Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026: Kết nối giá trị di sản với phát triển du lịch

Là hoạt động văn hóa - du lịch thường niên của Thủ đô, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội hướng tới tôn vinh, gìn giữ và phát huy giá trị áo dài Việt Nam. Thông qua chuỗi hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm, lễ hội tiếp tục lan tỏa tình yêu áo dài, đặc biệt trong thế hệ trẻ; khơi dậy ý thức gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời khuyến khích sáng tạo, nâng cao giá trị nghệ thuật và sức sống của áo dài trong đời sống đương đại.

Giới thiệu áo dài tại sự kiện họp báo Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026

Ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội được tổ chức và duy trì qua các năm, từng bước trở thành một sự kiện văn hóa - du lịch có ý nghĩa tại Thủ đô. Lễ hội không chỉ tạo không gian tôn vinh vẻ đẹp áo dài mà còn mở ra cơ hội kết nối các nhà thiết kế, nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp thời trang, đơn vị lữ hành và cộng đồng yêu áo dài; qua đó góp phần hình thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội.

Cùng với lễ khai mạc vào tối 21/11 tại Bảo tàng Hà Nội, các hoạt động chính của Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 gồm: Diễu hành áo dài du lịch Hà Nội 2026 (sáng 22/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm); đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” (sáng 22/11 tại Bảo tàng Hà Nội); chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm di sản” giới thiệu các bộ sưu tập áo dài dành cho thiếu niên, nhi đồng; chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại” (tối 22/11/2026 tại Bảo tàng Hà Nội)...

Một mẫu áo dài của nhà thiết kế Vũ Thảo Giang được giới thiệu trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025

Song song với các hoạt động sân khấu, trong các ngày từ 21 - 23/11, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội sẽ tái hiện một hành trình áo dài thu nhỏ, với các không gian trưng bày và trải nghiệm, mở ra một cách cảm nhận riêng về tà áo Việt. Trong đó, không gian trưng bày sản phẩm của các làng nghề truyền thống là nơi du khách chứng kiến nghệ nhân làng nghề Trạch Xá, Vạn Phúc và Mỹ Đức thao diễn và tìm hiểu quá trình một tà áo được tạo nên từ đôi bàn tay người thợ.

Ngoài ra, tại Bảo tàng Hà Nội sẽ có các không gian sáng tạo của sinh viên là nơi những ý tưởng trẻ trung được thể hiện, cùng khu trưng bày của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, không gian giới thiệu các bộ sưu tập áo dài của những nhà thiết kế và thương hiệu uy tín... Không chỉ ngắm nhìn, du khách còn được tự tay trải nghiệm qua các workshop theo chủ đề như làm đồ thủ công trang sức, vẽ tranh trên áo dài, thêu đính kết trang trí áo dài…