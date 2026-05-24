中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Du lịch Hàn Quốc 2026: Nhóm khách nào có thể xin visa 10 năm nhập cảnh nhiều lần?

Chủ Nhật, 15:56, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ cuối tháng 3/2026, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức mở rộng danh mục các nhóm đối tượng được xin thị thực nhập cảnh nhiều lần (loại C-3-91) với thời hạn hiệu lực lên 10 năm. Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại các đại đô thị lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM có thể xin loại visa du lịch này.

Vừa qua tại chuỗi sự kiện xúc tiến du lịch “2026 Korea Travel Roadshow” tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam đã cung cấp thông tin cụ thể về loại visa đại đô thị Hàn Quốc (loại C-3-91) với thời hạn hiệu lực 10 năm, nhập cảnh nhiều lần.

Theo đó, sự điều chỉnh này tập trung vào các nhóm khách có uy tín cao về hồ sơ cá nhân, kinh nghiệm du lịch gồm: Công dân có hộ khẩu thường trú tại các đại đô thị lớn của Việt Nam (Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM); Cá nhân đã từng nhập cảnh vào các quốc gia thuộc khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) ít nhất một lần trong vòng một năm trở lại đây; Nhân viên chính thức đã công tác từ 3 năm trở lên tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam với quy mô từ 1 triệu USD trở lên; Cá nhân giữ vị trí từ cấp quản lý trở lên tại Top 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (với điều kiện đã làm việc từ 1 năm trở lên); Vợ, chồng và con cái đang trong độ tuổi vị thành niên của những người đang sở hữu visa nhập cảnh nhiều lần (loại 10 năm) sẽ được phép xin cấp visa tương ứng.

du lich han quoc 2026 nhom khach nao co the xin visa 10 nam nhap canh nhieu lan hinh anh 1
Chuỗi sự kiện xúc tiến du lịch “2026 Korea Travel Roadshow” tại Đà Nẵng và TP.HCM của Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam. Nguồn: KTO Việt Nam

Theo đại diện Cơ quan Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, thời gian gần đây giao lưu du lịch giữa Hàn Quốc và Việt Nam luôn ghi nhận mức tăng trưởng cao. Chính sách mở rộng về thị thực của phía Hàn Quốc lần này là động lực để thúc đẩy hoạt động giao lưu du lịch giữa hai quốc gia ngày càng sôi động.

"Tính tới tháng 4/2026, lượng du khách Việt Nam đến với Hàn Quốc đã tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, nhu cầu về du lịch MICE và du lịch khen thưởng cũng đang có sự gia tăng mạnh mẽ. Đằng sau sự tăng trưởng này là nền tảng giao lưu sôi động giữa hai nước, cùng với đó là vai trò quan trọng của các chính sách nới lỏng thị thực Hàn Quốc được mở rộng trong thời gian gần đây. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách Việt Nam đến Hàn Quốc, tiêu biểu như việc mở rộng diện cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần có thời hạn 10 năm cho cư dân tại các đô thị lớn của Việt Nam từ năm nay", bà Park Eun Jung - Trưởng đại diện Cơ quan Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết.

du lich han quoc 2026 nhom khach nao co the xin visa 10 nam nhap canh nhieu lan hinh anh 2
Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Hàn Quốc trao đổi tại sự kiện xúc tiến du lịch “2026 Korea Travel Roadshow” hôm 22/5 tại TP.HCM. Nguồn: KTO Việt Nam

Quảng bá dự án Làng Việt tại Hàn Quốc

Không chỉ nới lỏng chính sách visa du lịch 10 năm để thu hút du khách Việt, Hàn Quốc còn đẩy mạnh quảng bá sản phẩm du lịch kết nối di sản độc đáo. Nổi bật là dự án Làng Việt (K-Vietnam Valley) tại Bongseong-myeon, huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc. Nơi đây gắn liền với cuộc đời của Hoàng tử Lý Long Tường, người mang dòng máu hoàng tộc nhà Lý từ Việt Nam đến định cư tại Cao Ly vào thế kỷ 13; do đó được kỳ vọng một biểu tượng giao lưu văn hóa đặc biệt, kết nối mối nhân duyên lịch sử hơn 800 năm giữa hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc.

Cơ quan Du lịch Hàn Quốc đang triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch Kết nối di sản Việt - Hàn ghé thăm dự án Làng Việt (K-Vietnam Valley), nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc. Cách Seoul khoảng 3 giờ di chuyển, Làng Việt hay Thung lũng K-Việt Nam (K-Vietnam Valley) tại huyện Bonghwa không chỉ là nơi lưu giữ di sản mà còn là một điểm đến du lịch giàu cảm xúc. Du khách khi ghé thăm sẽ được tìm về những dấu ấn lịch sử, chiêm ngưỡng các công trình mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam trong lòng Hàn Quốc.

du lich han quoc 2026 nhom khach nao co the xin visa 10 nam nhap canh nhieu lan hinh anh 3
Tượng Vua Lý Thái Tổ tại dự án Làng Việt (K-Vietnam Valley) ở huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc. Nguồn: Báo Văn hóa

Đến Làng Việt hay Thung lũng K-Việt Nam, du khách có thể ghé thăm các công trình mang đậm dấu ấn văn hóa Việt trong lòng Hàn Quốc, như bức tượng vua Lý Thái Tổ đầu tiên bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, tôn vinh cội nguồn của dòng họ Lý Hoa Sơn; nhà tưởng niệm Chunghyodang nơi tưởng nhớ ông Lý Tường Phát (1574 - 1592), một hậu duệ của dòng họ Lý Hoa Sơn; bia đá Chunghyodang lưu giữ những ghi chép lịch sử của dòng họ Lý tại Hàn Quốc; đền thờ dòng họ Lý Hoa Sơn - nơi thờ tổ tiên của dòng họ người Hàn mang gốc gác Việt Nam...

