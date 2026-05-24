中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ninh Bình đưa “bản đồ sản vật” Việt Nam lên dòng Ngô Đồng

Chủ Nhật, 19:53, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, trong khuôn khổ Tuần Du lịch Ninh Bình 2026, Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An đã tái hiện bức tranh sản vật Việt Nam trên dòng Ngô Đồng với đại lễ rước sản vật của 34 tỉnh, thành phố dâng Đức Thần Nông, thu hút đông đảo du khách và người dân tham dự.

Ngay từ sáng sớm, đoàn rước xuất phát từ bến thuyền Tam Cốc, xuôi theo dòng Ngô Đồng giữa không gian núi đá vôi trùng điệp và cánh đồng lúa chín vàng, tạo nên bức tranh văn hóa đặc sắc của vùng di sản.

Các sản vật được dâng tiến là kết tinh của điều kiện tự nhiên, lao động sản xuất và tri thức bản địa của từng vùng miền. Nghi lễ mang ý nghĩa tri ân Đức Thần Nông, tôn vinh nền văn minh lúa nước, đồng thời gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, quốc thái dân an.\

ninh binh dua ban do san vat viet nam len dong ngo Dong hinh anh 1
Đoàn rước sản vật xuôi dòng Ngô Đồng giữa mùa vàng Tam Cốc

Sự kiện năm nay đồng thời đánh dấu việc bảo tồn, tôn tạo và phục dựng không gian văn hóa tâm linh Đền Thần Nông Tam Cốc là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy giá trị nền văn minh nông nghiệp lúa nước, góp phần khơi dậy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong khuôn khổ lễ hội, Ban tổ chức đã tái hiện sinh động đời sống thôn dã xưa với các không gian gắn liền văn hóa lúa nước, từ hoạt động canh tác, lao động đồng áng đến sinh hoạt cộng đồng của cư dân nông nghiệp truyền thống, mang đến trải nghiệm giàu tính văn hóa cho du khách.

ninh binh dua ban do san vat viet nam len dong ngo Dong hinh anh 2
Nghi lễ rước sản vật trên dòng Ngô Đồng

Một số sản vật tiêu biểu được dâng tiến gồm: cơm lam Cao Bằng, chè xanh Thái Nguyên, bánh cốm Hà Nội, nhãn lồng Hưng Yên, khoai lang Hoàng Long (Ninh Bình), tỏi Lý Sơn (Quảng Ngãi), thanh trà Vĩnh Long, cải bắp tím Cà Mau…

Bên cạnh đó, nghi lễ dâng hương tại Đền Thần Nông được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng thành kính đối với thiên nhiên, tổ tiên, đồng thời gửi gắm khát vọng về cuộc sống an hòa, thịnh vượng.

Thông điệp xuyên suốt của lễ hội nhấn mạnh: “Tri ân Đức Thần Nông, người khai mở nền văn minh nông nghiệp; giữ gìn thiên nhiên chính là tri ân tổ tiên”, qua đó nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường sinh thái và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

ninh binh dua ban do san vat viet nam len dong ngo Dong hinh anh 3
Các đại biểu thực hiện nghi lễ tế Thần Nông

Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An không chỉ là hoạt động văn hóa - du lịch tiêu biểu của Ninh Bình, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất cố đô giàu truyền thống, giàu bản sắc đến du khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, lễ hội năm nay tiếp tục thu hút du khách với cánh đồng nghệ thuật “Song mã chầu báo công” bên dòng Ngô Đồng, cùng các hoạt động trải nghiệm như gặt lúa, tham quan không gian nông nghiệp truyền thống và thưởng thức nghệ thuật dân gian đặc sắc.

ninh binh dua ban do san vat viet nam len dong ngo Dong hinh anh 4
Không gian tái hiện đời sống nông nghiệp truyền thống tại Tam Cốc

Kết thúc sự kiện, không gian Đền Thần Nông Tam Cốc sau phục dựng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa - tâm linh quan trọng, góp phần bảo tồn nền văn minh nông nghiệp lúa nước và lan tỏa thông điệp sống hài hòa với thiên nhiên cho các thế hệ mai sau.

tuan_du_lich_ninh_binh.jpg

Rực rỡ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: "Nét họa ngàn năm" giữa lòng di sản

VOV.VN - Tối 23/5, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, tỉnh Ninh Bình đã long trọng khai mạc Tuần Du lịch năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại”, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc Tràng An Bích Động Ninh Bình 2026 Tuần Du lịch Ninh Bình 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Du lịch Ninh Bình đón đoàn lữ hành Australia khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường
Du lịch Ninh Bình đón đoàn lữ hành Australia khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường

VOV.VN - Ngành du lịch Ninh Bình phối hợp với công ty du lịch BestPrice Travel đón các doanh nghiệp lữ hành Australia khảo sát điểm đến, dịch vụ tại địa phương. Đây là những công ty đang trực tiếp tổ chức tour gửi khách Australia tới Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Du lịch Ninh Bình đón đoàn lữ hành Australia khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường

Du lịch Ninh Bình đón đoàn lữ hành Australia khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường

VOV.VN - Ngành du lịch Ninh Bình phối hợp với công ty du lịch BestPrice Travel đón các doanh nghiệp lữ hành Australia khảo sát điểm đến, dịch vụ tại địa phương. Đây là những công ty đang trực tiếp tổ chức tour gửi khách Australia tới Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Du lịch Ninh Bình: Kết nối vùng lõi di sản, đánh thức tiềm năng du lịch biển
Du lịch Ninh Bình: Kết nối vùng lõi di sản, đánh thức tiềm năng du lịch biển

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ sau sắp xếp địa giới hành chính, tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình năm 2026. Đây là bước ngoặt, đánh dấu sự chuyển mình của du lịch biển Ninh Bình trong không gian mới, bối cảnh mới.

Du lịch Ninh Bình: Kết nối vùng lõi di sản, đánh thức tiềm năng du lịch biển

Du lịch Ninh Bình: Kết nối vùng lõi di sản, đánh thức tiềm năng du lịch biển

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ sau sắp xếp địa giới hành chính, tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình năm 2026. Đây là bước ngoặt, đánh dấu sự chuyển mình của du lịch biển Ninh Bình trong không gian mới, bối cảnh mới.

Ninh Bình khai mạc mùa du lịch biển 2026: Non thiêng biển rộng - Đón sóng vươn xa
Ninh Bình khai mạc mùa du lịch biển 2026: Non thiêng biển rộng - Đón sóng vươn xa

VOV.VN - Tối 28/4, tại Khu du lịch biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Chương trình khai mạc Mùa du lịch biển năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Từ Non thiêng đến Biển rộng”.

Ninh Bình khai mạc mùa du lịch biển 2026: Non thiêng biển rộng - Đón sóng vươn xa

Ninh Bình khai mạc mùa du lịch biển 2026: Non thiêng biển rộng - Đón sóng vươn xa

VOV.VN - Tối 28/4, tại Khu du lịch biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Chương trình khai mạc Mùa du lịch biển năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Từ Non thiêng đến Biển rộng”.

Ninh Bình: Biển Thịnh Long sẵn sàng cho ngày hội khai mạc mùa du lịch 2026
Ninh Bình: Biển Thịnh Long sẵn sàng cho ngày hội khai mạc mùa du lịch 2026

VOV.VN - Hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi cùng công tác chuẩn bị hạ tầng bãi biển đang được triển khai, mang đến diện mạo mới cho khu du lịch Biển Thịnh Long (Ninh Bình) trước ngày khai mạc mùa du lịch 2026, hứa hẹn mùa du lịch sôi động, ấn tượng.

Ninh Bình: Biển Thịnh Long sẵn sàng cho ngày hội khai mạc mùa du lịch 2026

Ninh Bình: Biển Thịnh Long sẵn sàng cho ngày hội khai mạc mùa du lịch 2026

VOV.VN - Hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi cùng công tác chuẩn bị hạ tầng bãi biển đang được triển khai, mang đến diện mạo mới cho khu du lịch Biển Thịnh Long (Ninh Bình) trước ngày khai mạc mùa du lịch 2026, hứa hẹn mùa du lịch sôi động, ấn tượng.

Sắp diễn ra Tuần du lịch Ninh Bình với loạt sự kiện đặc sắc
Sắp diễn ra Tuần du lịch Ninh Bình với loạt sự kiện đặc sắc

VOV.VN - Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” sẽ diễn ra từ cuối tháng 4 với chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc. Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Ninh Bình tới du khách trong và ngoài nước.

Sắp diễn ra Tuần du lịch Ninh Bình với loạt sự kiện đặc sắc

Sắp diễn ra Tuần du lịch Ninh Bình với loạt sự kiện đặc sắc

VOV.VN - Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” sẽ diễn ra từ cuối tháng 4 với chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc. Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Ninh Bình tới du khách trong và ngoài nước.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực