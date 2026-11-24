Dinh Độc Lập đông nghịt du khách

Dinh Độc Lập là điểm đến hàng đầu được người dân lựa chọn trong lịch trình kỳ nghỉ đầu tiên của Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11). Từ sáng sớm, điểm tham quan này thu hút đông người dân, du khách đến tham quan trong ngày miễn phí vé.

Dinh Độc Lập đông nghịt khách tham quan.

Khu vực sân và lối vào di tích đông đúc. Có thời điểm, xe máy nối nhau trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa phía trước cổng Dinh Độc Lập, người dân phải tìm chỗ gửi xe khi khu vực bên trong quá tải.

Dưới cái nắng vào trưa và đầu giờ chiều, dòng người vẫn ra vào tham quan liên tục, nhiều người phải đội mũ, che ô. Trước tòa nhà và trên các lối đi, từng nhóm du khách phải chen chân chụp ảnh. Dưới những tán cây, nhiều người ngồi nghỉ, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trong khuôn viên di tích.

Rất nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình ưu tiên lựa chọn các điểm đến về văn hoá, lịch sử để tham quan, trải nghiệm dịp này.

Giữa không khí ấy, chị Diệu Thịnh, nhân viên văn phòng tại TP.HCM chia sẻ sẽ dành trọn ngày này để đưa người thân kết nối, tham quan các điểm đến văn hoá, lịch sử nổi tiếng của TP.HCM.

“Buổi sáng tôi tham quan Dinh Độc Lập, Bưu điện Thành phố; buổi chiều đến Bảo tàng TP.HCM; buổi tối xem trình diễn 3D Mapping trước trụ sở UBND Thành phố. Tôi rất vui và hào hứng khi có một ngày nghỉ giữa tuần để tận hưởng không khí văn hóa của thành phố mình sống. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để mọi người cùng trải nghiệm văn hóa Việt Nam” - chị Diệu Thịnh cho biết.

Có thời điểm, xe máy nối nhau trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa phía trước công Dinh Độc Lập, người dân phải tìm chỗ gửi xe khi khu vực bên trong quá tải.

Tại Bảo tàng TP.HCM, khu vực sân và lối vào cũng đông du khách. Xe máy đậu thành nhiều dãy, người dân nối nhau di chuyển tham quan, chụp ảnh check-in trong ngày nghỉ.

Ưu tiên lựa chọn tìm hiểu lịch sử, văn hoá

Thảo Cầm Viên là địa điểm được nhiều gia đình lựa chọn, đưa con em đến vui chơi, tham quan các loài thú. Dòng người nối nhau qua cổng, tỏa vào những lối đi rợp bóng cây. Các em nhỏ theo chân cha mẹ khám phá không gian xanh, tìm hiểu các loài động vật ngay giữa trung tâm thành phố.

Tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên dịp này, nhiều chương trình vui chơi, giải trí được làm mới.

Không chỉ ở khu vực trung tâm, các khu du lịch cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng. Tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên dịp này, nhiều chương trình vui chơi, giải trí được làm mới, kết hợp biểu diễn nghệ thuật tạo thêm lựa chọn cho người dân trong ngày nghỉ đầu tiên Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11).

Buổi tối, các chương trình tiếp nối với sân khấu đờn ca tài tử “Tiếng đàn hòa cùng non sông”, show diễn sân khấu hoá truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh kết hợp pháo hoa và hoạt động thả hoa đăng trên mặt nước, các trò chơi dân gian, diễu hành Việt phục, biểu diễn xiếc, múa lửa…

Diễu hành Việt phục tại Khu du lịch văn hoá Suối Tiên.

Anh Ngô Thanh Khôi cùng gia đình đến từ Tây Ninh đang tham quan tại đây chia sẻ: “Tôi chọn đến Suối Tiên vì ở đây có nhiều cảnh đẹp, nhiều khu vui chơi dành cho cả trẻ em và người lớn, phù hợp với chuyến du lịch ngắn ngày. Ngoài ra, tôi cũng muốn xem chương trình sân khấu hoá Sơn Tinh – Thủy Tinh và khám phá thêm các khu vui chơi khác. Chuyến đi sáng nay của chúng tôi diễn ra thuận lợi, không gặp ùn tắc giao thông và không khí ngày lễ rất vui”.

Trong kỳ nghỉ đầu tiên của Ngày Văn hoá Việt Nam, mỗi gia đình ở TP.HCM và địa phương lân cận có một lựa chọn: tìm hiểu lịch sử tại di tích, đưa trẻ khám phá thiên nhiên hay cùng nhau thưởng thức nghệ thuật. Sự nhộn nhịp ở các điểm đến cho thấy nhu cầu trải nghiệm văn hóa của người dân, cùng mong muốn có thêm những hoạt động gần gũi, đa dạng để cả gia đình cùng tham gia.

Một số hình ảnh khác:

Từ sáng sớm, Dinh Độc Lập thu hút đông người dân, du khách đến tham quan.

Người dân, du khách chen chúc tham quan kiến trúc bên trong Dinh Độc Lập.

Dưới cái nắng gắt nhiều người phải đội mũ, che ô khi tham quan, chụp ảnh.

Tại Suối Tiên, các hoạt động vui chơi, giải trí kết hợp yếu tố lịch sử, nghệ thuật truyền thống được nhiều du khách lựa chọn trải nghiệm.

Diễu hành mô hình xe tăng kết hợp với diễu hành Việt phục được nhiều du khách quan tâm chú ý.

Diễu hành đoàn xe tăng mô hình trò chơi.