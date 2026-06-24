Ngôi đền huyền bí Sanctuary of Truth - đỉnh cao của nghệ thuật mộc truyền thống

VOV.VN - Nếu có dịp đến thủ đô Bangkok, bạn đừng quên ghé thăm chùa Khánh Vân để có cơ hội chiêm bái nhục thân bất hoại của vị cao tăng người Việt trong ngôi chùa Việt cổ tại đây. Chùa Khánh Vân cũng là ngôi chùa Việt thứ 2 được xây dựng trên đất nước Thái Lan.
VOV.VN - Nếu có dịp đến thủ đô Bangkok, bạn đừng quên ghé thăm chùa Khánh Vân để có cơ hội chiêm bái nhục thân bất hoại của vị cao tăng người Việt trong ngôi chùa Việt cổ tại đây. Chùa Khánh Vân cũng là ngôi chùa Việt thứ 2 được xây dựng trên đất nước Thái Lan.
VOV.VN - Từ những làng chài ở Việt Nam, thuyền thúng đã xuất hiện trong các trải nghiệm du lịch cần phải thử khi đến Thái Lan. Sự xuất hiện của thuyền thúng ở các điểm du lịch tại Thái Lan không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách, mà còn chứng minh sức mạnh bền bỉ của giao lưu văn hóa.
VOV.VN - Từ những làng chài ở Việt Nam, thuyền thúng đã xuất hiện trong các trải nghiệm du lịch cần phải thử khi đến Thái Lan. Sự xuất hiện của thuyền thúng ở các điểm du lịch tại Thái Lan không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách, mà còn chứng minh sức mạnh bền bỉ của giao lưu văn hóa.
VOV.VN - Làng du lịch Lin Chang, ngôi làng nổi của người Việt nằm bên dòng sông Kwai thơ mộng, thuộc xã Pak Phraek, tỉnh Konchanaburi, cách thủ đô Bangkok (Thái Lan) khoảng 130km. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, lịch sử độc đáo, nơi hiện hữu những dấu ấn văn hóa Thái – Việt vô cùng đặc sắc.
VOV.VN - Làng du lịch Lin Chang, ngôi làng nổi của người Việt nằm bên dòng sông Kwai thơ mộng, thuộc xã Pak Phraek, tỉnh Konchanaburi, cách thủ đô Bangkok (Thái Lan) khoảng 130km. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, lịch sử độc đáo, nơi hiện hữu những dấu ấn văn hóa Thái – Việt vô cùng đặc sắc.
VOV.VN - Từ những ngôi chùa hàng trăm năm tuổi của người Việt đến những chiếc thuyền thúng Việt Nam chở du khách hiện hữu trên sông Kwai... Khám phá văn hóa Việt tại Kanchanaburi là một hành trình hấp dẫn, đặc sắc và nhiều ý nghĩa, là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa đang là điểm nhấn hấp dẫn tại ở "xứ sở Chùa Vàng"
VOV.VN - Từ những ngôi chùa hàng trăm năm tuổi của người Việt đến những chiếc thuyền thúng Việt Nam chở du khách hiện hữu trên sông Kwai... Khám phá văn hóa Việt tại Kanchanaburi là một hành trình hấp dẫn, đặc sắc và nhiều ý nghĩa, là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa đang là điểm nhấn hấp dẫn tại ở "xứ sở Chùa Vàng"
VOV.VN - Sự kiện Hội chợ Du lịch Quốc tế Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2026 vừa chính thức khai mạc tại Pattaya, mở ra một giai đoạn mới cho du lịch Thái Lan, không còn chạy theo những con số cơ học mà định vị mình là điểm đến toàn cầu về sức khỏe, bền vững và trách nhiệm.
VOV.VN - Sự kiện Hội chợ Du lịch Quốc tế Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2026 vừa chính thức khai mạc tại Pattaya, mở ra một giai đoạn mới cho du lịch Thái Lan, không còn chạy theo những con số cơ học mà định vị mình là điểm đến toàn cầu về sức khỏe, bền vững và trách nhiệm.