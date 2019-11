Thừa Thiên Huế: Đảm bảo môi trường thân thiện, hấp dẫn với du khách

Chiều 27/11, Sở Du lịch và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch năm 2019.

Tạo môi trường an toàn thân thiện cho Du lịch Huế.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tình hình an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch năm nay trên địa bàn cơ bản được đảm bảo. Hai đơn vị đã phối hợp triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự cho nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa, du lịch lớn, diễn ra thành công. Tuy nhiên, tình hình người nước ngoài lợi dụng hoạt động du lịch tiến hành các hoạt động phạm tội ngày càng tăng về số lượng, phức tạp về quy mô, tính chất. Một số trường hợp người địa phương lợi dụng con đường du lịch để xuất cảnh ra nước ngoài với mục đích trốn ở lại lao động trái phép vẫn còn tiếp diễn.

Tình trạng cò mồi, đeo bám, chèo kéo, đánh tráo tiền chiếm đoạt tài sản của khách du lịch vẫn còn xảy ra… Sở Du lịch và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành dưới hình thức định kỳ và đột xuất; ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có 2 trường hợp người nước ngoài hoạt động hướng dẫn du lịch trái phép.

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã phát hiện và chuyển Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra, ra quyết định khởi tố 1 vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can để làm rõ hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả, nhằm mục đích làm hồ sơ cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch…

Năm nay, tổng lượt khách đến tỉnh Thừa Thiên Huế ước đạt 4,8 triệu lượt, tăng 10,8% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế chiếm 2,2 triệu lượt; doanh thu du lịch ước đạt 4.900 tỷ đồng.



Ông Lê Hữu Minh, Quyền Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Năm tới tập trung triển khai đề án Huế kinh đô ẩm thực để mở rộng khai thác thêm một phần độc đáo của Huế đó là ẩm thực Huế, chuyên sâu hơn các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, du lịch biển... Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động du lịch để tạo ra Huế có môi trường thật sự an toàn, thân thiện hấp dẫn với du khách”./.