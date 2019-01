Trải nghiệm vương quốc cối xay gió bằng tàu hỏa hơi nước

Tàu hỏa chạy bằng đầu máy hơi nước là phương tiện vận chuyển chủ yếu một thời ở Hà Lan. Ngày nay, tàu hỏa hơi nước lại có cơ hội tái sinh trong du lịch, góp phần tạo ra một sản phẩm độc đáo cho những ai yêu thích khám phá đất nước của hoa và cối xay gió. Các tour du lịch bằng tàu hỏa hơi nước được khai thác theo tuyến Hoorn-Medemblik (Bắc Hà Lan), Leiden-Katwijk (nam Hà Lan),… nơi có nhiều phong cảnh đồng quê đẹp. Các tour du lịch bằng tàu hỏa hơi nước phục vụ cho khách du lịch cả trong và ngoài nước. Du khách có thể được trải nghiệm việc đốt than trên đầu máy, những du khách có giấy phép lái tàu còn có thể được vận hành thử nghiệm đầu máy dưới sự giám sát của tài công. Hiện nay, tuyến đường sắt di sản Hoorn-Medemblik do Bảo tàng tàu hỏa chạy bằng hơi nước Hoorn Medemblik vận hành là tuyến đường sắt nối 2 địa danh Hoorn và Medemblik. Cung đường sắt dài khoảng 20 km, lần đầu được khai trương vào 3/11/1887, uốn lượn giữa các đồng cỏ và làng quê này hoạt động sáu tháng mỗi năm. Trên hành trình, ngoài thưởng ngoạn phong cảnh, khi tàu dừng lại ở một số nhà ga cổ, du khách có thể thăm Bảo tàng tàu hỏa chạy bằng hơi nước Steam Tram Hoorn-Medemblik. Bảo tàng này tự hào có một bộ sưu tập ấn tượng về các hiện vật liên quan đến các phương tiện đường sắt của Hà Lan bao gồm đầu máy xe lửa hơi nước, động cơ diesel. Bảo tàng sống động này còn trưng bày xe ngựa kéo từ tất cả các vùng quê Hà Lan và một bộ sưu tập lớn của các tín hiệu và các thiết bị truyền tín hiệu. Với các tín đồ du lịch thích khám phá truyền thống văn hóa, giá trị lịch sử của Hà Lan đây là cơ hội ghé thăm những bảo tàng cổ kính và thưởng thức các món ăn đặc sản của quốc gia xinh đẹp này. Du khách không chỉ được ngắm nhìn các hiện vật lịch sử, mà còn được ngồi trên những chuyến tàu do đầu máy hơi nước kéo di chuyển từ làng này sang làng khác. Họ được nghe tiếng còi động cơ cùng các bài hát vang lên, tận hưởng quang cảnh của những cối xay gió khổng lồ, nhìn ngắm cánh đồng cỏ và hoa tulip trải dài bất tận với đủ sắc màu. Dọc hành trình, du khách không chỉ được ngắm cảnh mà còn được dừng lại chụp ảnh. Tàu hơi nước là một phần của tam giác lịch sử nằm ở phía bắc Amsterdam, nơi du khách có thể đi tàu điện hơi nước từ Hoorn đến Medemblik. Sau đó, đi thuyền từ Medemblik đến Enkhuizen và trở về Hoorn từ Enkhuizen bằng tàu thường, kết thúc chuyến thăm ba địa điểm lịch sử tuyệt đẹp trên hồ Ijsselmeer. Tuy không hiện đại như những tàu cao tốc, tàu hỏa hơi nước đảm bảo cho du khách một chuyến trải nghiệm đầy hấp dẫn và thư giãn. Đây thực sự là một sự lựa chọn tốt cho những tín đồ du lịch theo chiều hướng lịch sử - thiên nhiên, phong cảnh...

