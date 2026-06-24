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Ngôi đền huyền bí Sanctuary of Truth - đỉnh cao của nghệ thuật mộc truyền thống

Thứ Tư, 06:00, 24/06/2026

VOV.VN - Pattaya từ lâu đã được định vị trong tâm trí những người yêu xê dịch với những bãi biển lộng gió hay nhịp sống náo nhiệt về đêm. Thế nhưng, ngay giữa Pattaya náo nhiệt, có một công trình vĩ đại đang lặng lẽ thách thức thời gian, trở thành biểu tượng tâm linh và văn hóa của xứ Chùa Vàng, Sanctuary of Truth.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: VOV Sanctuary of Truth Ngôi Đền Chân Lý Pattaya Thái Lan du lịch Thái Lan du lịch Pattaya
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Trang:
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 1
Huyền bí và chạm đến đỉnh cao của nghệ thuật mộc truyền thống, Sanctuary of Truth (Ngôi Đền Chân Lý) không chỉ là điểm tham quan, mà là một hành trình chiêm nghiệm nhân sinh độc nhất vô nhị.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 2
Sanctuary of Truth là một công trình xây dựng khổng lồ. Điểm cao nhất của tòa nhà cao khoảng 105 mét, được xây dựng trên bờ biển tại Cape Rachvate, Tumbon Naklea, Amphur Banglamung, Tỉnh Chon Buri, Thái Lan.​​​​
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 3
Được khởi công xây dựng từ năm 1981 bởi Lek Viriyaphant – một tỷ phú sùng bái các giá trị triết học phương Đông (tượng của ông được dựng bên trong đền).
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 4
Điều kinh ngạc nhất là Ngôi Đền Chân Lý này được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ quý và không sử dụng bất kỳ một chiếc đinh kim loại nào.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 5
Tất cả cấu trúc siêu khổng lồ, nặng hàng chục ngàn tấn được kết nối hoàn mỹ bằng kỹ thuật ghép mộng mộc cổ truyền như mộng lưỡi rãnh, đục chốt nêm và khớp nối “Hanging Hawk” (đuôi chim diều hâu).
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 6
Trải qua gần nửa thế kỷ, ngôi đền hiện vẫn đang tiếp tục được xây dựng và dự kiến hoàn thiện vào năm 2050 với khoảng 200 thợ thủ công lành nghề được lựa chọn từ khắp nơi trên đất nước Thái Lan làm việc mỗi ngày.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 7
Đến đây, du khách không chỉ được tham quan một công trình đồ sộ đầy mê hoặc, mà còn được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân miệt mài đục đẽo, biến những thớ gỗ lim nguyên bản thành những kiệt tác sống động.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 8
Mỗi chi tiết tại Sanctuary of Truth đều là một tác phẩm nghệ thuật. Ngôi đền được thiết kế theo kết cấu “chatura” hình chữ thập, kết hợp hài hòa bốn phong cách kiến trúc vĩ đại nhất của phương Đông.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 9
Mặt chính: Mang đậm đường nét hoàng gia Thái Lan (triều đại Ayutthaya).
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 10
Ba hướng còn lại: Tái hiện sự hoành tráng của Angkor Wat (Campuchia), nét mềm mại của chùa Trung Hoa và sự huyền bí từ đền đài Ấn Độ.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 11
Dưới những tầng mái cong hình cánh chim, hàng ngàn bức tượng thần Brahma bốn mặt, vũ nữ thiên thần, voi ba đầu Erawan, hay chim thần Garuda được chạm khắc thủ công vô cùng tinh xảo.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 12
Tất cả được giữ nguyên màu gỗ mộc tự nhiên, đón ánh nắng trực tiếp từ những ô cửa sổ không cánh, tạo nên một không gian huyền ảo, linh thiêng.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 13
Thông qua 7 yếu tố sáng tạo (Trời, Đất, Cha, Mẹ, Mặt Trăng, Mặt Trời, Vì Sao) được lồng ghép trong các điển tích sử thi.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 14
Sanctuary of Truth khéo léo dẫn dắt du khách suy ngẫm về vòng luân hồi, thiện ác và trách nhiệm của con người đối với vũ trụ.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 15
Không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn, hành trình khám phá Sanctuary of Truth sẽ trọn vẹn hơn với các hoạt động tương tác độc đáo.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 16
Wood Carving Tour (Tìm hiểu nghệ thuật chạm khắc), xem nghệ nhân trình diễn nghệ thuật đục đẽo thủ công và lắng nghe diễn giải triết học sâu sắc.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 17
Du khách cũng có thể thuê trang phục truyền thống Thái Lan và hóa thân thành những chàng trai, cô gái bản địa lưu lại những bức ảnh "triệu like" trong không gian cổ kính.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 18
Sanctuary of Truth không đơn thuần là một điểm đến check-in.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 19
Đây là nơi đức tin tôn giáo hòa quyện với đỉnh cao nghệ thuật điêu khắc gỗ, trạm mộc và kiến trúc mộc, tạo nên một không gian khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng phải lặng mình chiêm nghiệm.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 20
Khoảng 10 năm trở lại đây, Sanctuary of Truth bắt đầu mở cửa đón du khách dù ngôi đền vốn được xây dựng không nhằm mục đích kinh doanh.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 21
Giá vé vào tham quan là 500 baht/người (khoảng 12 USD), tuy không rẻ nhưng toàn bộ số tiền thu được chưa đủ để trả lương hàng tháng cho nhân viên, nhân công và những thợ thủ công vẫn đang hằng ngày xây dựng ngôi đền.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 22
Một là nếu phải đong đếm thì giá trị của “ngôi đền chân lý” này thì thật khó để trả lời, mà nếu được, câu trả lời cũng chỉ có thể là “vô giá”, bởi nơi đây được ví như một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc tầm quốc tế.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 23
Mỗi mảnh ghép trong ngôi đền đều là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc thực sự, được tạo ra bởi đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân xứ Chùa Vàng.
ngoi den huyen bi sanctuary of truth - dinh cao cua nghe thuat moc truyen thong hinh anh 24
Nếu có dịp ghé thăm Pattaya, hãy dành cho nơi này một buổi chiều “giờ vàng” đón hoàng hôn tại Sanctuary of Truth, bạn sẽ hiểu vì sao công trình này được gọi là kiệt tác vô giá của lòng thành!.

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