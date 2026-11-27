Hội nghị xúc tiến, hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng với thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức với sự tham gia của đại diện các tỉnh, thành phố, gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk. Đây là dịp để các địa phương giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch đặc trưng; đồng thời trao đổi định hướng hợp tác, kết nối tour, tuyến và mở rộng thị trường khách giữa khu vực miền Trung với Tây Nguyên.

Hội nghị xúc tiến, hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng với thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển du lịch đa dạng, hội tụ nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và hệ sinh thái sản phẩm. Từ Đà Lạt với khí hậu ôn hòa, cảnh quan thơ mộng, không gian văn hóa đặc trưng; vùng cao nguyên với hồ, thác, hệ sinh thái rừng đến vùng biển với các bãi biển, khu nghỉ dưỡng, thể thao biển và đặc khu Phú Quý.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, sự đa dạng này tạo điều kiện hình thành các sản phẩm kết nối biển – cao nguyên – đại ngàn, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách trong nước và quốc tế: “Về phía tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kết nối giao thông, nâng cao chất lượng quản lý điểm đến, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp yên tâm hoạt động, khai thác và phát triển trên địa bàn tỉnh”.

Tại sự kiện, các địa phương cùng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm du lịch đặc trưng; trao đổi định hướng liên kết, hợp tác xây dựng chương trình du lịch, kết nối tour, tuyến và khai thác hiệu quả nguồn khách. Khoảng 100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lưu trú, lữ hành, du lịch và dịch vụ tham gia.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu

Thông qua chương trình, tỉnh Lâm Đồng mong muốn tăng cường kết nối với khu vực miền Trung và Tây Nguyên, phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên và các sản phẩm du lịch bổ trợ giữa các địa phương. Qua đó, doanh nghiệp chủ động hợp tác, đa dạng hóa sản phẩm tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, khai thác nguồn khách hai chiều, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.

Nhiều doanh nghiệp lĩnh vực lưu trú, lữ hành, du lịch và dịch vụ tham gia hội nghị

Ở góc độ quản lý ngành, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cũng khẳng định vai trò kết nối, hỗ trợ các địa phương trong quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm và thúc đẩy những xu hướng du lịch mới. Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết: “Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ đóng vai trò hỗ trợ, đồng hành cùng các địa phương để đưa sản phẩm du lịch, điểm đến du lịch Việt Nam ra thế giới. Lâm Đồng, Đà Nẵng và các địa phương sẽ cùng với Cục đẩy mạnh quảng bá ở nước ngoài; đồng thời đổi mới phương thức quảng bá, thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong du lịch”.

Tại hội nghị, 9 đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn từ 2026 - 2031. Trong khuôn khổ chương trình còn có không gian giới thiệu, quảng bá du lịch Lâm Đồng, nơi các địa phương và doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, chương trình kích cầu, chính sách ưu đãi đến đối tác và doanh nghiệp lữ hành.

Không gian giới thiệu, quảng bá du lịch Lâm Đồng và các địa phương

Trước đó, đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng và các đại biểu tham gia khảo sát một số sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu tại Đà Nẵng, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, tổ chức hoạt động du lịch, xây dựng sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.