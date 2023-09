Lượng khách giảm tại Kiên Giang, Đắk Lắk vì thời tiết xấu

Theo phóng viên Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có mưa to liên tục do ảnh hưởng bão số 3, các chuyến tàu, phà từ Rạch Giá đi các đảo Nam Du, Phú Quốc (và ngược lại), Phú Quốc - Hà Tiên và ngược lại đều không chạy từ ngày 2/9 để đảm bảo an toàn. Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, việc tàu, phà tạm ngưng chạy đã làm cho gần 12.000 khách lưu trú trên các đảo bị kẹt lại. Trong đó chiếm phần lớn là khách ở Phú Quốc có khoảng hơn 10.000 khách.

Do thời tiết xấu, tàu phà từ đất liền ra đảo và ngược lại ngưng hoạt động đã ảnh hưởng lớn đến du lịch tại Kiên Giang.

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão nên dịp lễ 2/9 năm nay lượng khách du lịch và các hoạt động du lịch hầu như không đạt được kỳ vọng. Theo báo cáo của Sở Du lịch Kiên Giang, từ ngày 1 - 4/9, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đạt gần 127.000 lượt khách, giảm 32,9% so với cùng kỳ. Trong đó, khách có lưu trú giảm 43,2% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân chỉ đạt khoảng 27%. Riêng Phú Quốc đón 62.544 lượt khách, giảm 26,5% so với cùng kỳ; khách có lưu trú 19.209 lượt khách, giảm 38,6% so với cùng kỳ.

Ông Lê Anh - đại diện Công ty du lịch Phú Quốc Lux chia sẻ: “Dịp lễ 2/9 năm nay, khách du lịch đến Phú Quốc ít hơn so với cùng kỳ những năm trước và có thời điểm còn ít hơn ngày thứ 7, chủ nhật bình thường. Riêng công ty chúng tôi bị hủy khá nhiều tour do khách sợ ảnh hưởng của bão”.

Bà Đinh Thị Thanh Thúy, chủ một khách sạn ở phường Dương Đông (TP.Phú Quốc) cho biết dịp lễ này khách sạn chỉ đạt 7% công suất phòng. Một số đoàn khách cũng đã gọi hủy phòng vì thời tiết và vì tàu không chạy. Hoạt động du lịch đến các đảo nhỏ cũng bị tạm dừng do thời tiết xấu.

Phóng viên H Xíu/VOV-Tây Nguyên đưa tin, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, các điểm tham quan, du lịch tại Đắk Lắk đã tiếp đón khoảng 48.500 lượt khách, giảm gần một phần tư so với cùng kỳ năm trước. Tổng số khách lưu trú ước đạt 26.000 người, công suất phòng bình quân đạt 65%. Tổng doanh thu từ du lịch dịp nghỉ lễ khoảng 33 tỷ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm 2022.

Thời tiết không thuận lợi ở Đắk Lắk khiến các hoạt động ngoài trời thưa thớt du khách.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Đắk Lắk cho biết, trong dịp lễ Quốc khánh năm nay tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đậm bản sắc văn hóa địa phương. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng bão nên mưa lớn kéo dài, nhiều hoạt động lớn diễn ra ngoài trời phải hoãn hoặc hủy bỏ. Mưa gió cũng khiến việc di chuyển đến các địa điểm tham quan du lịch trở nên hạn chế, hầu hết du khách chỉ lưu trú trong 2 ngày đầu đợt nghỉ lễ.

Cũng theo bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực kết nối, đẩy mạnh phát triển du lịch: "Ngoài việc tổ chức nhiều sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tại địa phương thì ngành du lịch Đắk Lắk cùng với hiệp hội du lịch và các ngành lại tổ chức những hoạt động xúc tiến tại các tỉnh ngoài. Đây cũng là hoạt động để đưa văn hóa, du lịch Đắk Lắk đến với du khách trong nước và quốc tế, cũng như những tour du lịch chào bán cho khách quốc tế đến địa phương".