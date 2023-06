MICHELIN giới thiệu 9 khu nghỉ dưỡng của Việt Nam

Trên trang Instagram chính thức, MICHELIN Guide cho biết nền tảng này đã cho phép khách du lịch tiếp cận 6.000 cơ sở lưu trú độc đáo tại hơn 130 quốc gia. Mới đây các chuyên gia Michelin Guide chọn ra 9 khách sạn, resort nổi bật tại Việt Nam, dựa trên tiêu chí về phong cách và dấu ấn riêng của từng khu nghỉ.

Phía MICHELIN Guide cho biết: "Các khu nghỉ dưỡng hẻo lánh của Việt Nam nằm trên những bãi biển cát trắng mịn và những hòn đảo nhỏ hoang sơ. Giống như các địa điểm lịch sử, đây cũng là những địa điểm không thể bỏ qua khi tới đất nước này. Trong đó, khách sạn Sofitel Legend Metropole ở Hà Nội như một chứng nhân lịch sử, với kiến trúc và nội thất đã có từ lâu năm. Xa hơn ở một vùng biển xa xôi, một nơi như Zannier Hotels Bãi San Hô lại tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết của Việt Nam".

Khu nghỉ dưỡng Zannier Hotels Bãi San Hô tại Phú Yên.

9 khách sạn và khu nghỉ dưỡng được MICHELIN Guide giới thiệu dịp này gồm Zannier Hotels Bãi San Hô (Phú Yên), Sofitel Legend Metropole (Hà Nội), Amanoi (Ninh Thuận), Azerai Ke Ga Bay (Bình Thuận), Mia Resort Nha Trang (Khánh Hòa), Pilgrimage Village Boutique Resort (Thừa Thiên Huế), Six Senses Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), The Island Lodge (Tiền Giang) và The Myst Dong Khoi (TP.HCM).

Chia sẻ về sự ghi nhận của MICHELIN Guide, Giám đốc điều hành của Six Senses Côn Đảo – ông Johannes Steyn cho biết khu nghỉ dưỡng đang nỗ lực không ngừng và hi vọng sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công, để nhận được phản hồi tích cực từ các vị khách cũng như từ các tổ chức uy tín như MICHELIN. Trong đó, các hoạt động thúc đẩy sự phát triển bền vững là một trong những yếu tố được ưu tiên hàng đầu và góp phần tạo nên thương hiệu Six Senses Côn Đảo.

Nuôi ấp và thả rùa về đại dương là hoạt động độc đáo tại khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo. Nguồn: Trinh Pham

Về khu nghỉ dưỡng tại Hà Nội, các chuyên gia của MICHELIN Guide cho rằng Sofitel Legend Metropole là nơi phải lưu trú khi đến thủ đô của Việt Nam. Sự sang trọng của Metropole không chỉ là những tiện nghi, mà là một khách sạn 5 sao có lịch sử lâu đời, không gian tinh tế và dịch vụ đẳng cấp phù hợp cho các doanh nhân và chính khách.

Phía MICHELIN cũng ca ngợi Le Beaulieu tại Sofitel Legend Metropole Hà Nội “là nhà hàng Pháp nổi tiếng với các món ăn tinh tế mang đậm hương vị Pháp cùng bộ sưu tập rượu vang hảo hạng” và Spices Garden “là nhà hàng phục vụ ẩm thực truyền thống Việt cao cấp”. “Cảm giác về thời quá khứ được thể hiện rất rõ trong từng không gian của khách sạn, đó là lý do khiến Metropole độc đáo và khác biệt so với những khách sạn mới ở khu vực”, MICHELIN Guide cho biết./.