Hiện nay, điểm đến Làng Việt (K-Vietnam Valley) huyện Bonghwa có thể tiếp cận bằng tàu cao tốc KTX hoặc xe buýt liên tỉnh, từ trung tâm Seoul đến khu vực Yeongju rồi chuyển tuyến địa phương. Từ sân bay quốc tế Daegu, du khách mất từ 1,5 - 2 giờ di chuyển bằng ô tô. Nơi này cũng khá gần Làng dân gian Hahoe (Hahoe Folk Village) ở Andong, rất thuận tiện để du khách kết hợp trong các lịch trình tham quan văn hóa tại Hàn Quốc.

Hải Nam/VOV.VN
Tag: Visa 10 năm Hàn Quốc visa đại đô thị du lịch Hàn Quốc nới lỏng thị thực cơ quan du lịch KTO Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu của du khách Nga và Hàn Quốc năm 2026
Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu của du khách Nga và Hàn Quốc năm 2026

VOV.VN - Theo thống kê về số chuyến du lịch nước ngoài tại Hàn Quốc và Nga, Việt Nam nằm trong danh sách những điểm đến hàng đầu của khách du lịch từ hai quốc gia này trong quý I/2026. Nhiều năm qua, cả Hàn Quốc và Nga đều những thị trường khách quốc tế quan trọng của du lịch Việt Nam.

Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu của du khách Nga và Hàn Quốc năm 2026

Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu của du khách Nga và Hàn Quốc năm 2026

VOV.VN - Theo thống kê về số chuyến du lịch nước ngoài tại Hàn Quốc và Nga, Việt Nam nằm trong danh sách những điểm đến hàng đầu của khách du lịch từ hai quốc gia này trong quý I/2026. Nhiều năm qua, cả Hàn Quốc và Nga đều những thị trường khách quốc tế quan trọng của du lịch Việt Nam.

Khai mạc Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội
Khai mạc Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội

VOV.VN - Với thông điệp "Cảm nhận Hàn Quốc của bạn", Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 diễn ra từ ngày 23 - 26/4 tại Hà Nội sẽ mang đến không gian K-pop, ẩm thực, làm đẹp... đa dạng trải nghiệm cho khách tham quan, qua đó góp phần thắt chặt giao lưu du lịch, văn hóa giữa hai quốc gia.

Khai mạc Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội

Khai mạc Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội

VOV.VN - Với thông điệp "Cảm nhận Hàn Quốc của bạn", Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 diễn ra từ ngày 23 - 26/4 tại Hà Nội sẽ mang đến không gian K-pop, ẩm thực, làm đẹp... đa dạng trải nghiệm cho khách tham quan, qua đó góp phần thắt chặt giao lưu du lịch, văn hóa giữa hai quốc gia.

Du khách nước ngoài đổ xô đến các ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc
Du khách nước ngoài đổ xô đến các ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc

VOV.VN - Thay vì dành thời gian cho các cung điện hay check-in địa danh nổi tiếng, tại Seoul, ngày càng nhiều du khách nước ngoài chuyển hướng sang cung đường leo núi, thúc đẩy một xu hướng được gọi là "leo núi kiểu Hàn Quốc" (K-hiking).

Du khách nước ngoài đổ xô đến các ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc

Du khách nước ngoài đổ xô đến các ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc

VOV.VN - Thay vì dành thời gian cho các cung điện hay check-in địa danh nổi tiếng, tại Seoul, ngày càng nhiều du khách nước ngoài chuyển hướng sang cung đường leo núi, thúc đẩy một xu hướng được gọi là "leo núi kiểu Hàn Quốc" (K-hiking).

Du lịch Hàn Quốc 2026: Vì sao hàng nghìn người sẽ đến Busan vào tháng 6?
Du lịch Hàn Quốc 2026: Vì sao hàng nghìn người sẽ đến Busan vào tháng 6?

VOV.VN - Sức hút của nhóm nhạc BTS đã giúp ngành du lịch Hàn Quốc lập kỷ lục về lượng khách trong tháng 3/2026. Tới đây vào tháng 6, các đêm diễn trong tour "Arirang" của nhóm BTS tại Busan sẽ mở ra cơ hội vàng cho du lịch địa phương.

Du lịch Hàn Quốc 2026: Vì sao hàng nghìn người sẽ đến Busan vào tháng 6?

Du lịch Hàn Quốc 2026: Vì sao hàng nghìn người sẽ đến Busan vào tháng 6?

VOV.VN - Sức hút của nhóm nhạc BTS đã giúp ngành du lịch Hàn Quốc lập kỷ lục về lượng khách trong tháng 3/2026. Tới đây vào tháng 6, các đêm diễn trong tour "Arirang" của nhóm BTS tại Busan sẽ mở ra cơ hội vàng cho du lịch địa phương.

Hàn Quốc đón lượng du khách kỷ lục nhờ "hiệu ứng BTS"
Hàn Quốc đón lượng du khách kỷ lục nhờ "hiệu ứng BTS"

VOV.VN - Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, nước này đã ghi nhận kỷ lục 4,76 triệu lượt khách quốc tế đến trong quý I/2026, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong một quý.

Hàn Quốc đón lượng du khách kỷ lục nhờ "hiệu ứng BTS"

Hàn Quốc đón lượng du khách kỷ lục nhờ "hiệu ứng BTS"

VOV.VN - Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, nước này đã ghi nhận kỷ lục 4,76 triệu lượt khách quốc tế đến trong quý I/2026, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong một quý.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực