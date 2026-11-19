Hoạt động đón tiếp nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết TP. Đồng Nai năm 2026 (diễn ra từ ngày 18-24/11), do UBND TP. Đồng Nai phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức.

Đồng Nai đón đoàn khách quốc tế

Rời cảng Phước An, bên cạnh các tour tham quan liên tuyến TP.HCM – Đồng Nai, một đoàn du khách quốc tế đã được UBND TP. Đồng Nai tổ chức đưa đi tham quan miễn phí bảo tàng gốm và không gian nghệ thuật gốm truyền thống tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai (phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai).

Tại đây, du khách tỏ ra đặc biệt thích thú khi được chiêm ngưỡng bộ sưu tập gốm mỹ thuật độc bản do nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên nhà trường chế tác, đồng thời trực tiếp theo dõi quy trình làm gốm tại khu vực workshop.

Du khách thưởng thức âm nhạc và trải nghiệm cách đánh đàn đá

Tiếp nối hành trình, đoàn khách tiếp tục hòa mình vào không gian lễ hội sôi động tại Quảng trường thành phố, ở phường Tân Triều với khu trưng bày ẩm thực, trình diễn đàn đá và nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Theo thông tin từ cảng Phước An, tàu Celebrity Millennium khởi hành từ Hồng Kông (Trung Quốc), thực hiện hải trình dọc Việt Nam từ ngày 14-19/11 qua các điểm đến Quảng Ninh, Huế và Đồng Nai. Đây là chuyến tàu biển quốc tế thứ 14 cập cảng Phước An để đưa du khách khám phá khu vực TP.HCM và Đồng Nai, cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch đường biển tại địa phương.

Ngoài hoạt động đón khách quốc tế, Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết TP. Đồng Nai năm 2026 còn mang đến 24 chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú phục vụ người dân và du khách như: không gian Hồn Việt - Sắc Đồng Nai; Bếp Việt - Vị Đồng Nai; giao lưu đờn ca tài tử; tọa đàm Du lịch xanh Đồng Nai - từ nhận thức đến hành động giảm phát thải.

Du khách tham quan di sản gốm Biên Hòa

Gốm Biên Hòa có lịch sử hình thành khoảng 300 năm. Qua quá trình giao thoa văn hóa Đông – Tây, dòng gốm này đã định hình thương hiệu vang danh từ đầu thế kỷ XX với kỹ thuật men xanh đồng trổ bông độc đáo, được thị trường quốc tế ưa chuộng. Hiện nay, tinh hoa làng nghề vẫn được gìn giữ và phát triển với hàng chục cơ sở sản xuất tập trung tại Cụm công nghiệp Tân Hạnh (phường Biên Hòa).