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Thủ đô Moscow, Nga thu hút du khách Việt nhờ chính sách miễn visa

Thứ Sáu, 09:51, 30/10/2026
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VOV.VN - Qua sự kết hợp giữa chính sách miễn thị thực, các dịch vụ du lịch thông minh chuẩn hoá đa ngôn ngữ cùng sự trân trọng các giá trị lịch sử chung, Moscow đang xây dựng chuỗi giá trị cạnh tranh để thu hút du khách Việt Nam đến với thủ đô nước Nga.

Kể từ ngày 15/10/2026, chính sách miễn visa cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông khi nhập cảnh Nga với mục đích thăm thân, công tác, du lịch... đã có hiệu lực. Các doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam cho biết, những ngày gần đây, nhiều du khách Việt đã được miễn thị thực khi đi du lịch Nga với thủ tục rất thuận tiện.

Với lợi thế cửa ngõ chính cùng kết nối hàng không giữa Nga và Việt Nam ngày càng mở rộng, thành phố Moscow đang nỗ lực thu hút du khách Việt bằng những sản phẩm đặc trưng. Theo Ủy ban Du lịch thành phố Moscow (Nga), tiếp nối thành công của năm 2025 với 42.200 lượt khách Việt Nam, Moscow đã đón 21.000 lượt khách Việt trong nửa đầu năm 2026 (tăng 7% so với cùng kỳ năm trước), cho thấy thủ đô nước Nga đang thu hút sự quan tâm từ thị trường Việt Nam.

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Moscow, Nga là điểm đến yêu thích của du khách Việt Nam

Theo các doanh nghiệp lữ hành chuyên tổ chức các tour du lịch đến Nga, mạng lưới đường bay giữa Nga và Việt Nam cùng chính sách miễn thị thực đang tạo thuận lợi lớn cho việc lập kế hoạch du lịch. Ngoài các đoàn khách đi tour truyền thống được lên kế hoạch trước nhiều tháng, chính sách này giúp các nhóm khách lẻ và giới trẻ dễ dàng thực hiện các chuyến đi tự túc sát ngày khởi hành. Họ có thể chủ động săn vé máy bay giá rẻ, tự đặt phòng khách sạn qua các ứng dụng/nền tảng trực tuyến và tự do trải nghiệm dịch vụ. Do đó, các doanh nghiệp dự báo trong năm 2027 lượng du khách Việt Nam sang Moscow và nước Nga nói chung sẽ tăng trưởng mạnh.

Thành phố Moscow đang tích cực phát triển hạ tầng du lịch tích hợp giữa nền tảng số và thực địa. Một bước tiến quan trọng là việc ra mắt phiên bản tiếng Việt chính thức của nền tảng Discover Moscow. Nền tảng này cung cấp các thông tin du lịch thực tế, gợi ý lịch trình thiết kế sẵn, ý tưởng trải nghiệm theo mùa và những lời khuyên hữu ích cho du khách khi lập kế hoạch chuyến đi. Nhờ đó, nền tảng đóng vai trò đầu mối với các đối tác doanh nghiệp và du khách tự túc, cung cấp thông tin chính xác về các điểm tham quan, lộ trình và dịch vụ.

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Khu vực Quảng trường Đỏ là điểm đến nổi tiếng tại Moscow,

Sau chuyến khảo sát thực tế tại Moscow (Nga) gần đây, bà Hồng Hòa - đại diện TransViet Travel chia sẻ: "Moscow có tiềm năng lớn để thu hút du khách Việt Nam trong thời gian tới. Thủ đô nước Nga có nền tảng du lịch rất phát triển, với cơ sở lưu trú phù hợp cho từng đối tượng từ 3 sao đến cao cấp, giao thông công cộng và dịch vụ phục vụ khách quốc tế đều thuận tiện.

Từ lâu nay, Moscow vẫn là điểm đến có sức hút đối với du khách Việt Nam nhờ bề dày lịch sử, giá trị văn hóa đặc sắc, kiến trúc ấn tượng và những công trình mang tính biểu tượng của nước Nga. Thành phố có tiềm năng phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, từ tham quan di sản, khám phá lịch sử, trải nghiệm văn hóa bản địa đến các chương trình du lịch chuyên đề dành cho khách yêu thích tìm hiểu sâu hơn về nước Nga".

Hải Nam/VOV.VN
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