Tây Ban Nha sẽ mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ tháng 7

Ông Sanchez cũng cho biết chính phủ và Bộ Y tế nước này đã bật đèn xanh để các giải bóng đá chuyên nghiệp có thể mở cửa trở lại.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thủ tướng Sanchez nhấn mạnh: "Hàng năm Tây Ban Nha đón hơn 80 triệu khách du lịch. Do đó từ tháng 7 tới, Tây Ban Nha sẽ mở cửa trở lại đón khách du lịch quốc tế với các biện pháp an ninh đảm bảo. Khách du lịch quốc tế có thể lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tới Tây Ban Nha từ thời điểm này. Tây Ban Nha cần khách du lịch và khách du lịch cần sự an toàn, an toàn từ điểm xuất phát tới điểm đến. Do đó chúng tôi sẽ đảm bảo rằng du khách sẽ không phải đối mặt với bất cứ nguy cơ nào khi đến Tây Ban Nha”.

Tây Ban Nha đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế nhưng vẫn cẩn trọng trước nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Tây Ban Nha cũng xác nhận nước này dành khoảng 3 tỷ euro /năm trong cơ chế hỗ trợ những công dân nghèo nhất với mức thu nhập tối thiểu, nhằm giảm tỉ lệ nghèo đói xuống mức trung bình của Liên minh châu Âu, từ mức cao nhất Tây Âu hiện nay.

Tây Ban Nha là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch Covid-19, với hơn 28.000 người tử vong và hơn 234.000 ca nhiễm. Dịch bệnh đang có dấu hiệu hạ nhiệt chỉ với 56 ca tử vong trong 24 giờ qua. Tây Ban Nha cũng bắt đầu nới lỏng các giãn cách xã hội, với các thành phố như Madrid và Barcelona sẽ cho phép tụ tập khoảng 10 người, bắt đầu vào đầu tuần tới khi nước này bước vào giai đoạn nới lỏng đầu tiên./.