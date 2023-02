Lượng khách viếng chùa Bà Bình Dương đông trở lại sau 2 năm dịch COVID-19

So với 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 2021 và 2022, năm nay lượng khách về tham dự lễ hội, du xuân và cầu lộc ở chùa Bà Thiên Hậu tăng trở lại. Ước tính từ đêm giao thừa đến tối ngày 31/1 (tức mùng 10 Tết) đã có hơn 100.000 lượt khách đến viếng và thỉnh lộc Bà.

Lượng khách thập phương viếng chùa Bà Bình Dương đông trở lại sau 2 năm dịch COVID-19 (Ảnh: TL).

Để đảm bảo an toàn cho du khách, Ban trị sự chùa Bà Bình Dương đã hợp đồng với đơn vị bảo vệ để giữ gìn an ninh trật tự từ bên ngoài cổng và trong khu vực chùa. Ngoài ra còn có khoảng 60 thành viên là con em người Hoa ở Bình Dương hỗ trợ phát nhang, phát lộc miễn phí và nhắc nhở du khách không đốt vàng mã tránh gây ô nhiễm môi trường. Dịp rằm tháng Giêng sắp tới, thành phố Thủ Dầu Một cũng bố trí lực lượng dân quân, công an chốt chặn và giữ trật tự bên ngoài chùa Bà; cử đoàn viên thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn và phát nhang, phát cây phát tài miễn phí cho du khách.

Du khách thắp nhang bên trong chánh điện (Ảnh: TL).

Một trong lễ chính của Lễ hội rằm tháng Giêng thành phố Thủ Dầu Một là Lễ rước kiệu Bà vào ngày rằm. Năm nay, Lễ rước kiệu Bà rơi vào ngày Chủ nhật (5/2) nên dự kiến sẽ thu hút một lượng khách khá lớn từ các nơi đổ về tham dự. Do đó, Ban tổ chức đã lên kế hoạch đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Cụ thể, bố trí lực lượng chốt chặn, bảo vệ ở các tuyến đường vào chùa Bà Thiên Hậu từ ngày 13 - 15 tháng Giêng; lập 2 điểm giữ xe máy miễn phí tại Nhà thờ chánh tòa Phú Cường và Trường tiểu học Nguyễn Du trong ngày diễn ra Lễ rước kiệu; lập đội hình xe ôm đưa đón du khách gửi xe ở các điểm xa chùa Bà.

Đoàn thanh niên phát nhang miễn phí cho du khách viếng chùa Bà Thiên Hậu ở các chốt chặn (Ảnh: ĐC).

Theo ông Trần Vĩnh An - Phó Ban tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng thành phố Thủ Dầu Một, chùa sẽ liên tục phát thông báo để du khách cảnh giác và tăng cường thêm người bảo vệ. Trong khu vực chánh điện sẽ có tổ trật tự nhắc nhở du khách dâng mỗi người 1 cây nhang và rút nhang để tránh lượng khói ô nhiễm làm ảnh hưởng đến mọi người.

"Diện tích miếu Bà nhỏ mà lượng khói nhiều thì những người lớn tuổi vào thì bị ngộp vì thiếu oxy dẫn đến tình trạng ngất xỉu, nên mong du khách thông cảm. Những gì đã phát huy được như miễn phí ăn uống, vá xe không chỉ duy trì mà còn phát huy hơn nữa, để xứng đáng khi truyền thông và du khách đã đặt cho lễ hội này là lễ hội miễn phí" - ông Trần Vĩnh An nói./.