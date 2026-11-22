Tour ngắn ngày hút khách, hành trình xa được đặt sớm

Ngay từ tháng 10/2026, các doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM đã đưa ra thị trường các sản phẩm tour du lịch phục vụ dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027. Bên cạnh những tuyến quen thuộc, các đơn vị tập trung thiết kế hành trình riêng, kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa và hoạt động lễ hội cuối năm.

Dịp cuối năm và Tết 2027, các tuyến khám phá cảnh quan miền Tây Bắc như Sa Pa, Hà Giang, Mộc Châu tiếp tục được nhiều du khách lựa chọn. (Ảnh: Anh Vũ)

Ông Phạm Anh Vũ - Phó Tổng giám đốc công ty CP Truyền thông Du lịch Việt cho biết nhu cầu tour Tết Dương lịch 2027 tập trung vào những hành trình ngắn ngày, gần TP.HCM hoặc đến các địa phương thuận tiện về đường bay. Các tuyến được khách lựa chọn nhiều gồm: Đà Lạt, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phú Quốc và một số tour du lịch nước ngoài như Thái Lan, Singapore, Malaysia.

Trong khi đó những chuyến đi xa, nghỉ dưỡng cùng gia đình được nhiều du khách lựa chọn vào dịp Tết Nguyên đán. Tính đến đầu tháng 11, công ty Du lịch Việt ghi nhận lượng khách đặt tour cuối năm và Tết Nguyên đán 2027 tăng so với cùng kỳ, song mức tăng khác nhau giữa các thị trường và điểm đến, dao động khoảng 10 - 15%.

Các doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM cho biết đã giữ chỗ vé máy bay theo đoàn từ sớm, nhằm chủ động nguồn cung dịp cao điểm Tết. (Ảnh minh họa: Tỷ Huỳnh)

“Hai kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027 cách nhau hơn một tháng, đã tác động rõ đến cách du khách phân bổ thời gian và ngân sách. Khách có xu hướng dành nhiều thời gian, ngân sách nhiều hơn cho Tết Nguyên đán vì kỳ nghỉ dài, phù hợp để đi xa hoặc về quê thăm thân. Trong khi đó, Tết Dương lịch được xem như kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài, nên khách chủ yếu chọn tour ngắn ngày. Từ đặc điểm này, các doanh nghiệp lữ hành tập trung thiết kế tour Tết Dương lịch với hành trình ngắn, mức giá hợp lý và dễ lựa chọn”, ông Phạm Anh Vũ cho biết.

Về giá tour, do doanh nghiệp chủ động đặt sớm các dịch vụ và giữ chỗ cho mùa cao điểm, nên giá tour dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027 dự báo sẽ tăng nhẹ khoảng 10 - 15% tùy điểm đến và dịch vụ.

Khách quốc tế trong hành trình khám phá miền Tây Nam Bộ. (Ảnh: Lan Phương)

Còn tại công ty Vietluxtour, xu hướng đặt tour dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch 2027 được nhiều du khách lựa chọn, giữ chỗ trước từ những ngày tháng 9 và tháng 10 để có giá tốt, đặc biệt với các tuyến bay xa. Dựa trên dữ liệu đặt tour hiện có, Vietluxtour dự báo mùa du lịch lễ, Tết 2027 tăng trưởng khoảng 20 - 25% so với cùng kỳ.

Các tuyến nước ngoài được nhiều du khách quan tâm, chốt dịch vụ gồm: Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore – Malaysia và Trung Quốc với những hành trình đến Cáp Nhĩ Tân, Lệ Giang, Ô Trấn... Trong nước, Phú Quốc, Nha Trang cùng các tuyến khám phá cảnh quan miền Bắc như Sa Pa, Hà Giang, Mộc Châu tiếp tục được lựa chọn.

Nhóm du khách trải nghiệm tại vùng dãy núi Dandenong Ranges, Australia. (Ảnh: Lan Phương)

Hoạt động MICE tạo động lực mùa du lịch cuối năm

Bên cạnh đó, du lịch MICE – du lịch kết hợp hội nghị, khen thưởng và tiệc tổng kết cuối năm cũng giữ vai trò chủ lực trong hoạt động kinh doanh của Vietluxtour giai đoạn Giáng sinh, Tết Dương lịch, với quy mô đoàn từ 100 đến hơn 1.000 khách.

Ghi nhận tại công ty BenThanh Tourist, gần 30 tour phục vụ dịp Tết đã được tung ra thị trường, bên cạnh các chương trình khởi hành thường ngày. Theo phân tích của đơn vị này, nhu cầu khách hàng đã phân hóa rõ theo điểm đến, thời gian đi và mức chi tiêu. Bên cạnh tour dành cho khách lẻ, nhu cầu tổ chức hội nghị, tổng kết, khen thưởng và gắn kết nhân viên mang đến nguồn khách quan trọng của doanh nghiệp lữ hành vào cuối năm.

Nhóm khách có ngân sách cao lựa chọn hành trình dài tới 15 ngày đến châu Âu, châu Phi hoặc New Zealand, tìm kiếm dịch vụ tốt và trải nghiệm khác biệt. (Ảnh: Lan Phương)

Bà Trần Phương Linh - Giám đốc Tiếp thị – Công nghệ thông tin BenThanh Tourist cho biết các điểm đến nội địa được khách quan tâm gồm: Hà Nội, Hà Giang, Đà Lạt, Phú Quốc, chủ yếu với hành trình khoảng 3 - 4 ngày. Với tour nước ngoài, khu vực Đông Bắc Á, nổi bật là Trung Quốc, thu hút nhiều sự lựa chọn. Trong khi đó, nhóm khách có ngân sách cao lựa chọn hành trình dài tới 15 ngày đến châu Âu, châu Phi hoặc New Zealand, tìm kiếm dịch vụ tốt và trải nghiệm khác biệt.

“Trong những tháng cuối năm 2026, chúng tôi ghi nhận nhu cầu của cả khách đoàn và khách lẻ đều khá tốt. Các chương trình du lịch MICE được triển khai tại những điểm đến trong nước như Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Hạ Long và nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore... Quy mô bình quân mỗi đoàn từ 100 - 400 khách. Có doanh nghiệp đưa gần 3.000 nhân viên tham gia, BenThanh Tourist tổ chức thành nhiều đợt khởi hành liên tục trong nhiều tháng. Đây hiện là nhóm khách chủ lực của công ty”, bà Trần Phương Linh nói.

Ngoài ra, ở phân khúc khách lẻ, các đơn vị cũng nhận được nhiều yêu cầu thiết kế tour riêng cho gia đình, nhóm bạn. Trong đó có nhiều du khách Việt kiều quan tâm đến hành trình kết hợp thăm thân và du lịch xuyên Việt. Các doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM cho biết đã giữ chỗ vé máy bay theo đoàn từ sớm nhằm chủ động nguồn cung, hạn chế tác động nếu giá vé biến động dịp cao điểm Tết.