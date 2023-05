Lượng khách đổ về các tỉnh dịp lễ 30/4-1/5 tăng cao

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, các đơn vị Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Ban Quản lý Di tích đã tập trung nhân lực, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách tham quan.

Du khách tham quan bức tranh Panorama tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng thời miễn phí vé tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và các điểm di tích lịch sử đối với nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong các ngày từ 29/4 - 1/5 theo quy định.

Trong số hơn 76.000 lượt khách du lịch đến Điện Biên dịp nghỉ lễ, số lượt khách có lưu trú đạt 16.200 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 139 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, lượng khách du lịch đến tỉnh đã có chiều hướng tăng như kỳ vọng của địa phương. Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh và phục vụ khách du lịch, niêm yết công khai giá bán và bán đúng giá niêm yết; đồng thời thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự... Từ đó đảm bảo cho du khách đến tỉnh trong dịp kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tới đây (7/5/1954 – 7/5/2023).

Còn tại Lào Cai, thống kê từ ngành du lịch địa phương cho thấy, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 năm nay, tỉnh Lào Cai hụt đón 70.000 lượt khách đến so với dự kiến.

Cụ thể, tổng số du khách đến Lào Cai trong đợt nghỉ lễ dài ngày vừa qua chỉ đạt hơn 220.000 lượt, thấp hơn so với con số 290.000 lượt dự kiến ban đầu.

Trong đó, riêng địa điểm vốn hấp dẫn nhất là Sa Pa chỉ đón được trên 95.000 lượt khách, bằng một nửa so với thông tin dự báo.

Thống kê cũng chỉ ra, công suất phòng bình quân chung toàn tỉnh trong cả kì nghỉ chỉ duy trì khoảng 60%, trong khi dự kiến là 80%.

Lễ hội hoa hồng Fansipan và Festival đường phố là một trong những điểm nhấn của kì nghỉ năm nay tại Lào Cai.

Lý do tổng lượng khách và công suất phòng không đạt so với dự kiến được Sở Du lịch tỉnh Lào Cai đưa ra là: Do thông tin về số lượng ca nhiễm Covid-19 có chiều hướng gia tăng trong cả nước, nên xuất hiện tâm lý e ngại, để đảm bảo an toàn nên một bộ phận khách du lịch đã hủy tour, hủy đặt phòng; mặt khác, theo thông tin dự báo thời tiết một số địa bàn trọng điểm du lịch của tỉnh như: Sa Pa, Y Tý, Bắc Hà,… có mưa to, nên ít nhiều ảnh hưởng đến lịch trình của du khách.

Trong báo cáo đánh giá riêng của chính quyền Khu du lịch Quốc gia Sa Pa cũng cho rằng, một số cá nhân phản ánh thái quá về vấn đề thời tiết (đặc biệt là sự cố ngập cục bộ tại một số tuyến đường vào đêm 29/4) đã ảnh hưởng đến tâm lý khách đến Sa Pa.

Mặc dù lượng khách đến không đạt như kì vọng, nhưng tổng doanh thu từ du lịch của Lào Cai trong dịp này đạt trên 700 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kì.

Riêng Sa Pa, dù lượng khách chỉ nhỉnh hơn một chút so với cùng kì năm trước, nhưng Khu du lịch Quốc gia này cũng đạt doanh thu khoảng 335 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kì năm 2022.

Kì nghỉ năm nay tại Sa Pa, xu hướng du khách nghỉ qua đêm tại các khách sạn phân khúc trung – cao cấp, nằm tại trung tâm cao hơn đáng kể tại các điểm du lịch cộng đồng.

Đánh giá chung về kì nghỉ cho thấy, nhìn chung các hoạt động tại Lào Cai diễn ra bảo đảm an toàn, đặc sắc, hấp dẫn du khách. Nhiều sự kiện điểm nhấn để lại ấn tượng tốt như Lễ hội hoa Hồng Fansipan và Festival đường phố; Ngày hội khám phá di sản văn hóa dân tộc Dao (Sa Pa); Ngày hội văn hóa dân gian Nghĩa Đô (Bảo Yên) với chủ đề “Sắc vàng bên dòng Nặm Luông”…

Tại Quảng Ninh, nhờ nhiều hoạt động du lịch văn hóa sôi động, hấp dẫn, đã thu hút khoảng 680.000 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ (29/4-3/5), tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Thời gian trước và trong dịp nghỉ lễ, Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai nhiều hoạt động lễ hội, các sự kiện văn hóa, thể thao để thu hút du khách trong và ngoài nước. Thay vì dồn các sự kiện ở trung tâm du lịch thành phố Hạ Long thì năm nay, không gian tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch được mở rộng ra các địa phương, nhất là các huyện biên giới, hải đảo. Đây chính là yếu tố nâng cao sức cạnh tranh với nhiều địa điểm du lịch khác trong cả nước.

Bên cạnh một số điểm du lịch luôn "hót" như vịnh Hạ Long, Công viên Sun World, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu danh thắng Yên Tử, đền Cửa Ông... thì năm nay, thành phố Móng Cái và huyện đảo Cô Tô có tới khoảng 18.000 lượt khách, công suất phòng lưu trú luôn đạt 90-95%.

Du khách đến huyện đảo Cô Tô đạt khoảng 18.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Chị Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Phương Thảo, du khách lần đầu đến Cô Tô cho biết:

- "Chúng tôi đến Cô Tô thì cũng thích vì có nhiều trải nghiệm như câu cá, bắt ốc và còn hoang sơ. Thích nhất là bắt được hải sâm và người nước ngoài tỏ ra rất thích thú khi nhìn thấy hải sâm".

- "Lần đầu tiên đến Cô Tô tôi thấy người dân khá cởi mở, mến khách, nước biển trong sạch".

Tính chung, Quảng Ninh thu hút khoảng 680.000 lượt khách với khoảng 280.000 khách lưu trú, tập trung nhiều nhất vào 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Quảng Ninh đón tổng cộng khoảng 680.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ

Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tăng 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2022.

"Năm trước khách tới Quảng Ninh tập trung chủ yếu tại Hạ Long nên rất chật chội. Nhưng năm nay không gian đã mở rộng nên Hạ Long đã không quá tải cục bộ và chúng tôi sẽ phát triển theo hướng mới này, từng bước mở rộng ra khu vực Bái Tử Long cả ban đêm và ban ngày. Khi phát triển được thì 1 ngày có 200.000 khách tới Quảng Ninh dịp lễ không phải là con số xa vời" - ông Thủy chia sẻ./.