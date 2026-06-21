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Na Kluea Market: Tọa độ “Buy & Cook” cực hot dành cho tín đồ ẩm thực tại Pattaya

Chủ Nhật, 06:00, 21/06/2026

VOV.VN - Nếu bạn là một tín đồ ẩm thực và đang lên kế hoạch vi vu Pattaya, chợ Naklua (Lan Pho Na Kluea Market) là tọa độ nhất định phải nằm trong danh sách “must-go”. Chợ nằm ở phía bắc thành phố, đây được mệnh danh là thiên đường hải sản tươi sống mang đậm tính bản địa Thái Lan khiến du khách mê mẩn.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: VOV Na Kluea Market chợ Na Kluea ẩm thực tại Pattaya Buy & Cook
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Trang:
na kluea market toa do buy cook cuc hot danh cho tin do am thuc tai pattaya hinh anh 1
Khác với các nhà hàng sang trọng hay khu chợ đêm lung linh ánh đèn ở trung tâm Pattaya, Lan Pho Na Kluea Market là một khu chợ dân sinh lâu đời, nơi các ngư dân địa phương trực tiếp mang “chiến lợi phẩm” từ biển khơi về tiêu thụ mỗi ngày.
na kluea market toa do buy cook cuc hot danh cho tin do am thuc tai pattaya hinh anh 2
Bước chân vào chợ, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi hàng dài các gian hàng tràn ngập tôm, cua, ghẹ, mực, bạch tuộc, các loại ốc và cả những loại cá biển lạ mắt.
na kluea market toa do buy cook cuc hot danh cho tin do am thuc tai pattaya hinh anh 3
Điểm cộng lớn nhất ở đây là hải sản cực kỳ tươi, phần lớn đều được thả trong các bể sục oxy hoặc đặt trên khay đá lạnh buốt, con nào con nấy còn bơi lội tung tăng.
na kluea market toa do buy cook cuc hot danh cho tin do am thuc tai pattaya hinh anh 4
Bạn có thể tìm thấy từ những chú tôm hùm khổng lồ, tôm bọ ngựa (bề bề) to bằng cổ tay, cho đến nhím biển (nhum biển) và hàu tươi rói béo múp.
na kluea market toa do buy cook cuc hot danh cho tin do am thuc tai pattaya hinh anh 5
Điều làm nên thương hiệu của chợ Lan Pho Na Kluea đối với du khách chính là mô hình “Buy & Cook” (mua và nấu tại chỗ) siêu tiện lợi.
na kluea market toa do buy cook cuc hot danh cho tin do am thuc tai pattaya hinh anh 6
Quy trình “Buy & Cook” và thưởng thức tại đây vô cùng đơn giản. Đầu tiên du khách chỉ việc thoải mái dạo một vòng quanh các gian hàng, trả giá nhẹ nhàng và chọn mua những loại hải sản tươi sống bạn yêu thích theo cân.
na kluea market toa do buy cook cuc hot danh cho tin do am thuc tai pattaya hinh anh 7
Mang toàn bộ đồ hải sản vừa mua đến khu vực các quầy nhận nấu thuê nằm ngay sát rìa chợ hoặc phía đường đối diện.
na kluea market toa do buy cook cuc hot danh cho tin do am thuc tai pattaya hinh anh 8
Chọn cách nấu và đợi đầu bếp bản địa chế biến theo khẩu vị: hấp, nướng, chiên tỏi hay xào cà ri kiểu Thái... với chi phí chế biến siêu rẻ, chỉ dao động từ 30 – 50 THB/kg (khoảng 20.000 – 35.000 VND).
na kluea market toa do buy cook cuc hot danh cho tin do am thuc tai pattaya hinh anh 9
Sau khi chế biến, các đầu bếp sẽ đóng gói sạch sẽ vào hộp xốp, kèm theo nước sốt chấm hải sản chua cay đặc trưng của Thái Lan.
na kluea market toa do buy cook cuc hot danh cho tin do am thuc tai pattaya hinh anh 10
Sau khi nhận hải sản đã chế biến, hầu hết du khách đều lựa chọn mang những hộp hải sản nóng hổi, thơm phức tới Công viên công cộng Lan Pho (Lan Pho Public Park) lộng gió nằm sát bờ biển, ngay cạnh chợ và thưởng thức.
na kluea market toa do buy cook cuc hot danh cho tin do am thuc tai pattaya hinh anh 11
Chợ hải sản Lan Pho Na Kluea cũng có sẵn rất nhiều sản phẩm hải sản khô để du khách mua về làm quà.
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Hải sản khô có thể được đóng gói đảm bảo vệ sinh để mang đi xa, sử trong thời gian dài, rất thích hợp cho du khách mua làm quà.
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Cũng có nhiều loại hải sản chế biến sẵn để sử dụng trong ngày.
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Tuy nhiên, điểm hấp dẫn nhất đối với du khách ở chợ Na Kluea Market vẫn là hải sản tươi sống...
na kluea market toa do buy cook cuc hot danh cho tin do am thuc tai pattaya hinh anh 15
...và thưởng thức hải sản tại công viên công cộng bên bờ biển, nơi luôn mang lại cho du khách cảm giác hoài niệm về một bến cảng xưa cũ, truyền thống và yên bình.

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