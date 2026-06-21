Na Kluea Market: Tọa độ “Buy & Cook” cực hot dành cho tín đồ ẩm thực tại Pattaya

VOV.VN - Du lịch Thái Lan và Việt Nam không còn là những chuyến đi đơn lẻ, Việt Nam và Thái Lan đang bắt tay nhau để định nghĩa lại bản đồ xê dịch của giới trẻ với chiến lược “Hai quốc gia, một điểm đến”. Từ sự đồng điệu trong hương vị ẩm thực, những câu chuyện văn hóa hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm “chữa lành”.
VOV.VN - Du lịch Thái Lan và Việt Nam không còn là những chuyến đi đơn lẻ, Việt Nam và Thái Lan đang bắt tay nhau để định nghĩa lại bản đồ xê dịch của giới trẻ với chiến lược “Hai quốc gia, một điểm đến”. Từ sự đồng điệu trong hương vị ẩm thực, những câu chuyện văn hóa hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm “chữa lành”.
VOV.VN - Sự kiện Hội chợ Du lịch Quốc tế Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2026 vừa chính thức khai mạc tại Pattaya, mở ra một giai đoạn mới cho du lịch Thái Lan, không còn chạy theo những con số cơ học mà định vị mình là điểm đến toàn cầu về sức khỏe, bền vững và trách nhiệm.
VOV.VN - Sự kiện Hội chợ Du lịch Quốc tế Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2026 vừa chính thức khai mạc tại Pattaya, mở ra một giai đoạn mới cho du lịch Thái Lan, không còn chạy theo những con số cơ học mà định vị mình là điểm đến toàn cầu về sức khỏe, bền vững và trách nhiệm.
VOV.VN - Nhân dịp 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, tối 9/6 tại chùa Khánh Vân (Wat Uphai Rat Bamrung) ở trung tâm thủ đô Bangkok, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã long trọng tổ chức buổi lễ vinh danh ngôi chùa Việt cổ này.
VOV.VN - Nhân dịp 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, tối 9/6 tại chùa Khánh Vân (Wat Uphai Rat Bamrung) ở trung tâm thủ đô Bangkok, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã long trọng tổ chức buổi lễ vinh danh ngôi chùa Việt cổ này.
VOV.VN - Từ những làng chài ở Việt Nam, thuyền thúng đã xuất hiện trong các trải nghiệm du lịch cần phải thử khi đến Thái Lan. Sự xuất hiện của thuyền thúng ở các điểm du lịch tại Thái Lan không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách, mà còn chứng minh sức mạnh bền bỉ của giao lưu văn hóa.
VOV.VN - Từ những làng chài ở Việt Nam, thuyền thúng đã xuất hiện trong các trải nghiệm du lịch cần phải thử khi đến Thái Lan. Sự xuất hiện của thuyền thúng ở các điểm du lịch tại Thái Lan không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách, mà còn chứng minh sức mạnh bền bỉ của giao lưu văn hóa.
VOV.VN - Làng du lịch Lin Chang, ngôi làng nổi của người Việt nằm bên dòng sông Kwai thơ mộng, thuộc xã Pak Phraek, tỉnh Konchanaburi, cách thủ đô Bangkok (Thái Lan) khoảng 130km. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, lịch sử độc đáo, nơi hiện hữu những dấu ấn văn hóa Thái – Việt vô cùng đặc sắc.
VOV.VN - Làng du lịch Lin Chang, ngôi làng nổi của người Việt nằm bên dòng sông Kwai thơ mộng, thuộc xã Pak Phraek, tỉnh Konchanaburi, cách thủ đô Bangkok (Thái Lan) khoảng 130km. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, lịch sử độc đáo, nơi hiện hữu những dấu ấn văn hóa Thái – Việt vô cùng đặc sắc.
VOV.VN - Từ những ngôi chùa hàng trăm năm tuổi của người Việt đến những chiếc thuyền thúng Việt Nam chở du khách hiện hữu trên sông Kwai... Khám phá văn hóa Việt tại Kanchanaburi là một hành trình hấp dẫn, đặc sắc và nhiều ý nghĩa, là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa đang là điểm nhấn hấp dẫn tại ở "xứ sở Chùa Vàng"
VOV.VN - Từ những ngôi chùa hàng trăm năm tuổi của người Việt đến những chiếc thuyền thúng Việt Nam chở du khách hiện hữu trên sông Kwai... Khám phá văn hóa Việt tại Kanchanaburi là một hành trình hấp dẫn, đặc sắc và nhiều ý nghĩa, là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa đang là điểm nhấn hấp dẫn tại ở "xứ sở Chùa Vàng"