10 điều nhất định phải khám phá ở hạt Antrim, Bắc Ireland

Ngoài có sức hút vô tận về văn hóa của thủ đô Belfast, hạt Antrim còn sở hữu những bãi biển đẹp nhất và những thung lũng bí ẩn nhất Bắc Ireland.

Từ các trụ đá kỳ quái ở ghềnh đá đĩa Giant's Causeway tới các hoạt động giải trí bờ biển ở thị trấn Portrush, dưới đây là những điều thú vị nhất cần trải nghiệm khi đến thăm hạt Antrim, Bắc Ireland.

1. Ghềnh đá đĩa Giant’s Causeway

Ghềnh đá đĩa Giant’s Causeway là một trong những địa điểm đậm chất cổ tích nhất của Ireland và nằm top đầu trong danh sách những nơi phải thăm quan ở hạt Antrim. Kỳ quan thiên nhiên này được tạo nên từ 40.000 trụ đá mắc ma đen nhô cao lên ngoài khơi đầy ấn tượng. Các khối đá độc đáo này được hình thành do núi lửa phun trào và khiến các lục địa ở Châu Âu và Bắc Mỹ bị tách ra từ 60 triệu năm trước.

Hầu hết, du khách đến đây thích đi bộ để ngắm các trụ đá mắc ma đen huyền bí nhưng cũng có một số trung tâm hỗ trợ du khách giới thiệu các thông tin thêm về lịch sử và địa chất của ghềnh đá đĩa Giant’s Causeway.

Tuy nhiên, truyền thuyết về các trụ đá có lẽ là điều thú vị hơn cả. Dân gian Ireland cho rằng các trụ đá này được đặt ở nơi đây bởi người khổng lồ Finn McCool. Finn đã châm ngòi cuộc chiến với người khổng lồ Scotland Benandonner và xây dựng lên cầu đá mắc ma qua Biển Ireland để họ giao đấu và kết thúc cuộc chiến hoàn toàn.

2. Khám phá thủ đô Belfast

Từ nghệ thuật đường phố đến các tòa lâu đài, thành phố Belfast được nhiều người biết đến. Là thủ đô của Bắc Ireland, Belfast có lịch sử quyến rũ với nhiều thăng trầm cũng như có nhiều điều để giới thiệu cho các du khách tới thăm hạt Antrim. Belfast cũng là một trung tâm đô thị náo nhiệt với nhiều quán rượu, nhà hàng cùng nhiều hoạt động trải nghiệm mua sắm và văn hóa để khám phá. Bảo tàng Titanic mở cửa mới đây nhanh chóng trở thành một trong những nơi thú vị nhất cần trải nghiệm khi khám phá thành phố.

3. Thăm quan nhà máy rượu Bushmills

Ngôi làng nhỏ Bushmills ở hạt Antrim là quê hương của một trong những loại rượu nổi tiếng nhất Bắc Ireland suốt hơn 400 năm qua. Nhà máy rượu Bushmills vẫn được sử dụng và giới thiệu các tour thăm quan tới du khách muốn tìm hiểu quy trình sản xuất một trong những loại thức uống được yêu thích nhất đất nước. Các tour nhóm nhỏ luôn sẵn sàng giải thích về toàn bộ quy trình chưng cất rượu whiskey và cuối cùng là lấy mẫu rượu để du khách có thể tự mình nếm thử loại rượu đặc biệt của người Ireland.

4. Thư giãn trên bờ biển ở Portrush

Làng chài Portrush là địa điểm nghỉ dưỡng ở phía Bắc Ireland từ thời nữ hoàng Victoria trị vì nhờ cảnh biển yên bình. Nếu con phố chính xinh đẹp tấp nập với các quán rượu, nhà hàng thì cảng biển lại có những con thuyền nhấp nhô và cảnh hoàng hôn tĩnh lặng nhưng hầu hết mọi người tới Portrush vì những bãi biển tuyệt đẹp nơi đây. Bờ biển cát trắng trải dài của thành phố Portrush được coi là một trong những bờ biển đẹp nhất Ireland và đông nghẹt du khách tới tắm nắng khi thời tiết ấm áp. Trẻ em ở mọi lứa tuổi cũng yêu thích công viên giải trí nổi tiếng Barry’s với các con đường mái vòm, tàu lượn siêu tốc.

5. Mạo hiểm đi qua cầu treo Carrick-a-Rede

Một địa điểm đẹp cho những người thích du lịch mạo hiểm ở hạt Antrim là cây cầu treo ngoạn mục tại Carrick-a-Rede. Nằm treo lơ lửng ở độ cao hơn 30m so với mặt biển cuộn sóng của Đại Tây Dương, cây cầu lịch sử này nối đất liền của hạt Antrim với đảo Carrick-a-Rede.

