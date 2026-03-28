Quảng Ninh sẵn sàng cho mùa du lịch hè 2026

Sau điều chỉnh địa giới hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Bãi Cháy là một trong các địa bàn trọng điểm của du lịch Quảng Ninh. Trên địa bàn hiện có gần 400 cơ sở lưu trú với hơn 18.000 phòng, cùng hệ thống bãi tắm, tuyến, điểm du lịch đạt chuẩn. Đây cũng là nơi quản lý các bến tàu lớn, cửa ngõ đưa du khách tham quan vịnh Hạ Long.

Trước áp lực gia tăng lượng khách, dù chưa chính thức bước vào mùa cao điểm, chính quyền địa phương đã chủ động siết chặt công tác quản lý, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh và chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy cho biết các vấn đề tồn tại như lấn chiếm vỉa hè, xe dù, niêm yết giá, vệ sinh môi trường hay bán hàng rong tại khu du lịch, nhà hàng… đang được kiểm tra, xử lý thường xuyên: "Việc xây dựng hình ảnh du lịch an toàn, điểm đến thân thiện cho du khách là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền địa phương. Chúng tôi kiểm tra hoạt động lưu trú, an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá cả, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng chặt chém; đồng thời xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo không gian thông thoáng, an toàn cho du khách".

Không chỉ tăng cường quản lý, Quảng Ninh cũng tập trung làm mới sản phẩm du lịch, tạo thêm trải nghiệm cho du khách trước mùa hè 2026. Bên cạnh các hoạt động thường niên như Tuần du lịch Quảng Ninh, các giải chạy, lễ hội ẩm thực…, tỉnh Quảng Ninh đã phục dựng không gian văn hóa cộng đồng cư dân sinh sống trên vịnh Hạ Long, như làng chài Cửa Vạn, Vung Viêng. Từ tháng 3/2026, hoạt động hát giao duyên tại khu vực Cửa Vạn chính thức được khôi phục, góp phần làm giàu thêm trải nghiệm văn hóa về đời sống ngư dân trên vịnh.

Mùa hè năm nay, Quảng Ninh cũng chuẩn bị chuỗi sự kiện quy mô lớn nhằm thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Nổi bật là Carnaval Hạ Long, lễ hội khinh khí cầu dịp 30/4 - 1/5, cùng nhiều hoạt động thể thao, văn hóa cộng đồng. Đây được kỳ vọng là cú hích quan trọng, giúp du lịch Quảng Ninh tăng tốc trong năm 2026.

Ông Nguyễn Thế Huệ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho biết: “Quý I, chúng tôi tập trung quảng bá, xúc tiến, liên kết giới thiệu sản phẩm tại các địa phương và thị trường quốc tế, khẳng định Quảng Ninh là điểm đến an toàn, thân thiện. Sang quý II, bước vào mùa hè với nhiều hoạt động sôi động. Bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, chúng tôi cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện về cơ chế để phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới".

Quý I/2026, du lịch Quảng Ninh ước tính đón hơn 6,2 triệu lượt khách, đạt 105% kế hoạch, tăng 110% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu ước đạt 15.687 tỷ đồng. Chuẩn bị cho mùa du lịch hè, tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh đa dạng các kênh xúc tiến, quảng bá từ tham gia hội chợ, sự kiện quốc tế đến tổ chức các đoàn famtrip, presstrip; tăng cường kết nối với các hãng hàng không để mở rộng thị trường. Với sự chuẩn bị đồng bộ từ quản lý, sản phẩm đến quảng bá, Quảng Ninh đang sẵn sàng đón mùa du lịch hè 2026 với kỳ vọng bứt phá cả về lượng khách và chất lượng dịch vụ.