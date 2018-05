Trải nghiệm một ngày ở Chợ nổi Cái Răng – Cần Thơ

Du khách tham quan chợ nổi Cái Răng có thể đi từ bến Ninh Kiều, hành trình bằng đường thủy khoảng 6 km, mất chừng 30 phút, giá thuê từ 300.000 – 650.000 đồng/ tàu ( từ 7 – 40 người) hoặc đến chợ An Bình nằm cạnh chợ nổi, thuê một tàu du lịch giá 150.000 đồng/ thuyền hoặc đi theo khách lẻ giá 30.000 đồng/ người để có hơn 1 giờ lênh đênh trên sông nước, khám quá nét văn hóa đặc trưng của chợ nổi Cái Răng. Chợ bắt đầu từ 5h sáng, đến 6h ghe thuyền các nơi đã đậu tấp nập và sầm uất và khoảng hơn 8 giờ bắt đầu thưa dần. Nét đặc trưng ở chợ nổi chính là buôn bán đủ các loại trái cây và các mặt hàng nông sản khác như bí đỏ, dưa hấu, củ sắn… của vùng đất phương Nam. Đến đây, buổi sáng sớm du khách được bồng bềnh trên những chiếc ghe, ngắm cảnh mua bán, sinh hoạt của người dân, cảm nhận khung cảnh nhộn nhịp, độc đáo của chợ nổi trên sông. Du khách tìm hiểu việc mua bán của các thương hồ. Ghe bán hàng rong cập mạn thuyền du lịch để bán thức ăn cho khách điểm tâm buổi sáng. Bánh ướt, bún cá, thịt lụi nướng - món ăn không thể bỏ qua khi du khách tham quan chợ nổi. Thưởng thức món ăn tại chợ nổi. Sau khi ăn sáng, du khách được chào mời mua trái cây đặc sản vùng sông nước Nam Bộ. Ngoài thức ăn, trái cây, nước giải khát các loại cũng được phục vụ đến tận thuyền du lịch. Vé số, card điện thoại và các mặt hàng trang trí... cũng góp phần cho cảnh mua bán ở chợ nổi thêm sinh động. Một góc phía bờ phường An Bình, Ninh Kiều, nhìn từ chợ nổi. Sau khi tham quan chợ nổi du khách dừng chân tại chợ An Bình, tham quan và chụp ảnh. Khách tham quan mua bán tại chợ An Bình.

Du khách tham quan chợ nổi Cái Răng có thể đi từ bến Ninh Kiều, hành trình bằng đường thủy khoảng 6 km, mất chừng 30 phút, giá thuê từ 300.000 – 650.000 đồng/ tàu ( từ 7 – 40 người) hoặc đến chợ An Bình nằm cạnh chợ nổi, thuê một tàu du lịch giá 150.000 đồng/ thuyền hoặc đi theo khách lẻ giá 30.000 đồng/ người để có hơn 1 giờ lênh đênh trên sông nước, khám quá nét văn hóa đặc trưng của chợ nổi Cái Răng.

Chợ bắt đầu từ 5h sáng, đến 6h ghe thuyền các nơi đã đậu tấp nập và sầm uất và khoảng hơn 8 giờ bắt đầu thưa dần. Nét đặc trưng ở chợ nổi chính là buôn bán đủ các loại trái cây và các mặt hàng nông sản khác như bí đỏ, dưa hấu, củ sắn… của vùng đất phương Nam. Đến đây, buổi sáng sớm du khách được bồng bềnh trên những chiếc ghe, ngắm cảnh mua bán, sinh hoạt của người dân, cảm nhận khung cảnh nhộn nhịp, độc đáo của chợ nổi trên sông. Du khách tìm hiểu việc mua bán của các thương hồ. Ghe bán hàng rong cập mạn thuyền du lịch để bán thức ăn cho khách điểm tâm buổi sáng. Bánh ướt, bún cá, thịt lụi nướng - món ăn không thể bỏ qua khi du khách tham quan chợ nổi. Thưởng thức món ăn tại chợ nổi. Sau khi ăn sáng, du khách được chào mời mua trái cây đặc sản vùng sông nước Nam Bộ. Ngoài thức ăn, trái cây, nước giải khát các loại cũng được phục vụ đến tận thuyền du lịch. Vé số, card điện thoại và các mặt hàng trang trí... cũng góp phần cho cảnh mua bán ở chợ nổi thêm sinh động. Một góc phía bờ phường An Bình, Ninh Kiều, nhìn từ chợ nổi. Sau khi tham quan chợ nổi du khách dừng chân tại chợ An Bình, tham quan và chụp ảnh. Khách tham quan mua bán tại chợ An Bình.