạt khoảng 1,5 triệu lượt, tổng thu từ du lịch đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tạo tín hiệu tích cực cho mùa cao điểm du lịch hè sắp tới.

Hai ngày đầu nghỉ lễ, Khánh Hòa đón lượng lớn du khách

VOV.VN - Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Khánh Hòa đón lượng lớn du khách từ khắp nơi đến tham quan, nghỉ dưỡng. Các chuyến bay liên tục hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh; bãi biển Nha Trang và nhiều điểm vui chơi, tham quan luôn đông kín người, tạo nên không khí du lịch sôi động.

