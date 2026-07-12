Quy Nhơn và du thuyền sông Mekong lọt top tuyển chọn của Lonely Planet

Mới đây, Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) xuất sắc góp mặt trong danh sách 25 điểm đến tốt nhất thế giới năm 2026 của Lonely Planet. Tạp chí du lịch này mô tả: "Nằm giữa những ngọn núi trập trùng và đầm phá yên bình, Quy Nhơn sở hữu vẻ đẹp hoang sơ giao hòa với văn hóa bản địa độc đáo. Điểm hấp dẫn nhất của điểm đến này chính là bầu không khí vô cùng thư thái, yên bình do chưa bị ảnh hưởng bởi những đám đông ồn ào".

Bãi biển tại khu vực Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

Buổi sáng ở Quy Nhơn thường bắt đầu đầy năng lượng bằng món bánh xèo giòn rụm trứ danh hoặc các món bún hải sản đặc trưng của vùng biển. Du khách có thể thong thả dạo bước trên con đường ven biển, thưởng thức hải sản tươi rói hay tự lái xe máy khám phá những bãi biển thơ mộng.

Chiều sâu lịch sử của vùng đất này cũng được thể hiện rõ nét qua các tòa tháp Chăm cổ kính như Tháp Đôi ở khu vực trung tâm hay Tháp Bánh Ít trên đỉnh đồi. Đặc biệt, một hành trình tâm linh với 600 bậc đá tại chùa Ông Núi sẽ mở ra cho du khách tầm nhìn ngoạn mục, nơi có một trong những bức tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á như đang che chở cho cả vùng biển.

Du thuyền trên sông Mekong tại miền Tây Nam Bộ. Nguồn: Focus Travel

Bên cạnh Quy Nhơn, hành trình du thuyền sông Mekong kết nối giữa Việt Nam và Campuchia được chọn vào danh sách 25 trải nghiệm du lịch tốt nhất năm 2026 của Lonely Planet. Theo tạp chí này, đồng bằng sông Mekong rộng lớn ở miền Nam Việt Nam nổi tiếng với sự trù phú về lúa gạo và trái cây. Cuộc sống nơi đây gắn nhiều với sông nước, do đó du thuyền trên sông là phương thức lý tưởng để du khách cảm nhận và trải nghiệm. Tại đây du khách có cơ hội ghé thăm các ngôi làng ven sông lâu đời, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa và lịch sử độc đáo.

Với hành trình chậm rãi trên sông, mọi tiếng ồn ào của các phương tiện giao thông được thay thế bằng sự yên tĩnh của vùng nông thôn. Ngắm nhìn phong cảnh luôn thay đổi qua cửa sổ tàu, cuộn mình với một cuốn sách hoặc một ly cocktail trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ trên boong tàu cũng là trải nghiệm vô cùng thư thái. Các du thuyền thường cung cấp các chuyến tham quan ngắn dọc bờ sông, ghé thăm những khu chợ nổi truyền thống, hoặc đi xe đạp đến các làng nghề thủ công và tìm hiểu văn hóa địa phương. Đây hứa hẹn là hành trình khơi dậy sự tò mò và mang lại trải nghiệm khó quên cho mọi du khách quốc tế khi đến miền Tây Nam Bộ.