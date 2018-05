Sững sờ trước những vẻ đẹp siêu thực trên Trái Đất

Đảo Crete (Hy Lạp) bị “nuốt chửng” bởi bụi từ châu Phi. Hàng ngàn con đóm đóm trong một hang động ở New Zealand. Rễ cây cổ thụ ở Angkor Wat, Campuchia. Nước sông Gorkaya ở Nga có thể chuyển từ màu cam sang màu đỏ thẫm do chứa hàm lượng cao các oxit kim loại. Một “công trình nghệ thuật” được tạo nên từ gió qua một thời gian dài ở California. Đám mây ở Bồ Đào Nha trông như nắm đấm của một người khổng lồ. Hồ nước xanh trong ở Áo. Khung cảnh bắc cực quang nhìn từ cửa sổ ở Phần Lan. Hồ Yuncheng ở Trung Quốc có sắc màu rực rỡ được tạo nên từ các loài tảo biển sinh sản nhanh chóng khi thời tiết trở nên nóng hơn. Con đường hình cây đàn ở Ufa, Nga. Công viên “Khu vườn bên vịnh” (Gardens by the Bay) ở Singapore. Cầu nước Magdeburg ở Đức. Rừng tre trong tuyết ở Nhật Bản. Sự tương phản trong phong cách kiến trúc ở Macao. Dải Ngân Hà được chụp phơi sáng lâu trông như một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Một dòng sông hình cây ở Australia. Khung cảnh ấn tượng từ hồ Retba ở Senegal. Hàng nghìn con chim sáo đá bay trên bầu trời Rome. Một đàn cừu đi qua hồ băng ở Tây Tạng.

