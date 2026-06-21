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Sau 48 năm, Nhật Bản sẽ điều chính tăng phí visa gấp 5 lần từ 1/7

Chủ Nhật, 09:50, 21/06/2026
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VOV.VN - Từ ngày 1/7, Nhật Bản sẽ điều chính tăng phí visa (thị thực nhập cảnh) và lưu trú mới đối với người nước ngoài, đánh dấu đợt điều chỉnh giá đầu tiên trong gần nửa thế kỷ qua.

Hôm 19/6, Chính phủ Nhật Bản thông báo quyết định sẽ điều chính tăng phí visa đối với công dân nước ngoài. Theo quy định mới, lệ phí visa nhập cảnh một lần tăng từ mức 3.000 yen (khoảng 490.000 đồng) lên 15.000 yen (khoảng 2,5 triệu đồng). Đối với visa nhập cảnh nhiều lần, mức phí tăng từ 6.000 yen (khoảng 980.000 đồng) lên 30.000 yen (khoảng 4,9 triệu đồng). Tương đương gấp 5 lần mức phí hiện tại

Tháng trước, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự luật tăng phí thị thực cho người nước ngoài lên đến gấp 30 lần mức hiện tại. Việc tăng phí này sẽ cho phép chính phủ sử dụng nguồn thu bổ sung để trang trải chi phí hành chính cho việc quản lý dân số nước ngoài ngày càng tăng của đất nước. Dự luật đã được Hạ viện thông qua vào tháng Tư.

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Du khách nước ngoài mặc kimono chụp ảnh lưu niệm bên cạnh những tán hoa anh đào ở thành phố Kyoto vào tháng (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, mức trần pháp lý cho phí thay đổi tư cách lưu trú hoặc gia hạn thời gian lưu trú tăng từ 10.000 yen lên 100.000 yen (khoảng 16 triệu đồng). Phí đối với đơn xin cấp quyền định cư vĩnh viễn (thường trú) tăng từ 10.000 yen lên 300.000 yen (khoảng 49 triệu đồng).

Lý giải nguyên nhân, cựu ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cho biết mức phí thị thực hiện tại được áp dụng từ năm 1978, do đó cần điều chỉnh theo tình trạng lạm phát và biến động tỷ giá. “Quyết định được đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố và chúng tôi dự báo không gây tác động lập tức tới làn sóng du lịch quốc tế đến Nhật Bản”, ông Motegi nói.

Chính phủ Nhật Bản cho biết việc tăng phí là cần thiết để tiệm cận với các quốc gia phương Tây, qua đó xây dựng một hệ thống quản lý nhập cư nghiêm ngặt hơn. Ví dụ, phí gia hạn thị thực tại Mỹ hiện dao động khoảng 420 đến 470 USD (khoảng 10,7-12 triệu đồng), trong khi tại Đức là 93-98 euro (khoảng 2,5-2,7 triệu đồng).

Nguồn thu bổ sung từ chính sách mới sẽ được sử dụng để phục vụ công tác quản lý cộng đồng cư dân nước ngoài đang gia tăng kỷ lục tại nước này, đạt 4,13 triệu người tính đến cuối năm 2025. Vốn này cũng được dùng để mở rộng các chương trình đào tạo tiếng Nhật, tăng cường các biện pháp chống lao động và cư trú bất hợp pháp.

Chính phủ Nhật Bản lập luận rằng, họ cần phải điều chỉnh các khoản phí liên quan đến thị thực và cư trú sao cho phù hợp hơn với các nước phương Tây để xây dựng một hệ thống nhập cư vững mạnh hơn. Ví dụ, phí gia hạn thị thực ở Hoa Kỳ vào khoảng 420 đến 470 USD (khoảng 12 triệu đòng) và ở Đức vào khoảng 107 USD (khoảng 2,8 triệu đồng).

Theo các đơn vị lữ hành, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có lượng người lưu trú, lao động và du lịch lớn tại Nhật Bản. Quyết định tăng lệ phí dự kiến sẽ tác động đáng kể đến chi phí xin mới cũng như gia hạn giấy tờ của hàng trăm nghìn thực tập sinh, du học sinh và du khách Việt trong thời gian tới.

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Du khách quốc tế đến Nhật Bản giảm do xung đột Trung Đông

VOV.VN - Ước tính số lượng khách quốc tế đến Nhật Bản trong tháng 4/2026 đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 3.692.200 người. Đây là tháng sụt giảm đầu tiên về lượng khách quốc tế đến Nhật Bản kể từ tháng 1/2026, trong đó thị trường khách Trung Đông giảm 21,4% so với cùng kỳ.

Thư Vũ/VOV.VN
The Japan Times
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