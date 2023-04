Phải mua vé khi tham quan phố cổ Hội An với giá 80.000đ/người

Giá vé áp dụng ở mức 80 nghìn đồng/vé đối với khách trong nước và 120 nghìn đồng/vé đối với khách quốc tế. Thời gian bán vé tham quan khu phố cổ Hội An từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hàng ngày vào mùa hè; từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ vào mùa đông.

Lực lượng chức năng sẽ phân luồng lối đi tại các đường chính vào khu phố cổ Hội An. Theo đó, sẽ bố trí 2 lối đi riêng gồm một lối đi dành cho người dân địa phương và một lối đi dành cho du khách. Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hội An được giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động hướng dẫn tham quan du lịch trong khu phố cổ.

Du khách mua vé tham quan phố cổ Hội An.

Được biết, từ năm 2019 trở về trước, nguồn thu từ bán vé tham quan khu phố cổ Hội An khoảng 200 tỷ đồng/mỗi năm. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, các hoạt động du lịch gần như đóng băng khiến nguồn thu này sụt giảm đáng kể. Năm 2022, các hoạt động du lịch tại thành phố Hội An từng bước được khôi phục, tuy nhiên nguồn thu từ bán vé tham quan khu phố cổ cũng chỉ hơn 40 tỷ đồng. Nguồn thu này không đảm bảo chi phí cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật phục vụ du khách.

Tất cả du khách phải mua vé khi vào tham quan phố cổ Hội An.

Theo Lãnh đạo UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, nguồn thu từ việc bán vé tham quan khu phố cổ Hội An phục vụ cho việc trùng tu di sản, cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ, phục vụ tổ chức các sự kiện du lịch, cũng như hỗ trợ người dân trong khu phố cổ trùng tu, cải tạo các ngôi nhà cổ, di tích. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết:“Tất cả kinh phí triển khai trùng tu khu phố cổ Hội An đều lấy từ nguồn thu vé tham quan. Do đó, tất cả du khách khi đến tham quan Hội An phải có trách nhiệm mua vé. Trường hợp người dân và du khách ở lại Hội An lâu ngày thì sẽ có nhận diện riêng, có lối đi riêng”./.