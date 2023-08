Tổ chức thành công sự kiện, du lịch Khánh Hòa hoàn thành nhiều chỉ tiêu cả năm

Khánh Hòa đang trong giai đoạn cao điểm du lịch hè khi đón lượng lớn du khách nội địa về tham quan, nghỉ dưỡng, nhất là vào dịp cuối tuần. Tháng 7, tỉnh Khánh Hòa đón 1,25 triệu lượt khách đến tham quan và lưu trú, doanh thu đạt 5.800 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 6 năm nay, tỉnh Khánh Hòa tổ chức hàng loạt sự kiện như Festival Biển, Diễn đàn liên kết điện ảnh và du lịch, Đại nhạc hội tại Hòn Tre…Công suất phòng từ chỗ hơn 40% trong tháng 5 đã tăng lên gấp đôi, gần 90% trong 2 tháng vừa qua.

Chương trình Đại nhạc hội tại Hòn Tre thu hút hàng ngàn người đến thưởng thức.

Ông Nguyễn Huy Hân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Việt Asian cho biết hiện nay, giá phòng lưu trú, dịch vụ tại thành phố Nha Trang giảm sâu, thấp hơn nhiều so với nơi khác. Dịch vụ vui chơi giải trí biển, đảo đa dạng, giá cả hợp lý là điều kiện tốt để khách nội địa đến Nha Trang: “Vào mùa hè, mọi người đưa gia đình đi du lịch. Nha Trang hiện nay giá rất rẻ so với trước kia. Đây là dịp để khách Việt hưởng thụ du lịch Nha Trang với giá rẻ nhất. Năm nay, có nhiều sự kiện diễn ra tại Nha Trang cùng với gói kích cầu của tỉnh, mời gọi khách về Nha Trang với sự thoải mái, sự vui vẻ. Đây là năm khách Việt nhiều nhất so với các năm trước”.

Du khách lặn ngắm san hô vịnh Nha Trang.

Đối với thị trường khách quốc tế, từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón gần 1 triệu lượt khách nhờ thị trường Hàn Quốc đã hồi phục. Tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh xúc tiến thị trường Trung Quốc. Hơn 20 doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa sang 2 đô thị lớn là Thành Đô, Thượng Hải của Trung Quốc để xúc tiến, kết nối với các đối tác bạn. Hiệp hội Liên minh du lịch khối đồng bằng sông Dương Tử, Trung Quốc cũng sang tỉnh Khánh Hòa để khảo sát, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho thị trường này. Hiện nay, bình quân mỗi ngày, có 40 chuyến bay từ Trung Quốc đến Khánh Hòa.

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho rằng, ngành du lịch đang thay đổi phương thức tiếp cận thị trường trên các mạng xã hội, mời những người nổi tiếng của nước ngoài đến quảng bá: “Để tìm hiểu sâu về Nha Trang - Khánh Hòa thì cần phải có phương án truyền thông khác tại thị trường Trung Quốc. Chúng tôi có mời nhóm làm nội dung, ghi nhận hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa để quảng bá cho thị trường du lịch này. Người ta mới hiểu được mình, tạo được sự kích thích đối với họ khi đến với chúng ta”.

Sản phẩm du lịch tàu ngầm ngắm vịnh Nha Trang.

Đến nay, với hơn 4 triệu lượt khách, doanh thu hơn 19.000 tỷ đồng, ngành du lịch Khánh Hòa cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2023. Tuy vậy, du lịch địa phương đang đối mặt với nhiều khó khăn về giao thông, mức chi tiêu của du khách thấp, thương hiệu chưa bền vững. Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị các ngành, địa phương chấn chỉnh, xử lý hành vi vi phạm của các hoạt động xích lô điện tự chế, xe taxi, xe ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định. Tình trạng tài xế taxi móc nối với địa điểm ăn uống, mua sắm chèo kéo, dẫn dắt khách đến, hưởng tiền hoa hồng đã ảnh hưởng xấu hình ảnh du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết ngành du lịch sẽ đổi mới truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút khách: “Để sự kiện sát, cận thời gian quá thì hiệu ứng truyền thông không đến hết được với đông đảo quần chúng trong nước cũng như quốc tế. Nếu truyền thông tốt khách biết nhiều hơn, tập trung truyền thông vào các sự kiện đó sẽ thu hút nhiều hơn nữa khách đến với Khánh Hòa”.