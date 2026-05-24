Ninh Bình đưa “bản đồ sản vật” Việt Nam lên dòng Ngô Đồng

Ngay từ sáng sớm, đoàn rước xuất phát từ bến thuyền Tam Cốc, xuôi theo dòng Ngô Đồng giữa không gian núi đá vôi trùng điệp và cánh đồng lúa chín vàng, tạo nên bức tranh văn hóa đặc sắc của vùng di sản.

Các sản vật được dâng tiến là kết tinh của điều kiện tự nhiên, lao động sản xuất và tri thức bản địa của từng vùng miền. Nghi lễ mang ý nghĩa tri ân Đức Thần Nông, tôn vinh nền văn minh lúa nước, đồng thời gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, quốc thái dân an.\

Đoàn rước sản vật xuôi dòng Ngô Đồng giữa mùa vàng Tam Cốc

Sự kiện năm nay đồng thời đánh dấu việc bảo tồn, tôn tạo và phục dựng không gian văn hóa tâm linh Đền Thần Nông Tam Cốc là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy giá trị nền văn minh nông nghiệp lúa nước, góp phần khơi dậy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong khuôn khổ lễ hội, Ban tổ chức đã tái hiện sinh động đời sống thôn dã xưa với các không gian gắn liền văn hóa lúa nước, từ hoạt động canh tác, lao động đồng áng đến sinh hoạt cộng đồng của cư dân nông nghiệp truyền thống, mang đến trải nghiệm giàu tính văn hóa cho du khách.

Nghi lễ rước sản vật trên dòng Ngô Đồng

Một số sản vật tiêu biểu được dâng tiến gồm: cơm lam Cao Bằng, chè xanh Thái Nguyên, bánh cốm Hà Nội, nhãn lồng Hưng Yên, khoai lang Hoàng Long (Ninh Bình), tỏi Lý Sơn (Quảng Ngãi), thanh trà Vĩnh Long, cải bắp tím Cà Mau…

Bên cạnh đó, nghi lễ dâng hương tại Đền Thần Nông được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng thành kính đối với thiên nhiên, tổ tiên, đồng thời gửi gắm khát vọng về cuộc sống an hòa, thịnh vượng.

Thông điệp xuyên suốt của lễ hội nhấn mạnh: “Tri ân Đức Thần Nông, người khai mở nền văn minh nông nghiệp; giữ gìn thiên nhiên chính là tri ân tổ tiên”, qua đó nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường sinh thái và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ tế Thần Nông

Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An không chỉ là hoạt động văn hóa - du lịch tiêu biểu của Ninh Bình, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất cố đô giàu truyền thống, giàu bản sắc đến du khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, lễ hội năm nay tiếp tục thu hút du khách với cánh đồng nghệ thuật “Song mã chầu báo công” bên dòng Ngô Đồng, cùng các hoạt động trải nghiệm như gặt lúa, tham quan không gian nông nghiệp truyền thống và thưởng thức nghệ thuật dân gian đặc sắc.

Không gian tái hiện đời sống nông nghiệp truyền thống tại Tam Cốc

Kết thúc sự kiện, không gian Đền Thần Nông Tam Cốc sau phục dựng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa - tâm linh quan trọng, góp phần bảo tồn nền văn minh nông nghiệp lúa nước và lan tỏa thông điệp sống hài hòa với thiên nhiên cho các thế hệ mai sau.