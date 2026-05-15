Sáng tạo trong du lịch đô thị: Bài học từ “đám cưới hươu cao cổ” ở Thảo Cầm Viên

Từ “sở thú cũ kỹ” đến điểm check-in của giới trẻ

Thời gian gần đây, Thảo Cầm Viên bất ngờ trở thành cái tên phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội cùng với những sự kiện sinh nhật, tiệc đầy tháng hay thậm chí là “đám cưới”. Nhân vật chính không phải người nổi tiếng mà là các “cư dân” đặc biệt của sở thú này như: sinh nhật cặp hổ Bengal tên Bình và Dương; sinh nhật ngựa lùn tên Ca Cao, hay thôi nôi hà mã con tên Ca, mừng thọ bà Voi, và gần đây gây sốt trên mạng là đám cưới cặp hươu cao cổ.

Đám cưới cặp hươu cao cổ mới đây của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã gây sốt trên mạng xã hội. (Ảnh: TCV)

Từ những hoạt động tưởng chừng nhỏ và vui nhộn ấy, Thảo Cầm Viên bất ngờ tạo nên sức hút lớn, trở thành một trong những điểm đến được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội và kéo theo lượng khách tăng gấp 2–3 lần vào những dịp sự kiện trên hay mỗi kỳ nghỉ lễ thời gian qua.

Anh Lê Nguyễn Huy Hoàng, đến từ Đồng Tháp, cho biết trước đây việc tham quan tại Thảo Cầm Viên chủ yếu chỉ dừng ở mức “đi xem thú”. Nhưng hiện nay, với cách kể chuyện mới, cách làm du lịch mới của sở thú này đã khiến nhiều người trẻ có cảm giác gắn kết hơn với từng con vật.

“Trước đây, em đã từng đến Thảo Cầm Viên nhưng cảm giác tham quan khá thụ động, chủ yếu là đi xem thú thôi. Dạo gần đây, việc “idol hóa” hay “nhân cách hóa” các con vật khiến tụi em nhớ mặt từng con thú rõ hơn. Thậm chí muốn đến tận chuồng của chúng để xem những con đang "nổi" trên mạng xã hội, ngoài đời thật như thế nào. Ngoài ra, những sự kiện như “đám cưới hươu cao cổ” em thấy đã tạo hiệu ứng thu hút rất lớn khách tham quan và giúp Thảo Cầm Viên tiếp cận mạnh hơn với nhóm khách trẻ, đặc biệt là Gen Z”, anh Hoàng chia sẻ.

Sự kiện “đám cưới hươu cao cổ” thực chất chỉ là cách kể lại những hoạt động sinh học tự nhiên của loài này bằng ngôn ngữ gần gũi hơn với con người. (Ảnh: TCV)

Tò mò, đưa cả gia đình đến tham quan vì thấy được thiệp mời “đám cưới” trên mạng xã hội, anh Nguyễn Thanh Quang (đến từ Đồng Nai) nhận xét cách làm du lịch của Vườn thú Sài Gòn rất mới mẻ và thích thú. Không phải đám cưới của người thật, mà là lễ “thành hôn” dành cho một cặp hươu cao cổ được tổ chức với cổng hoa, thiệp mời, mâm quả và cả đoàn “đưa dâu” gồm nhiều loài động vật khác.

Anh Quang cho biết: “Lúc trẻ tôi cũng từng đến Thảo Cầm Viên vài lần, nhưng từ khi có con nhỏ thì càng muốn đưa bé đến đây để được trực tiếp quan sát các con vật thay vì chỉ học qua sách vở. Gần đây, Thảo Cầm Viên tổ chức nhiều sự kiện rất thú vị nên cũng thu hút khách hơn. Giữa nhiều điểm vui chơi hiện nay, Thảo Cầm Viên vẫn có sức hút riêng nhờ không gian xanh, mát mẻ cùng hệ động vật phong phú, rất phù hợp để đưa trẻ nhỏ đến tham quan, trải nghiệm”.

Những ý tưởng nhỏ tạo cú hích lớn

Không chỉ tổ chức những sự kiện độc lạ, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng và du khách thông qua những câu chuyện “sự tích” về những cái tên, biệt danh dí dỏm, độc đáo do chính nhân viên chăm sóc đặt cho các con thú.

Những cái tên gây chú ý có thể kể như: gấu mèo “Công Thị Tai Nơ” – cô nàng từng gây chú ý khi đi lạc suốt 35 ngày trong một container từ Mỹ về Việt Nam trước khi được nhận nuôi tại Thảo Cầm Viên. Hay con mèo cam “Mika” nổi tiếng với vai trò làm trưởng chuồng gấu hay nhóm khỉ, vượn tinh nghịch chuyên giật đồ ăn hay trêu khách tham quan thì được gọi vui là “quân lừa đảo”…

Không chỉ có đám cưới, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn tổ chức nhiều sự kiện cho nhiều con vật khác như: tiệc thôi nôi, đầy tháng, lễ đặt tên cho hổ, hà mã con, ngựa, gấu, linh cẩu. (Ảnh: TCV)

Ông Nguyễn Thanh Nhật – Phó Giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, phần lớn các ý tưởng sáng tạo không xuất phát từ mục tiêu chiến dịch truyền thông, đầu tư tốn kém mà đến từ chính công việc hằng ngày của đội ngũ chăm sóc động vật.

