Những điều kỳ lạ chỉ có ở Australia

Kangaroo có ở khắp mọi nơi. Bạn sẽ nhận ra rằng nhiệt độ dưới 32 độ C được coi là lạnh. Điều hòa không khí và thú cưng trở thành bạn tốt của nhau. Nếu không có điều hòa, bạn nên tìm lựa chọn khác thay thế. Bạn thậm chí còn muốn để quần áo và giày dép trong tủ lạnh. Nhựa đường có thể ở trạng thái lỏng. Thời tiết nóng đến mức ngay cả những con nhện cũng cố gắng trốn tránh cái nóng. Rất tò mò... Đôi khi bạn vẫn có thể phải đối mặt với một tình huống nguy hiểm thực sự. Australia có trang trại gia súc lớn nhất thế giới tên là Anna Creek, trang trại này lớn hơn Israel. Hãy quên đi những con rắn và nhện, ở Australia còn có những con lợn say rượu. Một con lợn đã đánh cắp 18 loại bia, uống say và...chiến đấu với một con bò. Ở Australia, mọi thứ đều cố gắng cắn bạn, thậm chí là một cái cây.

