Bùng nổ các sự kiện thu hút du khách đến với Singapore

Những sự kiện âm nhạc hàng đầu

Du khách sẽ có những kỷ niệm khó quên cùng siêu sao Ed Sheeran tại Singapore, vào đêm diễn tháng 2/2024 ở sân vận động quốc gia Singapore. Là một trong những nghệ sĩ có doanh số bán album hàng đầu thế giới, Ed Sheeran đã có cho mình một sự nghiệp âm nhạc vô cùng thành công, với hơn 150 triệu album được bán ra trên toàn thế giới. Tour diễn “÷” gần đây nhất của Ed Sheeran là một trong những tour diễn có doanh thu cao nhất trong lịch sử, lên đến 776 triệu USD.

Khách mời đặc biệt của Ed Sheeran sẽ là ca sĩ người Anh Calum Scott. Ngoài ra, đêm diễn tại Singapore hứa hẹn sẽ mang đến những bản hit dẫn đầu bảng xếp hạng của Ed Sheeran, cũng như những bài hát từ album mới nhất "Autumn Variations".

Nguồn: Instagram/AEG Presents Asia

Trước đó vào tháng 1/2024, "hiện tượng K-pop" ENHYPEN sẽ mang đến màn trình diễn bùng nổ tại Singapore, trong khuôn khổ tour lưu diễn “Fate” - tour diễn toàn cầu thứ hai của nhóm. Nhóm nhạc này từng tạo nên cơn sốt toàn cầu kể từ khi ra mắt chính thức vào tháng 11/2020 và sở hữu hàng loạt album dẫn đầu bảng xếp hạng như "Border: Day One", "Dimension: Dilemma", "Manifesto: Day" và "Dark Blood". Sau những thành công vang dội của "Manifesto"- tour lưu diễn đầu tiên, ENHYPEN được dự báo sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ âm nhạc thế giới thông qua tour lưu diễn “Fate”.

Nguồn: Enhypenfatetourus

Ngoài ra, đừng bỏ lỡ tour diễn 'House on a Hill' của Eric Nam, một ngôi sao đa năng thành công trong nhiều lĩnh vực từ âm nhạc, phim ảnh, chương trình truyền hình thực tế đến từ Hàn Quốc. Từng được tạp chí GQ vinh danh là 'Người đàn ông của năm', Eric Nam cũng là một cái tên nổi bật trong làng âm nhạc khi sở hữu lượt stream “khủng” trên nền tảng Spotify. Được Forbes vinh danh trong danh sách 'Under 30', Eric liên tục khẳng định sức ảnh hưởng của mình như một hiện tượng toàn cầu. Điểm dừng trong tour lưu diễn toàn cầu 'House on a Hill' của Eric Nam tại Singapore là The Theatre tại Mediacorp, vào tháng 2/2024.

Khởi động mùa lễ hội cuối năm tại Singapore

Sentosa Music Fest 2023 là đại tiệc âm nhạc hấp dẫn tại Sentosa từ ngày 10/11/2023 đến ngày 3/1/2024. Các tín đồ âm nhạc sẽ được thưởng thức một “bữa tiệc” âm thanh - ánh sáng thịnh soạn. Dù là người yêu nhạc jazz, fan EDM hay đang tìm kiếm trải nghiệm giải trí đầy sôi động vào cuối năm, du khách sẽ tìm thấy ở lễ hội âm nhạc của Sentosa những trải nghiệm “độc nhất vô nhị” thỏa mãn mọi giác quan.

Trong không khí náo nhiệt của lễ hội âm nhạc Sentosa Music Fest 2023, du khách nên trải nghiệm nguồn năng lượng EDM mãnh liệt từ cuộc thi DJ Spin Off tại Sand Bar, trên bãi biển Siloso ngày 25/11/2023. Cuộc thi hướng đến mục tiêu tôn vinh những tài năng triển vọng, với sự tham gia của các giám khảo nổi tiếng và cũng là các DJ tài ba như Ollie 'des, Mad Jester, Cherish và Andrew Chow.

