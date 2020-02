Thừa Thiên Huế: Điểm đến an toàn thân thiện với du khách

Đang thời điểm dịch bệnh Covid-19 nhưng những ngày qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón nhiều du thuyền quốc tế và các đoàn khách nước ngoài đến tham quan các điểm di tích, danh thắng. Cùng với các thành phố Đà Nẵng, Hội An, tỉnh Thừa Thiên Huế được du khách đánh giá là điểm đến du lịch an toàn.

Hiện nay, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn diễn ra bình thường. Tại các điểm tham quan, trải nghiệm Di sản Cố đô Huế như Hoàng cung, lăng tẩm, chùa chiền, các điểm du lịch cộng đồng… tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng chương trình ưu đãi phục vụ du khách. Những ngày tháng 2 này, bình quân mỗi ngày, Di sản Huế đón từ 7.000-8.000 lượt khách, trong đó, khách quốc tế chiếm hơn 6.000 lượt. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang nghiên cứu các gói kích cầu như tổ chức “Tuần lễ vàng du lịch tại Di sản Huế”, thực hiện giảm 20-50% giá vé cho các đoàn tham quan điểm di tích.

Khách du lịch đến tham quan di sản Huế.

“Tôi cảm thấy khách sạn rất chu đáo và ân cần với cả khách hàng, đảm bảo cho khách hàng yên tâm khi đến du lịch tại Huế”- Bà Nguyễn Thanh Diệu Trang, du khách đến từ Hà Nội, cho biết.

Những ngày qua, cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế đã liên tiếp đón 3 du thuyền với hơn 4.000 du khách. Hiện cảng Chân Mây đã được tỉnh Thừa Thiên Huế trang bị máy tầm soát thân nhiệt để kiểm tra sức khỏe du khách trước khi nhập cảnh đúng theo quy định của ngành y tế. Chỉ những du khách có chỉ số sức khỏe bình thường mới được phép lên bờ tham quan. Một số doanh nghiệp du lịch đã giới thiệu, quảng bá những sản phẩm du lịch phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Bà Châu Thị Hoàng Mai, Giám đốc Khách sạn AlBa Sapa Thanh Tân cho biết: sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức đề kháng đang được doanh nghiệp này giới thiệu với đối tác, tìm kiếm nguồn khách mới.

“Chúng tôi đã có những hoạt động để chuyển tải thông điệp tới khách hàng như là ngâm tắm suối khoáng nóng sẽ nâng cao sức đề kháng. Bên cạnh đó điểm vui chơi ở resot AlBa đưa ra thông điệp đó thì cũng được sự hưởng ứng của qúy khách hàng trong thời điểm hiện nay”- bà Châu Thị Hoàng Mai cho biết.

Tàu Silver Spirit cập cảng Chân Mây vào ngày 19/2.

Theo ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, qua thống kê cho thấy lượng khách đến Huế giảm khoảng 15% so với trước, dự kiến đến khoảng tháng 3/2020, số lượng khách giảm khoảng 20%. Ông Thắng nhận định, lượng khách có giảm, song đây là con số có thể chấp nhận được với ngành du lịch Huế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

“Trong tâm điểm dịch nhưng khách đến rất đông và trên cơ sở đó chúng tôi tìm mọi biện pháp để quảng bá điểm đến, vùng Huế hiện nay rất an toàn, thân thiện. Tất cả các doanh nghiệp, các công ty lữ hành và hướng dẫn viên đều phải nêu cao vai trò của mình trong vấn đề quảng bá để cho khách biết được đây là điểm đến an toàn, yên tâm và thân thiện”- ông Đinh Mạnh Thắng cho biết.

Cùng với việc đảm bảo môi trường du lịch an toàn, giới thiệu quảng bá điểm đến thân thiện, ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đang có giải pháp tái cơ cấu thị trường khách, liên kết để có những gói kích cầu du lịch, nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch và người dân, thời gian qua, ngành du lịch, ngành y tế và các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, khách sạn, nhà hàng và đơn vị quản lý các điểm di tích đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như phát khẩu trang, dung dịch nước rửa tay cho du khách.

“Chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng điểm đến để khẳng định Huế vẫn là điểm đến an toàn và thân thiện. Tôi nghĩ đó hết sức quan trọng, để người khách du lịch yên tâm đến thưởng ngoạn đến du lịch tại Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, sẽ có gói kích cầu liên quan giảm giá về tham quan, làm việc với các tour với các đơn vị lữ hành, đơn vị hàng không để giảm giá vận tải từ quốc tế cũng như từ trong nước từ TP Hồ Chí Minh, từ Hà Nội đến Huế”- ông Phan Ngọc Thọ cho biết./.