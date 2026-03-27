  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng thu du lịch trên 121 tỷ đồng từ Lễ hội Hoa Ban 2026

Thứ Sáu, 10:17, 27/03/2026
VOV.VN - Lễ hội Hoa Ban 2026 ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng với hơn 76.000 lượt khách, tổng thu du lịch trên 121 tỷ đồng, tăng lần lượt 152% và 132% so với năm trước, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu du lịch đặc trưng của Điện Biên trên bản đồ quốc gia và quốc tế.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Điện Biên, Lễ hội Hoa Ban năm 2026 được tổ chức thành công, để lại nhiều dấu ấn nổi bật cả về quy mô, nội dung và hiệu quả kinh tế xã hội, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Trong thời gian diễn ra từ ngày 6 - 12/3, toàn tỉnh đón trên 76.000 lượt khách du lịch, tăng 152% so với năm 2025; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 121 tỷ đồng, tăng 132%. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của lễ hội, đồng thời phản ánh hiệu quả rõ nét trong công tác tổ chức, quảng bá và kích cầu du lịch.

tong thu du lich tren 121 ty dong tu le hoi hoa ban 2026 hinh anh 1
Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là không gian văn hóa du lịch được mở rộng với quy mô lớn, quy tụ 193 gian hàng của hơn 100 đơn vị trong và ngoài tỉnh, trong đó có 114 gian hàng xã hội hóa. Sự tham gia của các đơn vị đến từ 24 tỉnh, thành phố cùng Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội đã góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch và mở rộng hợp tác quốc tế.

Không gian văn hóa địa phương cũng được tái hiện sinh động với sự tham gia của 29/45 xã, phường, mang đến bức tranh đa sắc về đời sống văn hóa các dân tộc. Đáng chú ý, lần đầu tiên Carnaval đường phố được tổ chức với quy mô gần 3.000 người tham gia, thu hút khoảng 20.000 khán giả...

tong thu du lich tren 121 ty dong tu le hoi hoa ban 2026 hinh anh 2
Lễ hội Hoa Ban 2026 tiếp tục khẳng định là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần đưa Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Bắc.

Tại cuộc họp đánh giá kết quả sau lễ hội, tỉnh Điện Biên cho biết sẽ tập trung nghiên cứu cố định thời gian tổ chức lễ hội hằng năm, tăng cường chăm sóc và phát triển cây hoa ban gắn với quy hoạch các tuyến đường hoa, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho thương hiệu lễ hội. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các hoạt động, phát huy giá trị văn hóa của 19 dân tộc trên địa bàn; chú trọng phát triển sản phẩm du lịch, mở rộng không gian tổ chức và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tạo dấu ấn bền vững cho Lễ hội Hoa Ban trong những năm tiếp theo.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2026
VOV.VN - Tối 8/3, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ hội Hoa Ban 2026 với chủ đề "Hoa Ban - Khát vọng Điện Biên". Dự và phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kỳ vọng về một Điện Biên đoàn kết để mỗi mùa hoa ban nở làm giàu thêm bản sắc văn hóa và sức mạnh tinh thần của đồng bào tỉnh Điện Biên.

Hoa ban rực rỡ núi rừng, gọi mời du khách đến với Lễ hội hoa ban Điện Biên 2026
VOV.VN - Tháng Ba về, khi những dải nắng xuân bắt đầu hong ấm núi rừng Tây Bắc, cũng là lúc hoa ban bung nở trắng trời Điện Biên.

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên 2026 hứa hẹn nhiều điểm nhấn mới
VOV.VN - Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20-26/3 với quy mô toàn tỉnh, gồm chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú. Đây là sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu, góp phần tôn vinh bản sắc các dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Điện Biên trong giai đoạn phát triển mới.

