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Loạt điểm đến, trải nghiệm tại Việt Nam đón nhận giải thưởng quốc tế

Thứ Sáu, 06:01, 23/10/2026
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VOV.VN - Tại chuỗi sự kiện Tuần lễ Du lịch Thế giới 2026 ở Jamaica vừa qua, nhiều điểm đến, trải nghiệm, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam đã được tổ chức World Travel Awards vinh danh về các hạng mục du thuyền, ẩm thực, MICE...

Nằm trong hệ thống World Travel Awards, các giải thưởng về lĩnh vực du thuyền (World Cruise Awards 2026), ẩm thực (World Culinary Awards 2026), du lịch MICE (World MICE Awards 2026)... đã được công bố tại chuỗi sự kiện Tuần lễ Du lịch Thế giới 2026 ở Jamaica.

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Nhiều điểm đến, trải nghiệm, dịch vụ tại Việt Nam được vinh danh tại Tuần lễ Du lịch Thế giới 2026 ở Jamaica. Nguồn: World Travel Awards

Việt Nam là điểm đến hàng đầu về du thuyền trên sông

Tại World Cruise Awards 2026, Việt Nam được trao giải "Điểm đến du thuyền sông tốt nhất thế giới" và "Điểm đến du thuyền tốt nhất châu Á 2026". Đáng chú ý, giải thưởng năm nay đã vinh danh du thuyền, cảng tàu tại thành phố Quảng Ninh như du thuyền Grand Pioneers nhận giải "Hãng du thuyền xanh tốt nhất thế giới 2026" và "Hãng du thuyền tốt nhất châu Á 2026"; cảng tàu khách quốc tế Hạ Long nhận giải "Bến tàu du lịch tốt nhất châu Á 2026".

Theo ông Chris Frost - Giám đốc điều hành của World Cruise Awards, kết quả được công bố sau một năm tìm kiếm các thương hiệu du thuyền hàng đầu thế giới. Phiếu bầu được thực hiện bởi các chuyên gia trong ngành du thuyền và công chúng, và chiến thắng dành cho thương hiệu nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong mỗi hạng mục.

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Nguồn: Du thuyền Grand Pioneers

Việt Nam đang là điểm đến mới nổi trong ngành du lịch hàng hải, bao gồm các loại hình du lịch kết hợp nghỉ dưỡng trên du thuyền ở vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ hay Nha Trang, Phú Quốc... và các tuyến du lịch trên sông Mekong. Theo đánh giá của Hiệp hội các hãng du lịch tàu biển quốc tế (CLIA), thị trường du lịch trên sông ngày càng mở rộng ra ngoài châu Âu, đến Ấn Độ hay Đông Nam Á. Các hành trình du lịch đường sông ngoài châu Âu ngày càng phổ biến hơn, như tuyến sông Nile (Bắc Phi), sông Mekong (Campuchia - Việt Nam), sông Hằng (Ấn Độ) hay sông Dương Tử (Trung Quốc).

Việt Nam có lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới

Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2026 do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức đã được World Culinary Awards vinh danh là “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới 2026” và “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2026”.

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Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group (giữa) và ông Graham Cooke - Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập tổ chức World Travel Awards (phải). Nguồn: World Travel Awards

Không chỉ tạo dấu ấn bằng việc quy tụ tinh hoa ẩm thực 3 miền, Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group đã từng bước trở thành một nền tảng quảng bá văn hóa Việt Nam, nơi ẩm thực gặp gỡ nghệ thuật, du lịch, truyền thông và giao lưu quốc tế.

“Các giải thưởng của World Culinary Awards 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho một lễ hội thành công, mà còn là sự ghi nhận cho cách dùng ẩm thực để kể câu chuyện văn hóa Việt Nam, dùng trải nghiệm để kết nối con người và dùng những giá trị bản sắc để tạo nên sức cạnh tranh cho thương hiệu du lịch Việt”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Chủ tịch Saigontourist Group, Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2026 cho biết.

Ngoài ra tại Tuần lễ Du lịch Thế giới 2026 ở Jamaica, World MICE Awards 2026 vinh danh công ty Vietravel (Việt Nam) là “Nhà tổ chức MICE tốt nhất thế giới 2026”, trong khi khu nghỉ dưỡng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort nhận danh hiệu "Khách sạn du lịch Incentive tốt nhất châu Á 2026".

Hải Nam/VOV.VN
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