Những khách nước ngoài ở lại với Hội An

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam những ngày này vắng vẻ tưởng chừng không còn người khách nào. Vậy mà, trong những ngày này vẫn còn hàng trăm du khách nước ngoài ở lại với phố cổ. Họ là những người khách đi theo tour du lịch dài ngày, cũng có những người bị “kẹt” do đường bay bị gián đoạn hoặc dừng, không ít người nghe thông tin quê nhà dịch bùng phát mong muốn ở lại với Hội An.

Lãnh đạo thành phố Hội An tặng quà du khách hiện đang lưu trú tại Hội An.

Đây cũng là lúc mà tình người được thể hiện rõ nhất. Các chủ khách sạn vẫn phục vụ dù chỉ vài ba người khách. Chính quyền thành phố cũng đã làm hết sức mình để “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.

Bà Anna, nữ du khách Pháp cùng chồng và con gái đến thành phố Hội An du lịch từ giữa tháng 3, hiện chưa thể trở về do đường bay bị gián đoạn. Nhiều tuần nay, gia đình bà ăn ở tại resort Sea'Lavie Hội An. Khu nghỉ này cách trung tâm phố cổ Hội An chừng 4 cây số, bên bãi biển An Bàng sạch đẹp.

Gia đình bà Anna ở cùng với 4 du khách người Anh, Thụy Sĩ. Họ là những người không hẹn mà gặp tại Hội An và đã trở thành những người bạn tuyệt vời của nhau. Chồng bà Anna là đầu bếp nên đứng ra nhận nhiệm vụ nấu ăn, những người còn lại thì ra chợ hoặc loanh quanh hàng quán gần đó mua lương thực, thực phẩm phục vụ cho đợt nghỉ dưỡng dài ngày. May mắn cho những người này là gặp cô chủ resort rất sành tiếng Anh, từng sống ở nước ngoài nhiều năm nên hiểu được tâm lý khách nước ngoài. Ngày ngày, chủ khách sạn nướng bánh phục vụ khách, cho khách tự do dùng bếp nấu ăn.

Một nữ du khách được tặng hoa sau khi hết cách ly theo dõi tại Hội An.

Bà Anna cho biết, những ngày đầu cảm thấy lo sợ không biết ăn uống ở đâu khi hàng quán đều đóng cửa, người dân ngại tiếp xúc với khách nước ngoài. Nhưng bây giờ thì hết sợ rồi, lương thực, thực phẩm còn rất nhiều trong tủ lạnh nhà hàng khu nghỉ. Nếu muốn thực phẩm tươi thì ra chợ, người dân địa phương cũng đã quen mặt khách nên dễ dàng: "Tôi cảm thấy rất là vui và an toàn khi ở đây. Gia đình tôi đang chờ Visa gia hạn. Tôi cũng có lo lắng về quê nhà vì nước Pháp hiện đang bùng phát dịch. Những ngày ở đây, vợ chồng và con gái tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Quả là kỳ nghỉ đặc biệt. Người dân nơi đây đối xử rất tốt với gia đình tôi."

Bà Phạm Thị Hải Nguyên, chủ resort Sea'Lavie Hội An cho biết, khu resot này khá rộng, phù hợp cho gia đình đến nghỉ ngơi và tham quan phố cổ Hội An. Rất tiếc, do dịch bệnh nên những du khách nước ngoài đến lưu trú tại đây chưa thể tham quan phố cổ.

Một khách sạn ở Hội An nơi các gia đình du khách nước ngoài "tá túc" khi dịch Covid-19 diẽn biến phức tạp.

Sau khi có chủ trương của tỉnh Quảng Nam cho phép các khách sạn, khu resort phục vụ đối với những du khách đã check-in trước khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, khu resort Sea'Lavie Hội An tiếp tục phục vụ khách lưu trú dù nhân viên nghỉ gần hết. Theo bà Phạm Thị Hải Nguyên, việc đối xử tốt với khách nước ngoài vào thời điểm này sẽ tạo được tiếng vang tốt. Không chỉ riêng với 7 khách hiện đang ở tại khu nghỉ này mà tất cả những người nước ngoài còn lưu lại đây cần phải được quan tâm:



"Những người khách nước ngoài họ đã lòng vòng ở phố này ba đến bốn tuần trước rồi thì em nghĩ khách sạn vẫn có thể nhận nếu những khách sạn khác buộc phải đóng cửa hết. Những người đó họ sẽ đi đâu?. Thành phố Hội An nhờ vào du lịch, những chuyện này xảy ra mà mình không cư xử cho đẹp, đúng thì sau dịch những người này có quay lại hay không?"

Chủ khách sạn làm bánh nướng đãi khách.

Thống kê đến cuối tháng 3, trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam còn hơn 1.600 người nước ngoài. Trong đó hơn 700 người là khách du lịch đang lưu trú, tạm trú lại ở phố cổ chưa trở về nước do dịch Covid-19.



Những ngày qua, chính quyền thành phố Hội An cũng đã có những việc làm nhân văn trong ứng xử với du khách. Nhất là đối với những trường hợp thuộc diện cách ly bắt buộc, chính quyền thành phố đã bố trí ở khách sạn 4 sao Beach Resort Hội An cũng như nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng khác. Du khách sau khi hết thời hạn cách ly về nước đã viết thư cảm ơn trước sự đối đãi tử tế của chính quyền cũng như đội ngũ phục vụ.

Con gái chị Anna vui vẻ khi được mời món bánh nướng.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, chủ trương của tỉnh đối với khách nước ngoài đang còn lưu trú tại địa bàn vào thời điểm này là khách ở khách sạn nào thì ở nguyên tại khách sạn đó:"Khách sạn nào đã nhận khách lưu trú trước ngày 1/4 thì giữ khách ở nguyên tại đó chớ không chuyển đi khách sạn khác.

Hiện nay khách sạn hoạt động còn nhiều và người nước ngoài đang lưu trú trên tất cả các khách sạn ở tỉnh Quảng Nam ngày hôm qua (1/4) còn khoảng gần 900 người. Còn người nước ngoài là chuyên gia lao động, nhà đầu tư thì họ ở lâu rồi khoảng 700 người nữa. Du khách họ tự đàm phán, thỏa thuận với khách sạn nơi họ ở có thể giảm giá cho họ trong thời gian họ hết hợp đồng nhưng chưa được di chuyển./."