Mẹo hay giúp bạn an toàn trong mọi chuyến đi

Chuyến bay: Bạn nên đặt chỗ trước chuyến đi. Hãy chọn chỗ ở phía đuôi máy bay hoặc gần cửa thoát hiểm bởi các thống kê cho thấy đó là những vị trí an toàn và giúp bạn thoát ra nhanh hơn khi có vấn đề xảy ra. Các vấn đề sức khỏe: Vấn đề phổ biến nhất khi đi du lịch bạn hay gặp phải là bệnh dạ dày và tiêu chảy nếu ăn phải các loại thực phẩm mất vệ sinh. Điều này có thể tránh được bằng cách chuẩn bị trước các loại thuốc cần thiết cũng như xem xét kỹ những gì bạn định ăn uống. Đi lại: Hãy nhớ rằng ở một số quốc gia, các luật lệ giao thông không được áp dụng nghiêm ngặt và có nhiều điểm khác biệt. Vì thế, bạn nên tránh lái xe vào buổi tối ở những nơi không có đèn tín hiệu hoặc khi đèn xe không hoạt động. Chỗ ở: Lời khuyên hữu ích bạn nên lưu ý khi đi du lịch là đừng nên chọn phòng ở ngay những tầng dưới của khách sạn bởi kẻ xấu sẽ dễ đột nhập. Trong chuyến đi đầu tiên, bạn nên chắc rằng hành lý luôn trong tầm mắt của mình và hãy cẩn thận với những người đứng quá gần hoặc cố ý tiếp cận bạn. Nếu bạn đi du lịch một mình hoặc không rõ về địa hình địa phương thì nên tránh đi dạo bên ngoài khi trời tối. Bạn cũng nên cảnh giác khi đi xe buýt, đi taxi hay ở các cây rút tiền hoặc chỗ đỗ xe. Tiền mặt: Bạn không nên mang quá nhiều tiền mặt bên mình khi ra ngoài. Sử dụng thẻ sẽ là lựa chọn an toàn và dễ dàng hơn. Uống rượu bia: Hãy tránh uống quá nhiều rượu bia và mất cảnh giác về mọi thứ xung quanh mình. Bạn cũng hãy chú ý khi sử dụng các chất kích thích bởi tại một số quốc gia, việc sử dụng các chất này có thể khiến bạn bị vào tù và chịu những hình phạt vô cùng nghiêm khắc. Những kẻ lừa đảo: Bạn chỉ nên đổi tiền ở những ngân hàng và những nơi uy tín bởi nếu không cẩn thận và suy xét kĩ lưỡng, bạn sẽ dễ trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. Lạc đường: Hãy chắc rằng bạn luôn mang theo bản đồ địa phương khi tham quan, đặc biệt khi bạn mới đến vùng đất đó. Không biết đường quay về khách sạn hoặc không thể sử dụng ngôn ngữ địa phương sẽ khiến bạn gặp rắc rối lớn nếu bị lạc đường. Du lịch một mình: Phụ nữ nên cảnh giác khi đi du lịch một mình. Bạn nên đảm bảo rằng các thông tin cá nhân và số phòng khách sạn của mình được an toàn. Ngoài ra, hãy khóa cửa phòng và chỉ mở cửa khi bạn biết rõ về người đang đứng bên ngoài. Những hiểu biết cơ bản về luật lệ: Trang bị những hiểu biết sơ bộ về điểm đến sẽ giúp bạn tránh vi phạm pháp luật địa phương. Nhiều người rơi vào tình huống khó xử do hiểu lầm hoặc thiếu các kiến thức về văn hóa và phong tục nơi họ ghé thăm. Tham khảo ý kiến của người khác: Các nhân viên khách sạn nơi bạn ở có thể sẽ đưa cho bạn những lời khuyên hữu ích về những điều nên tránh, những địa điểm an toàn cho du khách hoặc các quy định và luật lệ địa phương. Bạn cũng nên viết ra giấy số điện thoại và tên khách sạn để phòng trường hợp bị lạc đường.

