Ngôi đền huyền bí Sanctuary of Truth - đỉnh cao của nghệ thuật mộc truyền thống

Thuyền thúng - từ sông nước Việt Nam tới trải nghiệm du lịch Thái Lan

VOV.VN - Từ những làng chài ở Việt Nam, thuyền thúng đã xuất hiện trong các trải nghiệm du lịch cần phải thử khi đến Thái Lan. Sự xuất hiện của thuyền thúng ở các điểm du lịch tại Thái Lan không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách, mà còn chứng minh sức mạnh bền bỉ của giao lưu văn hóa.