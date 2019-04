Ngắm con đường hoa anh đào dài nhất thế giới tại Nhật Bản

Đường hoa anh đào này có ở khu vực nông trang Minuma thuộc tỉnh Saitama-địa phương cách Tokyo của Nhật Bản chỉ khoảng 30 phút đi tàu điện. Đường hoa anh đào Minuma sẽ khiến những ai tìm đến với nó phải liêu xiêu, hút mắt bởi hàng ngàn cây anh đào cổ thụ, vươn cành mềm mại rủ xuống kênh nước trong vắt. Sự thư thái của người ngắm hoa (tiếng Nhật là Hanami) sẽ được đẩy lên tận cùng bởi sự ôm ấp của những tán anh đào tuyệt đẹp. Chúng cứ trắng muốt và tinh khiết đến mức những ai vốn có suy nghĩ không tốt cũng phải rùng mình mà trở về với sự lương thiện của con người vốn như mới sinh ra. Rặng anh đào Minuma có một bên là những thửa vườn của những người nông dân Nhật Bản chất phác và thân thiện. Lâu lâu lại thấy một bác nông dân bán củ khoai sọ còn nguyên đất, túm hành xanh ngọt còn nguyên rễ dưới tán anh đào. Đất nuôi người, đất nuôi hoa, đất nâng niu cả tinh thần con người bảng lảng quanh sắc hoa, phiêu diêu của mùi hương tịnh như không. Người đến đây để ngắm hoa không nhiều, chính vì lý do này, đường hoa Minuma như một sự trải nghiệm mới của một vẻ đẹp mới từ anh đào. Nó giống như một nàng lọ lem nhẹ nhàng và thanh khiết rụi mắt dậy trong khoảnh khắc của bình minh và chim hót. Làn gió thổi nhẹ, những cánh hoa tiếc nuối chia tay người bạn đời thủy chung và cao thượng mang tên gọi cành hoa, nhưng không hề bi lụy mà lướt đi dịu dàng với nụ cười ấm áp và hiền hòa, mong gặp lại vào mùa sau. Và cứ thế những chùm hoa đã nở và những nụ hoa mới nhú hào phóng khoe vẻ đẹp trẻ trung thanh tao cho Người. Đi mãi, rặng anh đào vẫn chưa hết. Sự say nồng càng đậm, sự khoan khoái và du dương vẫn cứ như bản nhạc văng vẳng bên tai và vỡ òa trước mắt bởi sự sung sướng vô tận. Đó chính là sức hấp dẫn của con đường hoa anh đào dài nhất thế giới này. Ở Nhật Bản, hoa anh đào nở trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 trải dọc theo các khu vực của Nhật Bản từ Nam tới Bắc (miền Bắc do lạnh nên hoa anh đào thường nở muộn hơn). Hoa anh đào nở sớm nhất ở khu vực Okinawa rồi tới khu vực miền Trung Nhật Bản như Kyusyu, Kanto và kết thúc ở khu vực Hokkaido (phía Bắc Nhật Bản). Hiện theo thống kê sơ bộ, Nhật bản có khoảng hơn 1 triệu cây hoa anh đào trên khắp toàn quốc. Mùa anh đào nở rộ cũng báo hiệu mùa Xuân bắt đầu - mùa của những mầm xanh lộc biếc, mùa của hy vọng. Ở Nhật Bản, người ta không bao giờ bẻ cành hoa anh đào hay cố tình bước lên những cánh hoa rơi rụng bởi qui luật thời gian. Bởi lẽ, người Nhật Bản cho rằng, những cánh hoa anh đào rơi là những linh hồn được tái sinh của những chiến binh đã ngã xuống và bạn không nên có bất kỳ tác động nào lên điều đó. Hoa anh đào đã trở thành Quốc sắc Thiên hương của Nhật Bản và là sự khao khát đắm say của mọi người trên thế giới.

