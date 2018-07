Từ Ninh Bình đến Quảng Nam, bạn không thể bỏ qua những cảnh đẹp này

Bạn nên để bánh xe lăn từ Ninh Bình - cực nam miền Bắc, nơi có phong cảnh non nước hữu tình hiếm có với Tam Cốc, Bích Động - Nam thiên đệ nhị động, chùa Bái Đính, VQG Cúc Phương. Đặc biệt là quần thể danh thắng Tràng An – di sản hỗn hợp thiên nhiên và văn hóa thế giới duy nhất của nước ta. Cửa ngõ Bắc Trung bộ là Thanh Hóa, sở hữu Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. Kinh đô xưa giờ yên bình giữa cánh đồng lúa xanh mát, vẫn còn dáng dấp của một công trình kỳ vĩ độc đáo có một không hai ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong thời kỳ cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15. Trước khi bước chân lên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, hãy ghé thăm Khu di tích tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Nghệ An, Di tích Ngã Ba Đồng Lộc tại Hà Tĩnh. Nghệ Tĩnh cũng là quê hương của Dân ca ví, giặm - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. “Vương quốc hang động, thiên đường cát trắng” Quảng Bình có vô số các điểm đến để bạn đi mỏi chân: tắm biển Nhật Lệ, khám phá Hang Tối - sông Chày, suối Moọc,… Di sản thiên nhiên Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng rộng hơn 340.000 ha, sở hữu giá trị địa chất, địa mạo ngoại hạng, cảnh quan kỳ bí, những loài động thực vật quý hiếm và cả Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới. Trước khi tới Đèo Ngang, hãy ghé thăm Vũng Chùa, Đảo Yến, là nơi nước biển trong sạch, bãi cát dài trắng tinh. Về “đất lửa” Quảng Trị, bước chân du khách như trầm lặng hơn khi qua các di tích hào hùng: sông Thạch Hãn, thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang Trường Sơn, địa đạo Vịnh Mốc,… Quảng Trị cũng sở hữu rất nhiều bãi biển đẹp như Cửa Tùng, Cửa Việt, đảo Cồn Cỏ với các loại hải sản tươi ngon. Nếu bạn đam mê văn hóa lịch sử thì Huế đích thực là điểm đến lý tưởng. Quần thể di tích cố đô Huế bên bờ sông Hương mang hồn cốt của cả một thời đại lịch sử, một vùng đất thơ mộng, trầm mặc. Huế sở hữu 2 di sản văn hóa, trong đó có Nhã nhạc cung đình. Rời xa kinh thành, Huế lại trở nên rất mộc mạc, thân thương với những làng chài nơi phá Tam Giang, vịnh Lăng Cô,… Qua đèo Hải Vân, “thành phố của những cây cầu” Đà Nẵng luôn khiến du khách ngỡ ngàng vì sự phát triển nhanh chóng. Hãy dậy sớm để ngắm bồ câu bay rợp công viên Biển Đông. Bãi biển Mỹ Khê từng lọt top Những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà, sông Hàn, mỗi điểm đến của Đà Nẵng đều gây ấn tượng bởi sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Quảng Nam sẽ là điểm kết thúc hành trình trọn vẹn. Phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới, quyến rũ với những nếp nhà hàng trăm năm vương vấn hồi ức của một thương cảng thịnh vượng thế kỷ 17-18. Còn gì tuyệt vời hơn tản bộ qua những con đường nhỏ, nơi những vạt hoa vương lên tóc, thưởng thức những món ăn dân dã, nghe câu ca bài chòi – một di sản nữa được người dân nơi đây kế thừa. Hội An đẹp nhất có lẽ là vào đêm rằm, ánh điện nhường chỗ cho hàng nghìn chiếc hoa đăng lung linh trôi trên sông Hoài. Dừng chân tại Thánh địa Mỹ Sơn – di sản ghi dấu ấn văn hóa của Vương quốc Champa cổ, bạn sẽ kết thúc hành trình hơn 1000km trên Cung đường di sản của đất miền Trung đầy nắng gió.

