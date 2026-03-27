Tổng thu du lịch trên 121 tỷ đồng từ Lễ hội Hoa Ban 2026

Theo đánh giá của UBND tỉnh Điện Biên, Lễ hội Hoa Ban năm 2026 được tổ chức thành công, để lại nhiều dấu ấn nổi bật cả về quy mô, nội dung và hiệu quả kinh tế xã hội, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Trong thời gian diễn ra từ ngày 6 - 12/3, toàn tỉnh đón trên 76.000 lượt khách du lịch, tăng 152% so với năm 2025; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 121 tỷ đồng, tăng 132%. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của lễ hội, đồng thời phản ánh hiệu quả rõ nét trong công tác tổ chức, quảng bá và kích cầu du lịch.

Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là không gian văn hóa du lịch được mở rộng với quy mô lớn, quy tụ 193 gian hàng của hơn 100 đơn vị trong và ngoài tỉnh, trong đó có 114 gian hàng xã hội hóa. Sự tham gia của các đơn vị đến từ 24 tỉnh, thành phố cùng Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội đã góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch và mở rộng hợp tác quốc tế.

Không gian văn hóa địa phương cũng được tái hiện sinh động với sự tham gia của 29/45 xã, phường, mang đến bức tranh đa sắc về đời sống văn hóa các dân tộc. Đáng chú ý, lần đầu tiên Carnaval đường phố được tổ chức với quy mô gần 3.000 người tham gia, thu hút khoảng 20.000 khán giả...

Lễ hội Hoa Ban 2026 tiếp tục khẳng định là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần đưa Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Bắc.

Tại cuộc họp đánh giá kết quả sau lễ hội, tỉnh Điện Biên cho biết sẽ tập trung nghiên cứu cố định thời gian tổ chức lễ hội hằng năm, tăng cường chăm sóc và phát triển cây hoa ban gắn với quy hoạch các tuyến đường hoa, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho thương hiệu lễ hội. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các hoạt động, phát huy giá trị văn hóa của 19 dân tộc trên địa bàn; chú trọng phát triển sản phẩm du lịch, mở rộng không gian tổ chức và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tạo dấu ấn bền vững cho Lễ hội Hoa Ban trong những năm tiếp theo.