Hòn đảo Carrick-a-Rede tuy nhỏ bé nhưng có ngành thủy sản phát triển và khu vực phía dưới cây cầu treo cho phép ngư dân neo đậu và bảo vệ các con tàu lớn không bị va vào các vách đá thẳng đứng. Cây cầu được cải tạo lại nhưng vẫn mang lại nhiều điều lý thú cho du khách. Khi đến hòn đảo, du khách có khám phá những con đường mòn yên tĩnh và khung cảnh lộng gió cũng như chiêm ngưỡng những ngôi nhà ven biển cổ kính vẫn còn lưu giữ ở nơi đây.

6. Chiêm ngưỡng lâu đài Dunluce

Tàn tích của lâu đài Dunluce dần trở nên khá mong manh trước biển cả. Tòa lâu đài được xây dựng từ thế kỷ 16 này bị bỏ hoang khi bị sụp đổ nhưng hình dáng bên ngoài đầy bí ẩn của nó vẫn cho thấy sức hút không thể cưỡng lại với các du khách. Lâu đài hiện có một điểm dừng chân chính cho du khách, đặc biệt với những người là fan của bộ phim “Game of Thrones” bởi lâu đài Dunluce là một địa điểm quay bộ phim này. Có một số vật trưng bày nhỏ trên màn hình trong tàn tích của lâu đài nhưng cách tốt nhất để thăm quan là đi dọc quanh các đường trên vách đá để chiêm ngưỡng tòa pháo đài đang dần bị tàn phá này.

7. Khám phá thung lũng Glens of Antrim

Ireland nổi tiếng với những vùng quê xanh mát nhưng không ai có thể phủ nhận được thung lũng the Glens of Antrim là điểm đến đặc biệt lôi cuốn. Còn được biết đến với tên gọi giản dị là the Glens, chuỗi 9 thung lũng nghiêng và đẹp mắt này được hình thành ở phía Bắc hạt Antrim. Khung cảnh xanh tươi của nơi đây được điểm thêm các thác nước và các con đường mòn quyến rũ. Một trong những nơi đẹp nhất để du khách tự thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời là bên trong Công viên Glenariff Forest, một khu vực được bảo vệ và nằm trong số những thung lũng đẹp nhất của hạt Antrim.

8. Tìm hiểu về lịch sử của lâu đài Carrickfergus

Belfast có lẽ là thành phố lớn và nổi tiếng hiện nay nhưng vào thời kỳ cai trị của người Norman, thành phố Carrickfergus là thuộc địa chính ở Bắc Ireland. Du khách có thể quan sát được dấu tích trên công trình kiến trúc bằng đá uy nghiêm là lâu đài Carrickfergus.

Tòa lâu đài được đặt tên theo vị vua huyền thoại đầu tiên của Scotland, Fergus, sau khi con tàu của ông va phải các tảng đá nguy hiểm nhô lên trong lúc tiến vào bờ biển. Vua Fergus trị vì đất nước vào năm 501 sau công nguyên. Tuy nhiên, phải tới năm 1178 tòa lâu đài này mới được khởi công xây dựng. Suốt lịch sử 900 năm qua, lâu đài này từng được dùng làm pháo đài, nhà tù quân sự và thậm chí dùng làm hầm tránh bom vào thời Chiến tranh thế giới thứ 2.

Ngày nay, nơi đây trở thành một đài tưởng niệm công cộng mở cửa mỗi ngày cho du khách, những người muốn đi dọc các tường thành và tìm hiểu thêm về lịch sử lâu đời và hấp dẫn của lâu đài.

9. Tận hưởng khung cảnh ở Vườn lâu đài Antrim

Khung cảnh hoang sơ của hạt Antrim mang lại ấn tượng không thể nào quên, còn các khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng là lựa chọn hoàn hảo cho các cuộc tản bộ lãng mạn. Một trong những khu vườn đẹp nhất nằm ở Vườn lâu đài Antrim, công trình được xây dựng vào thế kỷ 17. Đáng buồn là lâu đài lịch sử này đã bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn vào năm 1922. Dù vậy, các khu vực đầm nước và các con đường ngập bóng cây giờ đây trở thành một phần của công viên thành phố mở cửa cho du khách tới thăm quan.

10. Tìm ra các địa danh trong phim Game of Thrones

Game of Thrones có thể hoàn toàn là trí tưởng tượng nhưng nhiều địa điểm đẹp nhất của bộ phim là những nơi rất thực nằm ở hạt Antrim. Nếu bạn là fan của bộ phim Game of Thrones hoặc đơn giản bạn đánh giá cao các bối cảnh phim siêu thực khi xem thì hạt Antrim có một số trường quay ngoài trời tuyệt đẹp để bạn khám phá. Đầu tiên là Dark Hedges, con đường với những hàng cây sồi khổng lồ ở thị trấn Ballymoney nổi tiếng với tên gọi Kingsroad trong seri phim. Kế tiếp, hãy tới thăm vẻ đẹp thiên nhiên của Công viên Glenariff Forest, nơi từng được chọn làm cảnh quay cho thung lũng Vale of Arryn trong seri phim Game of Thrones./.