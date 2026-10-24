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Bản sắc văn hóa tạo sức hút riêng cho du lịch Thái Nguyên

Thứ Bảy, 08:01, 24/10/2026
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VOV.VN - Thái Nguyên có nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc, từ trang phục, nhà ở, nghề thủ công, dân ca, dân vũ đến ẩm thực và phong tục tập quán. Việc phát huy những giá trị này trong hoạt động du lịch đang được tỉnh từng bước triển khai, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa.

Trong những nếp nhà sàn ở bản Pác Ngòi, ven hồ Ba Bể (tỉnh Thái Nguyên), tiếng dệt khung cửi vẫn đều đặn vang lên giữa nhịp sống hiện đại. Âm thanh quen thuộc ấy đã gắn bó với nhiều thế hệ phụ nữ Tày, từ những ngày tự tay dệt vải, may áo, làm chăn cho gia đình.

Dù theo thời gian, thổ cẩm dần không còn là vật dụng thiết yếu trong mỗi gia đình như trước, nhưng với chị Cà Thị Biểu, nghề dệt vải thủ công vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chị tiếp tục giữ nghề không chỉ bởi tình yêu với những tấm vải truyền thống mà còn mong muốn những đường nét hoa văn, kỹ thuật dệt được truyền lại từ bà, từ mẹ sẽ không bị mai một. Đặc biệt, khi du lịch hồ Ba Bể ngày càng thu hút du khách, chị đã đưa nghề dệt truyền thống trở thành một hoạt động trải nghiệm tại homestay của gia đình.

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Biểu diễn hát then, đàn tính bên hồ Ba Bể

Chị Cà Thị Biểu (thôn Pác Ngòi, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ: “Từ xa xưa, bố mẹ đã có khung dệt vải truyền thống. Khi làm dịch vụ homestay, tôi mở thêm hoạt động trải nghiệm dệt vải để du khách vừa tham quan, vừa trực tiếp tìm hiểu nghề dệt tại gia đình. Khách đến đây rất thích thú, vui vẻ khi được tự tay trải nghiệm và nhiều người mong muốn quay trở lại. Đến với Ba Bể, du khách không chỉ được trải nghiệm dệt vải mà còn được tham quan, khám phá cảnh đẹp hồ Ba Bể và đời sống văn hóa của đồng bào địa phương”.

Ở khu du lịch hồ Ba Bể, hình ảnh những người phụ nữ Tày cần mẫn thêu thùa, dệt vải bên nếp nhà sàn đã trở thành nét văn hóa gần gũi, để lại ấn tượng với du khách. Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, Ba Bể còn hấp dẫn bởi những trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo. Từ việc tìm hiểu hoa văn thổ cẩm đến trực tiếp ngồi bên khung cửi, mỗi trải nghiệm đều giúp du khách hiểu hơn về đời sống, phong tục và truyền thống của đồng bào Tày nơi đây.

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Người dân vùng cao Thái Nguyên vẫn giữ nghề dệt thổ cẩm

Đây cũng là trải nghiệm thú vị với du khách Julian đến từ Pháp: “Không chỉ có cảnh quan hồ Ba Bể rất đẹp mà văn hóa ở đây cũng rất đặc sắc. Chúng tôi đã có cơ hội trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, trong đó có nghề dệt vải. Đây là một trải nghiệm rất thú vị”.

Tại Ngân Sơn, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc cũng đang được gìn giữ và lan tỏa thông qua các hoạt động văn hóa cộng đồng. Trong Ngày hội Hương cốm và khẩu nua lếch Ngân Sơn năm 2026, bên cạnh những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, điệu múa chuông của người Dao Tiền đã trở thành điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Tiếng chuông ngân vang theo từng nhịp múa, hòa cùng sắc màu trang phục truyền thống, góp phần tái hiện nét đẹp văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Việc đưa múa chuông vào các chương trình giao lưu, quảng bá du lịch không chỉ tạo không khí sôi nổi cho ngày hội mà còn mở ra cơ hội để di sản văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng. 