Thay vì cho thú ăn rau củ quả theo cách thông thường, họ lại tạo thành mâm quả, bánh sinh nhật hay các mô hình mang tính biểu tượng để tạo trải nghiệm mới cho du khách. Mục đích chính là lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên, giúp du khách hiểu hơn về nguồn gốc, đặc điểm, cách chăm sóc từng con vật, tạo cảm giác gần gũi và dễ nhớ hơn với du khách.

Theo ông Nhật, các sự kiện như “đám cưới hươu cao cổ” thực chất chỉ là cách “kể lại” những hoạt động sinh học tự nhiên của động vật bằng ngôn ngữ gần gũi hơn với con người.

“Để tổ chức sự kiện cho các con vật trong sở thú, trước hết chúng tôi dựa trên quy luật sinh học tự nhiên của chúng. Như “đám cưới của hươu cao cổ”, thực tế là đến thời điểm ghép đôi hươu cao cổ Thảo Em với con đực tên Phi Phi. Chỉ là chúng tôi kể câu chuyện theo cách gần gũi hơn với du khách bằng cách làm “đám cưới” cho chúng. Chúng tôi mượn hình ảnh đám cưới của con người để tạo thành sự kiện cho các con thú như dựng một cổng cưới nhỏ, có mâm quả, có nhà trai – nhà gái. Trong đoàn “đưa dâu” còn có nhiều loài động vật hiền lành như: ngựa lùn, vẹt, ngỗng, dê, cừu… để du khách vừa xem sự kiện vừa có thể trực tiếp tương tác, cho thú ăn và chụp hình cùng các con vật”, ông Nhật nói.

Ngựa lùn tên Ca Cao đang tận hưởng bữa tiệc đầy tháng của mình. (Ảnh: TCV)

Phó Giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn Nguyễn Thanh Nhật cho biết thêm, chi phí cho các hoạt động này không quá lớn, chủ yếu nằm ở công sức và ý tưởng. Tuy nhiên, hiệu quả truyền thông lại vượt ngoài dự đoán. Trong vài năm gần đây, lượng khách và doanh thu của Thảo Cầm Viên tăng khoảng 7 – 8% mỗi năm. Riêng vào các dịp diễn ra sự kiện, lượng khách có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba ngày thường.

Du lịch đô thị cần chuyển mình

Theo Thạc sĩ Phan Thị Minh Thảo, Trưởng khoa Du lịch – Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM, sự kiện “đám cưới hươu cao cổ” là ví dụ điển hình cho xu hướng tiếp thị du lịch bằng cảm xúc trong cách làm du lịch hiện đại (emotional marketing).

Thạc sĩ Phan Thị Minh Thảo đánh giá cách làm du lịch của Thảo Cầm Viên Sài Gòn rất sáng tạo và thành công trong bối cảnh du lịch đô thị ngày càng ít dư địa để phát triển và nhu cầu của khách du lịch đã thay đổi. Bà cho biết, cách làm trên của Thảo Cầm Viên là ứng dụng nghệ thuật kể chuyện trong du lịch – storytelling, biến những vật thể, con vật vốn vô tri thành ký ức sống động, gắn kết cộng đồng.

Vào các dịp diễn ra sự kiện trên, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm tại đây có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba ngày thường. (Ảnh: TCV)

“Du lịch đô thị hiện nay cần chuyển dịch từ mô hình “tham quan” sang “trải nghiệm”. Và nghệ thuật kể chuyện – storytelling trong du lịch đang trở thành xu hướng tạo sức hút cho điểm đến. Chúng ta không cần những sự kiện triệu đô hay đầu tư quá lớn, chỉ cần có ý tưởng, sự sáng tạo và những câu chuyện đủ hấp dẫn cũng có thể tạo sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng. Một điểm đến dù đẹp đến đâu nhưng nếu thiếu câu chuyện thì du khách chỉ có thể nhìn thấy, nhưng sẽ khó nhớ và khó tạo được cảm xúc đọng lại”, Thạc sĩ Phan Thị Minh Thảo nhận định.

Không còn chỉ tìm kiếm cảnh đẹp hay công trình nổi tiếng, du khách hiện đại quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc, sự kết nối cộng đồng, trải nghiệm cá nhân hóa và yếu tố bền vững.

Từ câu chuyện tại Thảo Cầm Viên, có thể thấy du lịch đô thị không nhất thiết phải dựa vào những công trình hoành tráng hay nguồn đầu tư khổng lồ để tạo sức hút. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, một ý tưởng nhỏ nhưng đúng cảm xúc, đúng nhu cầu trải nghiệm của công chúng hoàn toàn có thể trở thành “cú hích” lớn cho điểm đến.