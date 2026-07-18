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Rực rỡ sắc màu lễ hội đường phố tại Festival Biển Khánh Hòa 2026

Thứ Bảy, 22:07, 18/07/2026
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VOV.VN - Chiều 18/7, đường Trần Phú, phường Nha Trang rực rỡ sắc màu với lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026. Gần 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, vũ công, thiếu nhi cùng các hoa hậu, á hậu trong nước và quốc tế mang đến những màn trình diễn carnival sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Nổi bật trong đoàn diễu hành là 10 xe hoa giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, sản vật, du lịch và khát vọng phát triển của Khánh Hòa với các chủ đề như: Vịnh ngọc sắc màu - Bản tình ca đại dương; Biển bạc - Mùa vàng thủy sản Khánh Hòa; Tinh hoa sản vật Xứ trầm - Biển yến; Dấu ấn di sản - Hồn Việt giữa biển xanh; Du lịch xanh - Khánh Hòa số hóa, kết nối toàn cầu; Thiên đường nghỉ dưỡng - Chạm tới đẳng cấp quốc tế; Khánh Hòa công nghiệp - Động lực kinh tế; Nguồn sáng tương lai - Năng lượng xanh Khánh Hòa; Đô thị biển hiện đại - Thành phố tương lai.

Trên các xe hoa có sự xuất hiện của nhiều hoa hậu, á hậu trong nước và quốc tế, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho đoàn diễu hành.

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Người đẹp và mô hình di tích văn hóa Chăm diễu hành trong sự chào đón của du khách

Trong hơn 90 phút, người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội với những vũ điệu carnival, các màn hóa trang thành nàng tiên cá, sinh vật biển, ngư dân, chim yến, đồng bào Chăm, Raglai... Bên cạnh đó là màn diễu hành của hàng chục ô tô cổ, mô tô phân khối lớn và patin LED, tạo nên bức tranh lễ hội sôi động bên bờ vịnh Nha Trang.

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Dàn mô tô phân khối lớn dẫn đầu đoàn diễu hành
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Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2025 - Chelsea Fernande chào người dân và du khách
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Trên tuyến đường Trần Phú, các vũ công trong trang phục nàng tiên cá nhận được sự chào đón nồng nhiệt của nhiều người dân và du khách
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Tham gia diễu hành còn có các học sinh, sinh viên đại diện cho hơn 30 dân tộc anh em sinh sống tại tỉnh Khánh Hòa
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Nhiều du khách nước ngoài hào hứng ghi lại kỷ niệm đẹp tại phố biển Nha Trang
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Không khí lễ hội tưng bừng, náo nhiệt trên ra tại trung tâm du lịch Nha Trang
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Áo dài rực sắc giữa phố biển Khánh Hòa

VOV.VN - Sáng 18/7, gần 2.000 cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã tham gia Lễ hội "Áo dài - Sắc màu của biển" trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026. Chương trình tôn vinh áo dài Việt Nam, lan tỏa lối sống xanh và quảng bá hình ảnh phố biển Khánh Hòa thân thiện, giàu bản sắc.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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