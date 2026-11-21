Theo ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội được tổ chức và duy trì qua các năm, từng bước trở thành một sự kiện văn hóa - du lịch có ý nghĩa tại Thủ đô. Lễ hội không chỉ tạo không gian tôn vinh vẻ đẹp áo dài mà còn mở ra cơ hội kết nối các nhà thiết kế, nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp thời trang, đơn vị lữ hành và cộng đồng yêu áo dài; qua đó góp phần hình thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội.

Với chủ đề “Nét đẹp truyền thống – Hơi thở đương đại”, các hoạt động chính của Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 gồm: Diễu hành áo dài du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản” (sáng 22/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm); đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” (sáng 22/11 tại Bảo tàng Hà Nội); chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm di sản” giới thiệu các bộ sưu tập áo dài dành cho thiếu niên, nhi đồng; chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại” (tối 22/11/2026 tại Bảo tàng Hà Nội)...

Trình diễn áo dài tại chương trình khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026.

Song song với các hoạt động sân khấu, trong các ngày từ 21 - 23/11, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội có nhiều không gian trưng bày và trải nghiệm, mở ra một cách riêng để khách tham quan tìm hiểu, cảm nhận về tà áo dài truyền thống. Trong đó, không gian trưng bày sản phẩm của các làng nghề truyền thống là nơi du khách chứng kiến nghệ nhân làng nghề Trạch Xá, Vạn Phúc và Mỹ Đức thao diễn, cũng như tìm hiểu quá trình một tà áo được tạo ra từ bàn tay người thợ.

Ngoài ra, tại Bảo tàng Hà Nội sẽ có các không gian sáng tạo của sinh viên là nơi những ý tưởng trẻ trung được thể hiện, cùng khu trưng bày của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, không gian giới thiệu các bộ sưu tập áo dài của những nhà thiết kế và thương hiệu uy tín... Không chỉ ngắm nhìn, du khách còn được tự tay trải nghiệm qua các workshop theo chủ đề như làm đồ thủ công trang sức, vẽ tranh trên áo dài, thêu đính kết trang trí áo dài.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 đã chính thức khai mạc tối 21/11, tại Bảo tàng Hà Nội

Là hoạt động văn hóa - du lịch thường niên của Thủ đô, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội hướng tới tôn vinh, gìn giữ và phát huy giá trị áo dài Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu vẻ đẹp của tà áo dài qua các bộ sưu tập và chương trình trình diễn, Lễ hội còn tạo dựng không gian kết nối giữa các nhà thiết kế, nghệ nhân, cơ sở sản xuất, làng nghề, cơ sở đào tạo và công chúng.

Qua đó, những giá trị truyền thống của áo dài được tiếp cận bằng nhiều hình thức gần gũi, sinh động; tinh thần sáng tạo được khuyến khích trên nền tảng tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc. Sự tham gia của cộng đồng những người yêu áo dài nhiều thế hệ cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm, để áo dài không chỉ hiện diện trong những dịp lễ nghi mà tiếp tục đồng hành với đời sống thường ngày.