Quy tắc an toàn cơ bản khi đi du lịch

Tránh trả tiền bằng thẻ. Nếu bạn không muốn dữ liệu thẻ bị đánh cắp, hãy sử dụng Google Pay hoặc Apple Pay. Những nền tảng này sẽ giữ an toàn cho tài khoản của bạn. Đăng ký tại Đại sứ quán. Nếu có thể, làm ngay sau khi bạn đến. Nhân viên Đại sứ quán sẽ ghi dữ liệu của bạn và liên hệ với bạn hoặc người thân trong trường hợp khẩn cấp. Bảo hiểm đồ đạc. Hãy luôn nhớ rằng máy tính xách tay, điện thoại hoặc máy ảnh rất hấp dẫn đối với kẻ trộm. Đó là lý do tại sao nên mua bảo hiểm thiết bị trước khi bạn đi đâu đó. Nếu bạn bị mất, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường thiệt hại cho bạn. Để đồ vật có giá trị vào két an toàn. Nếu bạn không chắc chắn rằng két an toàn trong phòng tốt, hãy gửi tất cả các đồ vật có giá trị trong két an toàn của khách sạn, đừng quên lấy biên nhận. Bạn cũng có thể yêu cầu người quản lý về khoản bồi thường thiệt hại trong trường hợp mất mát. Lưu số điện thoại người thân và số điện thoại của Đại sứ quán trong điện thoại. Viết ra tất cả các số điện thoại cần thiết cũng như e-mail. Ngoài ra, bạn có thể chụp màn hình và sử dụng làm hình nền của điện thoại để ai đó có thể nhìn thấy số điện thoại ngay cả khi điện thoại của bạn bị khóa. Không uống rượu với người lạ. Cơ hội để gặp gỡ những người mới khi uống rượu tại quán bar có vẻ như thú vị, nhưng có thể xảy ra việc mất tiền và các vật dụng cá nhân khác khi bạn say. Ăn ở những nơi người dân địa phương ăn. Nếu bạn không biết ăn ở đâu, hãy xem những quán ăn đường phố mà người dân địa phương tụ tập đông. Và đừng quên rửa sạch trái cây cho dù bạn mua ở đâu. Hỏi người dân địa phương về những nguy hiểm tiềm ẩn. Trước khi mạo hiểm, bạn phải biết bạn không nên đi đâu, ngay cả ban ngày. Và người dân địa phương (cũng như các diễn đàn internet) có thể giúp bạn điều này. Ăn mặc và hành xử như người địa phương. Kẻ trộm luôn có thể nhận ra một du khách nước ngoài trong đám đông. Tất nhiên, không thể tự bảo vệ mình hoàn toàn, nhưng nếu bạn trông giống như một người địa phương, thì nguy cơ sẽ thấp hơn. Chẳng hạn, người châu Âu ít mặc quần sooc hơn người Mỹ. Bạn cũng nên tìm hiểu luật về quần áo của các quốc gia để không vi phạm truyền thống hay luật pháp. Copy giấy tờ tùy thân và tài liệu. Lưu một vài bản sao của tất cả các tài liệu cần thiết, đặt chúng trong tất cả các túi. Chia sẻ tuyến đường với bạn bè và thông báo cho họ về bất kỳ thay đổi nào qua e-mail. Lập kế hoạch hành trình (dừng qua đêm, danh sách các thành phố ghé thăm) và gửi cho bạn bè hoặc người thân. Gửi e-mail mỗi ngày và thông báo về các thay đổi hành trình của bạn. Trong trường hợp bạn ngừng gửi thư, họ sẽ gọi cảnh sát địa phương hoặc đại sứ quán nước bạn đến. Nhớ những thứ bẩn nhất trong khách sạn. Không phải là nhà vệ sinh. Thứ bẩn nhất trong khách sạn là điều khiển từ xa TV. Vì vậy, để tránh tình huống này, hãy để nó trong túi ni lông.