Nguồn: Resorts World Sentosa

Diễn ra tại Sentosa Cove, Jazz by the Cove sẽ dẫn dắt người xem đi qua hành trình nhạc Jazz quyến rũ thông qua 6 đêm nhạc mang chủ đề khác nhau (từ 8/12/2023 đến 17/12/2023, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần). Từ những âm thanh da diết lay động tâm hồn đến những nhịp điệu sôi động, sự tham gia của các nghệ sĩ jazz quốc tế trong mỗi đêm hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Chương trình sẽ khép lại bằng buổi hòa nhạc ALL-STARS Jam, với các màn trình diễn từ Jeremy Monteiro, Giacomo, Toshiki và Tokyo Groove Jyoshire cùng với Dàn nhạc của Hiệp hội nhạc Jazz Singapore - JASSO.

Các màn trình diễn ngoài trời với nhiều thể loại âm nhạc đa dạng, từ biểu diễn đàn dây đến hát acapella của các nghệ sĩ The Apex Project, Lorong Boys và Chordinate Singers sẽ là những trải nghiệm không thể bỏ qua. Ngoài ra, Resorts World Sentosa chuẩn bị khởi động loạt chương trình theo chủ đề âm nhạc, nằm trong khuôn khổ các hoạt động ăn mừng cuối năm tại đây vào các ngày 2, 9, 16 và từ 20 đến 25/12/2023.

Đặc biệt, tại sự kiện Sentosa Countdown Party ở Palawan Green, du khách có thể chào tạm biệt năm cũ thông qua nhiều hoạt động thú vị như thưởng thức nhạc sống, xem phim ngoài trời, tham quan các khu mua sắm mùa lễ hội, thưởng thức ẩm thực địa phương tại các gian hàng ven biển dưới bầu trời đầy sao. Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp trên bầu trời (show drone), nghi thức đếm ngược đón năm mới và tiết mục bắn pháo hoa hoành tráng. Đặc biệt, khu vực cắm trại, màn trình diễn ánh sáng trên bầu trời và tiết mục bắn pháo hoa đều hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người.

Tuyến phố Orchard. Nguồn: TimeOut

Những điểm du lịch không thể bỏ qua

Tuyến đường Orchard nổi tiếng ở trung tâm Singapore sẽ vô cùng lung linh trong dịp Giáng sinh và đón năm mới 2024. Từ ngày 16/11/2023 đến 1/1/2024, du khách sẽ được hòa vào sự kiện kỷ niệm 40 năm tổ chức "Christmas on a Great Street" trong khung cảnh thần tiên được tô điểm bằng kẹo bông gòn mềm mại. Bên cạnh đó, cùng tiếng nhạc rộn ràng khắp đường phố, du khách có thể tận hưởng niềm vui Noel tại ba "Ngôi làng Giáng sinh" với vô số những trò chơi thú vị. Ngoài ra, du khách không nên bỏ lỡ những màn trình diễn đa phương tiện sôi động với hiệu ứng ánh sáng và hình ảnh kỹ thuật số.

Christmas Wonderland là sự kiện Giáng sinh được mong chờ nhất hàng năm tại Singapore, với sự kiện thắp sáng điểm du lịch nổi tiếng Gardens by the Bay từ ngày 1/12/2023 đến ngày 1/1/2024. Không gian sự kiện lên đến hơn 27.000 mét vuông, du khách có thể thỏa sức vui chơi mùa lễ hội với đa dạng các hoạt động giải trí, từ những màn trình diễn ánh sáng quyến rũ, các trò chơi trong công viên, hoạt động lễ hội.

Nguồn: Sassy Mama Singapore.

Với những du khách yêu thích các thử thách rèn luyện trí não thì không nên bỏ qua các trò chơi nhập vai thoát hiểm mới nhất tại Trung tâm Khoa học Singapore (Science Centre). Trò chơi gồm 3 khu vực với cốt truyện độc đáo, như "Bảo tàng Nhân loại" đặt bối cảnh nơi con người phải đối mặt với sự tuyệt chủng, người chơi phải đấu trí và chiến thắng người ngoài hành tinh để trốn thoát, hay phải chịu giam cầm vĩnh viễn. "Shangri-La" là một hành trình khảo cổ đưa người chơi vào một không gian thực tế ảo, tái tạo thời cổ đại. Đặc biệt, trò chơi "Dr. X" là thử thách giải cứu bạn bè khỏi cạm bẫy trong phòng thí nghiệm của một nhà khoa học loạn trí. Các trò chơi tại đây đã mở cửa đón khách từ nay đến ngày 31/12/2023.