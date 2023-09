Marrakesh - trung tâm du lịch của Marocco tiếp tục chào đón du khách sau động đất

Trận động đất xảy ra vào một trong những tháng cao điểm nhất của ngành du lịch Marocco. Mặc dù còn nhiều bộn bề, song chỉ sau 3 ngày quốc tang, quảng trường Jemaa Lifna - điểm đến mang tính biểu tượng ở Marrakesh đã sôi động trở lại. Mỗi ngày, các sân bay đã mở cửa đón hàng chục ngàn du khách quốc tế đến thăm thành phố xinh đẹp này.

Anh Philippe Zdorsky, một du khách người Pháp chia sẻ: "Chúng tôi đến Marocco vào đêm trước trận động đất. Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi có thể đi bộ trên đường phố Marrakesh một cách hoàn toàn thanh thản mà không có bất kỳ hạn chế nào khi tham quan các địa điểm du lịch theo lịch trình".

Marrakesh chào đón khách du lịch sau trận động đất lịch sử ở Marocco. Nguồn: Reuters

Ines Chihi - một nhà điều hành tour du lịch người Pháp cho biết: "Thông điệp của tôi gửi tới toàn thế giới là khách du lịch nên đến Marocco. Hãy ủng hộ Maroc, một đất nước hào phóng. Trận động đất đã gây ra nhiều thiệt hại, chủ yếu ở bên ngoài Marrakesh. Thật đáng tiếc nhưng nếu muốn giúp đỡ người dân Marocco, tôi nghĩ mọi người cần tiếp tục đến đây".

Du lịch là ngành mang lại sinh kế của hàng nghìn người ở Marrakesh và cung cấp khoảng 565.000 việc làm tại Marocco, theo Reuters. Ông Abu Baker - một người bán các loại thảm truyền thống của Marocco chia sẻ: “Trận động đất không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Khách du lịch vẫn đang đến thăm thành phố và mua hàng của các nghệ nhân. Hy vọng du lịch ở Marocco sẽ luôn ổn định”.

Ông Rashid Tayri - một nghệ nhân khác ở Marrakesh cho biết: "Marocco vẫn an toàn ngay cả sau trận động đất. Đây là vùng đất của an ninh, hòa bình và an lành. Tất cả khách du lịch từ mọi tôn giáo, quốc gia đều được chào đón ở đây. Thảm họa động đất chỉ là ngẫu nhiên".