Triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong khu phố cổ Hội An

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Nam đã công bố 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Vì vậy, cùng với việc tổ chức cách ly tập trung 41 trường hợp, chính quyền và ngành chức năng địa phương đang tập trung phun thuốc, tiêu độc khử trùng ở những nơi có ca mắc Covid 19 cũng như khu vực tập trung đông người.

Phun thuốc tiêu độc khử trùng đối với các phương tiện.

Dọn dẹp vệ sinh hàng quán, yêu cầu khách rửa tay mỗi khi vào cửa hàng, trang bị khẩu trang cho toàn bộ nhân viên khi làm việc… đó là những biện pháp phòng dịch phổ biến hiện nay tại các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê… trong khu vực phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Với đặc thù là quần thể di tích nằm tập trung trong một không gian khu phố nên việc phòng dịch từ xa là điều cần thiết. Nhiều hàng quán đã trang bị sẵn khẩu trang để khách có nhu cầu thì nhân viên nhân viên sẽ phát miễn phí.



Ngày 10/3, Bộ Y tế công bố ca mắc Covid-19 thứ 33 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam là du khách người Anh, lưu trú tại khách sạn Boutique Hội An, trên đường Lạc Long Quân, phường Cẩm An. Ngành Y tế và chính quyền địa phương tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giám sát, theo dõi, hướng dẫn các cơ sở lưu trú và các cá nhân của những trường hợp cách ly thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế; Đồng thời tiến hành phun thuốc khử trùng toàn khu vực.

Thành phố Hội An đã sử dụng 2 xe lưu động để liên tục phát đi các thông báo cập nhật về tình hình dịch bệnh, tuyên truyền cách phòng, chống dịch trong nhân dân… Địa phương cũng đã trang bị phương tiện phòng dịch ngay tại khu vực bán vé tham quan và tạm dừng một số hoạt động du lịch.



Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Một vấn đề hết sức quan trọng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều kênh. Thứ nhất là để an dân, làm sao để nhân dân cảnh giác phòng bệnh nhưng cũng hết sức bình tĩnh. Những ngày qua, người dân đã tích cực hơn trong vấn đề tự giác, tự nguyện khai báo, khoanh vùng. Thay vì sợ sệt, lẩn tránh thì bây giờ người dân đã động viên những người có nguy cơ, tạo điều kiện cho những người này tiếp cận với các giải pháp y tế kịp thời hơn"./.