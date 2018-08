Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam du khách đi theo từng tháng trong năm

Tháng 1 - Hà Nội phố đông về: Hồ Gươm sáng sớm bàng bạc gió lạnh, cây bàng “mồ côi mùa đông”, tách cà phê trứng nóng hổi xuýt xoa,… Những ngày rét ngọt là thời điểm thích hợp để khám phá phố cổ Hà thành một cách chậm rãi, yên ả. Tháng 2 - Hà Giang mùa đá nở hoa: Xuân về là lúc hoa đào hồng phớt, hoa mận, hoa mơ trắng muốt thi nhau nở rộ, sáng bừng những triền núi đá tai mèo xám ngắt. Lang thang những nẻo đường Đồng Văn, Mèo Vạc mùa này để thấy sức sống căng tràn trong lồng ngực. Tháng 3 - Ban Mê mùa con ong đi lấy mật: Thủ phủ của Tây Nguyên là điểm đến lý tưởng tháng 3, thích hợp để trải nghiệm những gì đẹp nhất của đại ngàn: Hoa cà phê nở trắng trời, rừng cao su xanh mướt, thác Dray Nur hùng vĩ, cưỡi voi lội sông ở Buôn Đôn,… Tháng 4 - Hội An chớm hạ: Hoài Phố những ngày này thời tiết mát mẻ, không mưa, nắng nhẹ nhàng nhảy múa trên những mái nhà cổ kính. Hãy chọn ngày rằm để tới đây xuôi dòng sông Hoài, ngắm hoa đăng lung linh. Tháng 5 - Lào Cai mùa nước đổ: Những cơn mưa đầu hè mang nước về ruộng bậc thang, tạo nên những tấm gương khổng lồ màu trắng bạc, lấp loáng dưới mây trời, những ô màu rực rỡ như bảng vẽ trải dài trong thung lũng ở Sa Pa, Bát Xát… Tháng 6 - Cát Bà lên rừng xuống biển: Đảo Cát Bà (Hải Phòng) là điểm đến tuyệt vời để “trốn nóng”, nơi mà bạn có thể đạp xe trên con đường xuyên đảo thẳng tắp, trekking xuyên rừng quốc gia Cát Bà, thả mình lênh đênh trên vịnh Lan Hạ nước trong xanh… Tháng 7 - Phú Yên mùa hạ cháy: Đã “trốn nóng” thì không thể bỏ qua những thiên đường biển ở Nam Trung bộ, mà Phú Yên là sự lựa chọn hàng đầu. Xứ Nẫu có những ghềnh đá kì vĩ Gành Đá Đĩa, Gành Ông, Gành Yến; những vịnh biển hoang sơ và cuộc sống bình dị nơi làng chài. Tháng 8 - An Giang mùa nước nổi: Bất cứ điểm đến nào ở miền Tây cũng thật độc đáo mùa lũ về. An Giang là nơi hội tụ của rừng tràm Trà Sư mênh mông, dòng ghe tấp nập đầy ắp cây trái, hàng thốt nốt, bông điên điển, con cá linh, câu đờn ca tài tử da diết,.. Tháng 9 - Mù Cang Chải mùa vàng: Mùa thu về mời gọi kẻ lữ hành ngược đường lên Mù Cang Chải (Yên Bái), ngắm những bậc thang vươn mãi lên trời xanh nhuộm trong sắc vàng rực. Hãy ghé qua La Pán Tẩn, Chế Cu Nha để thấy không khí hối hả của bà con đi gặt lúa, thưởng thức bữa cơm ngày mùa. Tháng 10 - Phú Quốc mùa thu sang: Giao điểm giữa mùa mưa và mùa khô, tháng 10 ở Bãi Sao, Bãi Dài, Bãi Khen sóng nhẹ nhàng, gió thì thào. Hãy nằm dài trên bãi cát ngắm biển xanh vô tận, trải nghiệm những thú vui như lặn biển ngắm san hô, dù lượn, lướt cano,… Tháng 11 - Đà Lạt mùa dã quỳ: Đà Lạt mùa nào cũng đẹp, cũng thơ, nhưng những kẻ mộng mơ vẫn chọn mùa dã quỳ nở để đến thành phố cao nguyên. Dã quỳ vàng ruộm phủ đầy những triền núi, ngợp lối đi tạo nên không gian thơ mộng, lãng mạn. Tháng 12 - Mộc Châu cao nguyên trắng: Mùa đông biến Mộc Châu (Sơn La) thành “cao nguyên trắng”. Khi bạt ngàn cải trắng bắt đầu bung nở, Mộc Châu được bao phủ trong sắc trắng tinh khôi, thơ mộng tựa câu chuyện thần tiên. Những điểm đến không thể bỏ qua là Bản Áng, Thông Cuông, Chiềng Sơn,…

