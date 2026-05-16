Du lịch lòng hồ thủy điện: Động lực đưa Sơn La trở thành điểm đến hấp dẫn

Thứ Bảy, 06:01, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc phát triển du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân, từng bước đưa Sơn La trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Bắc.

Vùng lòng hồ thủy điện trên địa bàn Sơn La nằm ở khu vực các huyện cũ, gồm: Quỳnh Nhai, Thuận Châu và Mường La, với diện tích gần 4.000 km², chiếm gần 30% diện tích của tỉnh. Nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế và du lịch, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Sơn La đặt mục tiêu phát triển du lịch lòng hồ thủy điện trở thành khu du lịch quốc gia, đây là điểm nhấn mang tính chiến lược, lâu dài.

Với lợi thế hơn 4.000km2 vùng lòng hồ tại khu vực Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, chiếm gần 30% diện tích của tỉnh.

Các chỉ tiêu cụ thể được xác định gồm đón khoảng 1,3 triệu lượt khách, đạt doanh thu khoảng 6.800 tỷ đồng và tạo việc làm cho 4.000 lao động, trong đó có khoảng 1.500 lao động trực tiếp; phấn đấu đến năm 2030, khu vực lòng hồ hoàn thành trên 50% tiêu chí khu du lịch quốc gia và cơ bản hoàn thiện vào năm 2035.

Định hướng phát triển tập trung vào xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, chất lượng cao; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; phát triển du lịch xanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường; đồng thời đẩy mạnh cơ chế, chính sách hỗ trợ, định hướng phát triển ngành.

Sơn La định hướng phát triển du lịch lòng hồ trở thành khu du lịch quốc gia.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Sơn La đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện quy hoạch, tăng cường quản lý nhà nước và đảm bảo an ninh, an toàn du lịch; ưu tiên thu hút đầu tư vào hạ tầng, dịch vụ; phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh liên kết vùng và hợp tác quốc tế.

Cùng với đó, tỉnh Sơn La chú trọng xúc tiến quảng bá, mở rộng thị trường khách trong và ngoài nước; phát triển đa dạng sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng, văn hóa, nông nghiệp và nghỉ dưỡng; ứng dụng công nghệ trong phát triển du lịch thông minh; bảo vệ cảnh quan, môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Liên kết hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng

VOV.VN - Chiều 8/5, tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, nhóm Hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn và Thái Nguyên ký kết chương trình liên kết phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Năm 2026, Sơn La là địa phương đăng cai hội nghị.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Tag: Sơn La thủy điện phát triển du lịch khu du lịch Tây Bắc