Tránh trả tiền bằng thẻ. Nếu bạn không muốn dữ liệu thẻ bị đánh cắp, hãy sử dụng Google Pay hoặc Apple Pay. Những nền tảng này sẽ giữ an toàn cho tài khoản của bạn. Đăng ký tại Đại sứ quán. Nếu có thể, làm ngay sau khi bạn đến. Nhân viên Đại sứ quán sẽ ghi dữ liệu của bạn và liên hệ với bạn hoặc người thân trong trường hợp khẩn cấp. Bảo hiểm đồ đạc. Hãy luôn nhớ rằng máy tính xách tay, điện thoại hoặc máy ảnh rất hấp dẫn đối với kẻ trộm. Đó là lý do tại sao nên mua bảo hiểm thiết bị trước khi bạn đi đâu đó. Nếu bạn bị mất, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường thiệt hại cho bạn. Để đồ vật có giá trị vào két an toàn. Nếu bạn không chắc chắn rằng két an toàn trong phòng tốt, hãy gửi tất cả các đồ vật có giá trị trong két an toàn của khách sạn, đừng quên lấy biên nhận. Bạn cũng có thể yêu cầu người quản lý về khoản bồi thường thiệt hại trong trường hợp mất mát. Lưu số điện thoại người thân và số điện thoại của Đại sứ quán trong điện thoại. Viết ra tất cả các số điện thoại cần thiết cũng như e-mail. Ngoài ra, bạn có thể chụp màn hình và sử dụng làm hình nền của điện thoại để ai đó có thể nhìn thấy số điện thoại ngay cả khi điện thoại của bạn bị khóa. Không uống rượu với người lạ. Cơ hội để gặp gỡ những người mới khi uống rượu tại quán bar có vẻ như thú vị, nhưng có thể xảy ra việc mất tiền và các vật dụng cá nhân khác khi bạn say. Ăn ở những nơi người dân địa phương ăn. Nếu bạn không biết ăn ở đâu, hãy xem những quán ăn đường phố mà người dân địa phương tụ tập đông. Và đừng quên rửa sạch trái cây cho dù bạn mua ở đâu. Hỏi người dân địa phương về những nguy hiểm tiềm ẩn. Trước khi mạo hiểm, bạn phải biết bạn không nên đi đâu, ngay cả ban ngày. Và người dân địa phương (cũng như các diễn đàn internet) có thể giúp bạn điều này. Ăn mặc và hành xử như người địa phương. Kẻ trộm luôn có thể nhận ra một du khách nước ngoài trong đám đông. Tất nhiên, không thể tự bảo vệ mình hoàn toàn, nhưng nếu bạn trông giống như một người địa phương, thì nguy cơ sẽ thấp hơn. Chẳng hạn, người châu Âu ít mặc quần sooc hơn người Mỹ. Bạn cũng nên tìm hiểu luật về quần áo của các quốc gia để không vi phạm truyền thống hay luật pháp. Copy giấy tờ tùy thân và tài liệu. Lưu một vài bản sao của tất cả các tài liệu cần thiết, đặt chúng trong tất cả các túi. Chia sẻ tuyến đường với bạn bè và thông báo cho họ về bất kỳ thay đổi nào qua e-mail. Lập kế hoạch hành trình (dừng qua đêm, danh sách các thành phố ghé thăm) và gửi cho bạn bè hoặc người thân. Gửi e-mail mỗi ngày và thông báo về các thay đổi hành trình của bạn. Trong trường hợp bạn ngừng gửi thư, họ sẽ gọi cảnh sát địa phương hoặc đại sứ quán nước bạn đến. Nhớ những thứ bẩn nhất trong khách sạn. Không phải là nhà vệ sinh. Thứ bẩn nhất trong khách sạn là điều khiển từ xa TV. Vì vậy, để tránh tình huống này, hãy để nó trong túi ni lông.