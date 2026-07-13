Nâng cấp sản phẩm du lịch tại vùng biển Đắk Lắk

Tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mới đây đã công nhận TUI BLUE Tuy Hòa đạt tiêu chuẩn 5 sao. Bên cạnh nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Tuy Hòa, đây cũng là nỗ lực của doanh nghiệp trong việc phát triển các sản phẩm mới, đáp ứng xu hướng thị trường và tạo thêm lựa chọn cho du khách khi đến với địa phương.

Khách sạn TUI BLUE Tuy Hòa đón nhận quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao

Theo ông Lê Phúc Long - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, hiện nay tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa có nhiều khách sạn 5 sao, thiếu các khách sạn được quản lý bởi thương hiệu chuẩn quốc tế. Sau những nỗ lực thu hút đầu tư và xúc tiến du lịch, Đắk Lắk kỳ vọng ngày càng nhiều sản phẩm du lịch chất lượng cao được triển khai tại địa phương.

"Nếu không có các doanh nghiệp, nhà đầu tư thì rất khó có sản phẩm du lịch đẳng cấp. Đặc biệt tại khu vực Tuy Hòa, du lịch biển chịu ảnh hưởng thời tiết, tính mùa vụ cao nên càng đòi hỏi doanh nghiệp thích ứng linh hoạt, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Những khách sạn lớn như TUI BLUE Tuy Hòa có cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái đủ để phát triển loại hình MICE đón khách quanh năm, tạo cú hích cho du lịch địa phương", ông Lê Phúc Long chia sẻ.

Nguồn: Khách sạn TUI BLUE Tuy Hòa

TUI BLUE là thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế thuộc Tập đoàn TUI (trụ sở chính tại Đức), phát triển theo định hướng kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa bản địa. Tại Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), khu nghỉ dưỡng cung cấp hệ thống lưu trú, ẩm thực, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khách nghỉ dưỡng.

Ông Anton Bespalov - Tổng Quản lý Cụm Khách sạn TUI BLUE cho biết việc đạt chứng nhận khách sạn 5 sao là dấu mốc quan trọng đối với đơn vị: "Được công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao là sự ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên trong quá trình xây dựng và vận hành khu nghỉ dưỡng. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho du khách".

Dịp này đơn vị cũng chính thức ra mắt khu vui chơi Park Golf - môn thể thao ngoài trời có nguồn gốc từ Nhật Bản, được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm bổ trợ cho hoạt động nghỉ dưỡng, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm của du khách, đặc biệt là các gia đình, nhóm bạn và khách cao tuổi.