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Du khách hòa mình cùng đồng bào Ngân Sơn trong phần thi giã cốm

Du khách Nguyễn Thị Dong cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui vì ngày hội đông vui, nhộn nhịp. Tôi ấn tượng nhất là sản phẩm cốm của xã Ngân Sơn rất ngon. Bản sắc văn hóa ở đây cũng rất đa dạng, các dân tộc đều có những nét văn hóa riêng, được thể hiện rất sâu sắc. Đặc biệt, màn múa chuông của dân tộc Dao Tiền rất hay và để lại ấn tượng với tôi”.

Để các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ trong cộng đồng mà còn trở thành sản phẩm phục vụ du lịch, công tác bảo tồn tại Ngân Sơn đang được triển khai từ chính người dân địa phương. Thời gian qua, ngành văn hóa phối hợp với xã tổ chức các lớp tập huấn, truyền dạy hát Páo dung, múa chuông, phục dựng hát giao duyên trong lễ đưa dâu, cùng các kỹ thuật thêu thùa, in sáp ong của người Dao Tiền. Tại những lớp học này, các nghệ nhân không chỉ truyền dạy từng điệu múa, câu hát, đường nét hoa văn mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về phong tục, tập quán và những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Khi hiểu và biết thực hành văn hóa của dân tộc mình, người dân có thêm cơ sở để gìn giữ di sản, đồng thời từng bước phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc địa phương.

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Du khách hào hứng với trải nghiệm làm các món ăn truyền thống của người dân

Bà Trần Thị Huệ - Phó Chủ tịch UBND xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Trên cơ sở định hướng và hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, các mô hình phát triển của người dân từng bước được nâng lên. Bà con cũng nhận thấy hiệu quả và giá trị từ những chính sách hỗ trợ, từ đó tập trung chế biến sâu sản phẩm theo định hướng của địa phương. Chúng tôi đang từng bước định hướng gắn các mô hình này với du lịch trải nghiệm, để du khách không chỉ được thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia trải nghiệm, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của địa phương”.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu văn hóa truyền thống, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang từng bước đưa những nét đặc trưng của địa phương vào các sản phẩm trải nghiệm dành cho du khách. Từ trang phục dân tộc, ẩm thực truyền thống đến các bài thuốc tắm, nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, những giá trị bản địa đang mở ra hướng phát triển du lịch đa dạng hơn. Qua đó, vừa tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, vừa góp phần gìn giữ phong tục, tập quán và phát huy bản sắc văn hóa trong phát triển kinh tế.

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Làng Khuân Bang, xã Chợ Mới với những ngôi nhà sàn truyền thống phục vụ phát triển du lịch

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; 45 di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và hơn 500 di sản đã được kiểm kê. Nhiều loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc vẫn được gìn giữ và thực hành, như hát Then, đàn Tính của người Tày, Nùng; múa Tắc Xình của người Sán Chay, múa khèn của người Mông… Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bản sắc văn hóa. Từ không gian lễ hội, sinh hoạt cộng đồng đến các điểm du lịch và chương trình trải nghiệm, những di sản này đang có thêm cơ hội đến gần hơn với công chúng, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch địa phương.

Ông Nguyễn Chu Thu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung phát triển đồng bộ du lịch chất lượng cao, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, với các sản phẩm phong phú, đa dạng. Trong đó, tỉnh chú trọng phát huy bản sắc văn hóa truyền thống địa phương, lấy văn hóa làm điểm nhấn và chất lượng dịch vụ làm thước đo cho các sản phẩm du lịch”.

Đưa văn hóa truyền thống vào hoạt động du lịch là hướng đi góp phần vừa bảo tồn di sản, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân. Để phát huy hiệu quả nguồn lực này, cần gắn công tác bảo tồn với việc xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng. Khi người dân tiếp tục gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa và có thêm thu nhập từ những giá trị ấy, bản sắc dân tộc sẽ được duy trì trong đời sống, đồng thời tạo sức hút riêng cho du lịch Thái Nguyên phát triển bền vững.

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Văn hóa tạo động lực cho kinh tế, du lịch tại Quảng Uyên, Cao Bằng

VOV.VN - Tại Cao Bằng, xã Quảng Uyên còn lưu giữ nhiều loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương đang khuyến khích xây dựng và phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch và tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập từ những giá trị văn hóa và nghề thủ công truyền thống.

Công Luận, Hoàng Tú/VOV-Đông Bắc
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