Lưu ý cho du khách khi du lịch tới những nơi nguy hiểm

Các địa danh nổi tiếng thế giới luôn thu hút một lượng lớn khách du lịch. Tuy nhiên, liệu bạn có biết, những chuyến du lịch nước ngoài bên cạnh việc mang lại những trải nghiệm tuyệt vời, đôi khi lại tiềm ẩn nhiều rủi ro mà bạn không ngờ tới.

Thậm chí có thể đe dọa tới tính mạng như vụ đánh bom mới xảy ra mới đây nhằm vào chiếc xe du lịch chở đoàn du khách Việt Nam tại tỉnh Giza, Ai Cập. Vậy chúng ta cần lưu ý gì để đảm bảo có được một chuyến hành trình an toàn?

Quần thể kim tự tháp Giza của Ai Cập nhìn từ phía trước (Ảnh: Ngọc Thạch/VOV-Cairo)

Khi đi du lịch, dù là trải nghiệm thực tế hay du lịch thăm quan, hãy chắc chắn rằng, vấn đề đảm bảo an toàn luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Trước khi chu du tới bất kỳ đâu trên thế giới, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch lữ hành vẫn khuyên du khách cần cân nhắc trang bị đầy đủ kiến thức về nơi mình đến. Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn những thông tin quan trọng về điểm đến trong chuyến hành trình của mình, đặc biệt là những nơi thường xuyên tiềm ẩn những nguy hiểm, để từ đó hạn chế được những rủi ro không mong muốn.

Hàng loạt những lời khuyên hữu ích cũng đã được đưa ra cho khách du lịch như: có kế hoạch dự phòng cho mỗi chuyến đi, luôn cảnh giác, thường xuyên liên lạc với gia đình, lên kế hoạch về chỗ ăn, chỗ nghỉ đảm bảo an toàn, cất kỹ giấy tờ tùy thân, tránh để say sỉn, không đi một mình vào ban đêm và tối muộn và quan trọng hơn cả vẫn là hãy chuẩn bị sức khỏe thật tốt để chuyến hành trình, trải nghiệm của mình được suôn sẻ nhất.

Đối với những chuyến du lịch tới những địa điểm nổi tiếng là nguy hiểm trên thế giới, đặc biệt là những nơi thường xảy ra xung đột vũ trang, du khách cần hết sức chú ý tới những khuyến cáo về đi lại mà lực lượng chức năng đưa ra. Biết được đâu là những mối nguy hiểm phổ biến nhất, những địa điểm được liệt vào danh sách “nguy cơ cao” sẽ giúp cho bạn biết cách đề phòng những tai nạn đáng tiếc khi đi du lịch.

Như liên quan đến vụ đoàn du khách Việt Nam bị đánh bom tại Ai Cập, ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành thông tin, để đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, Tổng cục Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế cần phải thực hiện ngay một số biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.

Cụ thể, Tổng cục yêu cầu những doanh nghiệp đang có các đoàn khách đi du lịch tại Ai Cập cần sớm phối hợp với các cơ quan chức năng, đối tác có các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; lưu ý khách du lịch tránh đến các địa điểm tập trung đông người, nhạy cảm; thường xuyên theo dõi cảnh báo của các cơ quan chức năng địa phương để đảm bảo an ninh, an toàn cho khách.

Đối với những doanh nghiệp đang khai thác điểm đến Ai Cập, cần cân nhắc việc tổ chức các chương trình cho khách du lịch đến Ai Cập trong thời gian này; thường xuyên cập nhật thông tin, cảnh báo cho du khách có nhu cầu đi du lịch trong thời gian tới./.

