Nhiều chương trình hấp dẫn tại Hà Tĩnh trong mùa du lịch hè

Để thực hiện kế hoạch phát triển ngành du lịch của địa phương cũng như thu hút khách du lịch về với Hà Tĩnh ngày càng đông hơn, trong những năm qua Hà Tĩnh đã tập trung kêu gọi, thu hút phát triển hạ tầng du lịch, đến nay Hà Tĩnh có 307 khách sạn, nhà nghỉ, với trên 7.000 phòng, trong đó có 2 cơ sở đạt tiêu chuẩn 5 sao, 3 khách sạn 4 sao và 8 khách sạn 3 sao.

Trong năm 2023, để thực hiện mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách tham quan, Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - du lịch có quy mô lớn. Khởi đầu là lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2023 ở huyện Nghi Xuân vào tháng 4, sau đó là dạ hội chào mừng kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Bác Hồ (19/5) vào tháng 5 tại TP. Hà Tĩnh.

Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hải Nam

Vào tháng 7, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc gắn với tưởng niệm 55 năm Ngày hy sinh của 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong (24/7/1968 - 24/7/2023) (huyện Can Lộc); kỷ niệm 300 năm Năm sinh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp (huyện Can Lộc); lễ đón nhận di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương đối với Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu (TP. Hà Tĩnh và huyện Can Lộc). Lần lượt vào tháng 9 và tháng 10 là sự kiện tổ chức Ngày giỗ lần thứ 203 Đại thi hào Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân) và kỷ niệm 245 năm Năm sinh và tưởng niệm 165 năm Năm mất Uy Viễn Tướng công - Nguyễn Công Trứ (huyện Nghi Xuân).

Mùa hè năm nay, với gần 137km đường bờ biển, Hà Tĩnh có nhiều bãi tắm lý tưởng, là điểm đến nghỉ dưỡng được nhiều du khách ưa thích. Về với Hà Tĩnh, du khách còn được hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm những dịch vụ mới lạ tại nhiều khu du lịch sinh thái đặc sắc và thưởng thức ẩm thực Hà Tĩnh với những món ngon hấp dẫn. Các doanh nghiệp du lịch tại Hà Tĩnh cũng đã đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa dịch vụ và sản phẩm để thu hút du khách.

Ông Trần Đình Song - Giám đốc Khu du lịch sinh thái Hải Thượng (huyện Hương Sơn) cho biết đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa hè sôi động, với điểm nhấn là lễ hội bùn Hải Thượng và giải bơi Hải Thượng năm 2023: "Lễ hội bùn Hải Thượng và giải bơi Hải Thượng là những hoạt động hướng tới cộng đồng và du khách. Giải bơi Hải Thượng sẽ được tổ chức cho trẻ em như một sự kiện chào đón kỳ nghỉ hè. Còn lễ hội bùn sẽ được tổ chức trong suốt tháng 6, miễn phí một số hoạt động như trải nghiệm, trượt bùn hay các trò chơi liên quan đến bùn. Riêng dịch vụ tắm bùn, hiện nay Khu du lịch sinh thái Hải Thượng là nơi duy nhất cung cấp loại hình này ở Hà Tĩnh".

Khu du lịch sinh thái Hải Thượng tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đình Song

Hà Tĩnh sở hữu nhiều di tích lịch sử - văn hóa có giá trị, nhiều danh lam thắng cảnh tươi đẹp, người Hà Tĩnh thân thiện, hiếu khách. Tính đến nay, Hà Tĩnh có 638 di tích được xếp hạng trong đó có 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 86 di tích cấp quốc gia và 550 di tích cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh còn có hàng trăm lễ hội truyền thống, trong số đó hiện có hơn 30 lễ hội đã được phục dựng và duy trì khá tốt, đặc biệt có 03 lễ hội được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là Lễ hội Hải thượng Lãn ông Lê Hữu Trác, Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn./.