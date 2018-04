Lạc bước trên những con đường đẹp như tranh

Chefchaouen, Morocco: Được ví như “viên ngọc trai xanh”, Chefchaouen mê hoặc du khách bởi sắc xanh da trời gắn với niềm tin về quyền năng bí ẩn của các đấng thần linh. The Dark Hedges, Ballymoney, Bắc Ireland: Con đường này không chỉ có khung cảnh đẹp như truyện cổ tích mà còn là điểm đến của các nhiếp ảnh gia và nhà làm phim. Via Margutta, Rome, Italy: Con đường nhỏ yên bình và lãng mạn của nước Ý từng xuất hiện trong bộ phim bom tấn “Roman Holiday” vào năm 1953. Đến nay, nơi này vẫn giữ được những nét kiến trúc nghệ thuật từ thế kỷ 16. Heerstrabe, Bonn, Đức: Heerstrabe luôn nằm trong danh sách những con đường đẹp nhất thế giới với những cây hoa anh đào nở rộ dọc hai bên đường. Rue du Petit Champlain, Quebec City, Canada: Cảm hứng từ những phố cổ Pháp kết hợp với những nét kiến trúc đương đại đã tạo nên con đường Rue du Petit Champlain đầy ấn tượng. Agueda, Bồ Đào Nha: Ý tưởng sáng tạo về con đường này được bắt đầu vào năm 2011 trong Lễ hội nghệ thuật Agitagueda với mục đích giúp người đi bộ thấy bớt nắng nóng và tạo cảnh quan đẹp hơn cho thành phố. Rua Goncalo de Carvalho, Porto Alegre, Brazil: Những hàng cây Tipuana được trồng vào những năm 30 của thế kỷ 20 đã tạo nên không gian xanh ấn tượng cho Porto Alegre. Tetsugaku No Michi, Kyoto, Nhật Bản: Trải dài 2 km, Tetsugaku No Michi là một trong những con đường đẹp nhất Nhật Bản với những sắc hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân và màu lá đỏ rực mỗi độ thu sang. 5th Avenue, New York City: Con đường nổi tiếng này chính là “thiên đường” cho những người đam mê thời trang và yêu mua sắm. Fiskargrand, Visby, Thụy Điển: Thị trấn xinh đẹp này nằm ở Gotland - hòn đảo lớn nhất Thụy Điển với những con đường đá cuội, những ngôi nhà yên bình và một thời tiết tuyệt vời để du lịch. Zlata Ulicka, Prague, Cộng hòa Séc: Trải qua thời gian, dù có nhiều thay đổi nhưng con đường này vẫn giữ được những nét nghệ thuật và sức hút riêng. La Boca, Buenos Aires, Argentina: Những ngôi nhà đầy màu sắc ở La Boca phản ánh lịch sử từ thế kỷ 19, khi những người nhập cư Châu Âu lần đầu đặt chân lên vùng đất này. Khi ấy, họ đã dùng những mảnh kim loại và sơn thừa từ các công trình xây dựng để trang trí cho ngôi nhà của mình.

Chefchaouen, Morocco: Được ví như “viên ngọc trai xanh”, Chefchaouen mê hoặc du khách bởi sắc xanh da trời gắn với niềm tin về quyền năng bí ẩn của các đấng thần linh. The Dark Hedges, Ballymoney, Bắc Ireland: Con đường này không chỉ có khung cảnh đẹp như truyện cổ tích mà còn là điểm đến của các nhiếp ảnh gia và nhà làm phim. Via Margutta, Rome, Italy: Con đường nhỏ yên bình và lãng mạn của nước Ý từng xuất hiện trong bộ phim bom tấn “Roman Holiday” vào năm 1953. Đến nay, nơi này vẫn giữ được những nét kiến trúc nghệ thuật từ thế kỷ 16. Heerstrabe, Bonn, Đức: Heerstrabe luôn nằm trong danh sách những con đường đẹp nhất thế giới với những cây hoa anh đào nở rộ dọc hai bên đường. Rue du Petit Champlain, Quebec City, Canada: Cảm hứng từ những phố cổ Pháp kết hợp với những nét kiến trúc đương đại đã tạo nên con đường Rue du Petit Champlain đầy ấn tượng. Agueda, Bồ Đào Nha: Ý tưởng sáng tạo về con đường này được bắt đầu vào năm 2011 trong Lễ hội nghệ thuật Agitagueda với mục đích giúp người đi bộ thấy bớt nắng nóng và tạo cảnh quan đẹp hơn cho thành phố. Rua Goncalo de Carvalho, Porto Alegre, Brazil: Những hàng cây Tipuana được trồng vào những năm 30 của thế kỷ 20 đã tạo nên không gian xanh ấn tượng cho Porto Alegre. Tetsugaku No Michi, Kyoto, Nhật Bản: Trải dài 2 km, Tetsugaku No Michi là một trong những con đường đẹp nhất Nhật Bản với những sắc hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân và màu lá đỏ rực mỗi độ thu sang. 5th Avenue, New York City: Con đường nổi tiếng này chính là “thiên đường” cho những người đam mê thời trang và yêu mua sắm. Fiskargrand, Visby, Thụy Điển: Thị trấn xinh đẹp này nằm ở Gotland - hòn đảo lớn nhất Thụy Điển với những con đường đá cuội, những ngôi nhà yên bình và một thời tiết tuyệt vời để du lịch. Zlata Ulicka, Prague, Cộng hòa Séc: Trải qua thời gian, dù có nhiều thay đổi nhưng con đường này vẫn giữ được những nét nghệ thuật và sức hút riêng. La Boca, Buenos Aires, Argentina: Những ngôi nhà đầy màu sắc ở La Boca phản ánh lịch sử từ thế kỷ 19, khi những người nhập cư Châu Âu lần đầu đặt chân lên vùng đất này. Khi ấy, họ đã dùng những mảnh kim loại và sơn thừa từ các công trình xây dựng để trang trí cho ngôi nhà của mình.