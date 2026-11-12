The New York Times gợi ý Mũi Né, Côn Đảo là những bãi biển đáng trải nghiệm

Với bài viết mới đây trên tờ The New York Times (Mỹ), tác giả Damien Cave kể về hành trình khám phá một số bãi biển nổi bật tại Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng, Mũi Né, Côn Đảo, Phú Quốc...; đồng thời chia sẻ những gợi ý dành cho du khách, nhất là các hành trình xuất phát từ TP.HCM. Bài viết chỉ ra những nét đặc trưng của từng điểm đến, trong đó nổi bật là biển Mũi Né dễ tiếp cận bằng đường bộ và nét đẹp hoang sơ, giàu giá trị tự nhiên của Côn Đảo.

Côn Đảo: Không gian bảo tồn thiên nhiên và di sản lịch sử

Bãi biển tại Côn Đảo. Nguồn: Poulo Condor Boutique Resort & Spa

Khác biệt với nhịp độ đô thị hóa tại các trung tâm du lịch lớn, Côn Đảo được The New York Times ghi nhận là điểm đến giữ được không gian sinh thái nguyên sơ và mật độ dân cư thấp. Gồm nhiều hòn đảo lớn nhỏ, quần đảo này nổi bật với vườn quốc gia Côn Đảo xen kẽ các vùng biển nhiều đá và bãi cát tự nhiên. Khách du lịch chỉ mất khoảng 40 phút bay từ TP.HCM để tiếp cận trung tâm đảo, nơi cuộc sống khá yên bình và còn lưu giữ các giá trị di tích lịch sử.

Bên cạnh các cơ sở lưu trú cao cấp có bãi biển riêng và khuôn viên nhiều cây xanh, Côn Đảo mang đến trải nghiệm thiên nhiên đặc thù, như thăm bãi ấp trứng rùa biển tại hòn Bảy Cạnh, kết hợp hoạt động lặn biển ngắm san hô. Bài viết của The New York Times cũng giới thiệu về Poulo Condor Boutique Resort & Spa tại Côn Đảo như một điểm đến lý tưởng. Khu nghỉ dưỡng sở hữu bãi biển riêng với làn nước ấm, trong xanh và tầm nhìn hướng ra những đoàn thuyền đánh cá.

Mũi Né: Lựa chọn thuận tiện cho hành trình đường bộ từ TP.HCM

Khu vực Mũi Né cung cấp nhiều mô hình lưu trú đa dạng. Nguồn: The Anam Mũi Né

Sau khi khảo sát các khu vực ven biển lân cận TP.HCM, phóng viên của The New York Times đánh giá Mũi Né là điểm đến phù hợp cho tuyến du lịch bằng đường bộ. Nhờ tuyến cao tốc mới, hành trình di chuyển từ TP.HCM đến Mũi Né chỉ chưa đến 3 giờ, trong điều kiện giao thông ổn định.

Khu vực Mũi Né hiện cung cấp nhiều mô hình lưu trú đa dạng, từ các resort quy mô lớn được xây dựng gần đây cho đến các cơ sở nghỉ dưỡng mang phong cách dã ngoại, thể thao biển với dịch vụ lướt ván diều. Trong đó khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né gây thiện cảm với tác giả nhờ những phòng nghỉ rộng rãi được bài trí tinh tế bằng gạch khảm mosaic và các tác phẩm tranh sơn dầu.

Bài viết cũng ghi nhận thực tế bãi biển tại Mũi Né đang đối mặt với hiện tượng xói lở do tác động tự nhiên, khiến một số cơ sở kinh doanh phải sử dụng bao cát gia cố bờ kè. Dù vậy, đối với những hành trình ngắn ngày kết hợp tham quan văn hóa và trải nghiệm biển, Mũi Né vẫn duy trì được sức hút nhờ hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ và các dịch vụ, ẩm thực phong phú.