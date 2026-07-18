Rực rỡ sắc màu lễ hội đường phố tại Festival Biển Khánh Hòa 2026
VOV.VN - Chiều 18/7, đường Trần Phú, phường Nha Trang rực rỡ sắc màu với lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026. Gần 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, vũ công, thiếu nhi cùng các hoa hậu, á hậu trong nước và quốc tế mang đến những màn trình diễn carnival sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Nổi bật trong đoàn diễu hành là 10 xe hoa giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, sản vật, du lịch và khát vọng phát triển của Khánh Hòa với các chủ đề như: Vịnh ngọc sắc màu - Bản tình ca đại dương; Biển bạc - Mùa vàng thủy sản Khánh Hòa; Tinh hoa sản vật Xứ trầm - Biển yến; Dấu ấn di sản - Hồn Việt giữa biển xanh; Du lịch xanh - Khánh Hòa số hóa, kết nối toàn cầu; Thiên đường nghỉ dưỡng - Chạm tới đẳng cấp quốc tế; Khánh Hòa công nghiệp - Động lực kinh tế; Nguồn sáng tương lai - Năng lượng xanh Khánh Hòa; Đô thị biển hiện đại - Thành phố tương lai.
Trên các xe hoa có sự xuất hiện của nhiều hoa hậu, á hậu trong nước và quốc tế, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho đoàn diễu hành.
Trong hơn 90 phút, người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội với những vũ điệu carnival, các màn hóa trang thành nàng tiên cá, sinh vật biển, ngư dân, chim yến, đồng bào Chăm, Raglai... Bên cạnh đó là màn diễu hành của hàng chục ô tô cổ, mô tô phân khối lớn và patin LED, tạo nên bức tranh lễ hội sôi động bên bờ vịnh Nha Trang.