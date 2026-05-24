Du lịch Hàn Quốc 2026: Nhóm khách nào có thể xin visa 10 năm nhập cảnh nhiều lần?

Vừa qua tại chuỗi sự kiện xúc tiến du lịch “2026 Korea Travel Roadshow” tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam đã cung cấp thông tin cụ thể về loại visa đại đô thị Hàn Quốc (loại C-3-91) với thời hạn hiệu lực 10 năm, nhập cảnh nhiều lần.

Theo đó, sự điều chỉnh này tập trung vào các nhóm khách có uy tín cao về hồ sơ cá nhân, kinh nghiệm du lịch gồm: Công dân có hộ khẩu thường trú tại các đại đô thị lớn của Việt Nam (Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM); Cá nhân đã từng nhập cảnh vào các quốc gia thuộc khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) ít nhất một lần trong vòng một năm trở lại đây; Nhân viên chính thức đã công tác từ 3 năm trở lên tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam với quy mô từ 1 triệu USD trở lên; Cá nhân giữ vị trí từ cấp quản lý trở lên tại Top 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (với điều kiện đã làm việc từ 1 năm trở lên); Vợ, chồng và con cái đang trong độ tuổi vị thành niên của những người đang sở hữu visa nhập cảnh nhiều lần (loại 10 năm) sẽ được phép xin cấp visa tương ứng.

Chuỗi sự kiện xúc tiến du lịch “2026 Korea Travel Roadshow” tại Đà Nẵng và TP.HCM của Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam. Nguồn: KTO Việt Nam

Theo đại diện Cơ quan Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, thời gian gần đây giao lưu du lịch giữa Hàn Quốc và Việt Nam luôn ghi nhận mức tăng trưởng cao. Chính sách mở rộng về thị thực của phía Hàn Quốc lần này là động lực để thúc đẩy hoạt động giao lưu du lịch giữa hai quốc gia ngày càng sôi động.

"Tính tới tháng 4/2026, lượng du khách Việt Nam đến với Hàn Quốc đã tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, nhu cầu về du lịch MICE và du lịch khen thưởng cũng đang có sự gia tăng mạnh mẽ. Đằng sau sự tăng trưởng này là nền tảng giao lưu sôi động giữa hai nước, cùng với đó là vai trò quan trọng của các chính sách nới lỏng thị thực Hàn Quốc được mở rộng trong thời gian gần đây. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách Việt Nam đến Hàn Quốc, tiêu biểu như việc mở rộng diện cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần có thời hạn 10 năm cho cư dân tại các đô thị lớn của Việt Nam từ năm nay", bà Park Eun Jung - Trưởng đại diện Cơ quan Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết.

Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Hàn Quốc trao đổi tại sự kiện xúc tiến du lịch “2026 Korea Travel Roadshow” hôm 22/5 tại TP.HCM. Nguồn: KTO Việt Nam

Quảng bá dự án Làng Việt tại Hàn Quốc

Không chỉ nới lỏng chính sách visa du lịch 10 năm để thu hút du khách Việt, Hàn Quốc còn đẩy mạnh quảng bá sản phẩm du lịch kết nối di sản độc đáo. Nổi bật là dự án Làng Việt (K-Vietnam Valley) tại Bongseong-myeon, huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc. Nơi đây gắn liền với cuộc đời của Hoàng tử Lý Long Tường, người mang dòng máu hoàng tộc nhà Lý từ Việt Nam đến định cư tại Cao Ly vào thế kỷ 13; do đó được kỳ vọng một biểu tượng giao lưu văn hóa đặc biệt, kết nối mối nhân duyên lịch sử hơn 800 năm giữa hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc.

Cơ quan Du lịch Hàn Quốc đang triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch Kết nối di sản Việt - Hàn ghé thăm dự án Làng Việt (K-Vietnam Valley), nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc. Cách Seoul khoảng 3 giờ di chuyển, Làng Việt hay Thung lũng K-Việt Nam (K-Vietnam Valley) tại huyện Bonghwa không chỉ là nơi lưu giữ di sản mà còn là một điểm đến du lịch giàu cảm xúc. Du khách khi ghé thăm sẽ được tìm về những dấu ấn lịch sử, chiêm ngưỡng các công trình mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam trong lòng Hàn Quốc.

Tượng Vua Lý Thái Tổ tại dự án Làng Việt (K-Vietnam Valley) ở huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc. Nguồn: Báo Văn hóa

Đến Làng Việt hay Thung lũng K-Việt Nam, du khách có thể ghé thăm các công trình mang đậm dấu ấn văn hóa Việt trong lòng Hàn Quốc, như bức tượng vua Lý Thái Tổ đầu tiên bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, tôn vinh cội nguồn của dòng họ Lý Hoa Sơn; nhà tưởng niệm Chunghyodang nơi tưởng nhớ ông Lý Tường Phát (1574 - 1592), một hậu duệ của dòng họ Lý Hoa Sơn; bia đá Chunghyodang lưu giữ những ghi chép lịch sử của dòng họ Lý tại Hàn Quốc; đền thờ dòng họ Lý Hoa Sơn - nơi thờ tổ tiên của dòng họ người Hàn mang gốc gác Việt Nam...

Hiện nay, điểm đến Làng Việt (K-Vietnam Valley) huyện Bonghwa có thể tiếp cận bằng tàu cao tốc KTX hoặc xe buýt liên tỉnh, từ trung tâm Seoul đến khu vực Yeongju rồi chuyển tuyến địa phương. Từ sân bay quốc tế Daegu, du khách mất từ 1,5 - 2 giờ di chuyển bằng ô tô. Nơi này cũng khá gần Làng dân gian Hahoe (Hahoe Folk Village) ở Andong, rất thuận tiện để du khách kết hợp trong các lịch trình tham quan văn hóa tại Hàn Quốc.