Tặng vé tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng trong dịp lễ 2/9

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, từ ngày 1/9 - 4/9/2023, Tổng công ty Vận tải Hà Nội và Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội sẽ tổ chức tặng vé miễn phí cho du khách tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng, theo một số tuyến và loại xe nhất định.

Thời gian phát vé miễn phí từ 12h - 17h từ ngày 31/8 - 3/9/2023 và sẽ ngừng phát khi hết vé. Địa điểm phát vé là khu vực Vườn hoa 19/8, nằm phía đối diện Nhà hát lớn Hà Nội.

Dịp này, Tổng công ty vận tải Hà Nội có 3 xe mang BKS 29B-19658; 29B-19906 và 29B-19688 với điểm đầu và cuối hành trình là Nhà hát Lớn Hà Nội; mỗi chuyến xe kéo dài khoảng 70 phút. Thời gian xuất phát từ 9h - 17h30, cứ 30 phút sẽ có một chuyến. Dự kiến mỗi ngày Tổng công ty vận tải Hà Nội vận hành 18 chuyến xe với 44 vé miễn phí/chuyến; tổng cộng gần 800 vé miễn phí/ngày.

Đối với tuyến city tour của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội (Vietnam Sightseeing), 4 xe tham gia chương trình vận chuyển miễn phí lần lượt mang BKS 29B-19982; 29B-20545; 29F-01684 và 29F-01781. Thời gian xuất phát từ 9h15 - 17h45, cứ 30 phút sẽ có một chuyến. Dự kiến trong dịp lễ 2/9, mỗi ngày phía Vietnam Sightseeing chạy 18 chuyến xe với 44 vé miễn phí/chuyến; tổng cộng gần 800 vé miễn phí/ngày.

Các xe buýt 2 tầng của Vietnam Sightseeing sẽ đi theo lộ trình: Nhà hát Lớn - Vườn hoa Con Cóc - Bảo tàng Lịch sử Quân Sự Việt Nam - Hoàng thành Thăng Long - đền Quán Thánh - chùa Trấn Quốc - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn Miếu Quốc Tử Giám - di tích Nhà tù Hoả Lò - Nhà thờ Lớn - Bảo tàng Phụ nữ - Nhà hát Lớn.

Sở Du lịch Hà Nội cũng lưu ý du khách, vé phát miễn phí là loại vé có giá trị sử dụng 1 lần cho 1 người lên/xuống xe buýt 2 tầng; vé được in sẵn thời gian xuất phát, ngày áp dụng, vị trí dành cho khách; vé đã phát hành không được hoàn đổi sang vé khác. Người có vé miễn phí có trách nhiệm có mặt tại điểm khởi hành trước 10 phút theo thời gian in trên vé và thực hiện nghiêm các quy định đối với hành khách đi xe buýt. Đối với loại vé do doanh nghiệp vận tải đã phát hành theo chương trình tour, đi theo thời gian, hành trình riêng vẫn được thực hiện như bình thường.

Ngoài ra, Sở Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức phát bánh mì và nước uống cho du khách và nhân dân vào Lăng viếng Bác trong ngày 2/9/2023. Hoạt động này đã được Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai từ năm 2018.